Небольшой украинский город Умань Черкасской области в очередной раз готовится принять тысячи паломников-хасидов со всего мира. В этом году ожидается прибытие 50 тысяч человек. Это притом что в самой Умани проживают 80-90 тысяч жителей

Брацлавские хасиды каждый год стремятся попасть в Украину для того, чтобы встретить Рош ха-Шана (иудейский Новый год) в Умани, здесь находится могила их духовного лидера — цадика Нахмана, основателя брацлавского хасидизма. Каждый еврей, исповедующий хасидизм, считает, что необходимо побывать на месте его захоронения хотя бы раз в жизни.

Хасидизм является религиозным течением в иудаизме, охватившем в первой половине XVIII века широкие слои еврейского населения Речи Посполитой. Основал новое учение каббалист и целитель Исраэль Баал-Шем-Тов (сокращенно — Бешт), поселившемся в Меджибоже (ныне Хмельницкая область Украины). В своём мистическом учении он делал акцент на личном постижении Бога, на религиозном рвении (само слово «хасид» означает «благочестивый», «хасидут» означает праведность, учение о благочестии). Деньги победили коронавирус. В Умань съезжаются хасиды © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

После смерти основателя хасидизм распался на ряд ветвей. Брацлавский хасидизм — одно из таких течений, основанное правнуком Бешта раввином Нахманом. Брацлав (или Браслав) — название городка, в котором рабби Нахман жил последние восемь лет жизни, именно здесь он заявил о создании нового учения (его отличительная черта — радостные, эмоциональные отношения с Богом: «уныние — худший враг веры», говорил основатель).

Рос Нахман в доме самого Баал-Шем-Това (дом унаследовали его родители) и уже в юном возрасте составил сборник афоризмов («Книга нравственных качеств»). После женитьбы жил в Осоте (Киевская губерния), где углублённо изучал Каббалу. Совершил поездку в Палестину. После возвращения жил в Медведевке (Чигиринский район Черкасской области) и в Златополе, наконец, осел в Брацлаве.

Некоторые лидеры хасидизма новое учение не приняли, и рабби Нахамну приходилось менять место жительства, переезжать из города в город. Согласно преданию, почувствовав приближение смерти, он решил из Брацлава переехать в Умань, завещав похоронить себя рядом с жертвами произошедшей до его рождения Уманской резни. «Души умерших там за веру ждут меня», — говорил рабби Нахман. Уманская резня. «Пик освободительной борьбы украинского народа» или этническая чистка © znaj.ua

В ходе восстания крестьян и казаков, получившего название «Колиивщина» (вызвано оно было в том числе и объективными причинами: давлением униатов на православие, ополячиванием, жестокой эксплуатацией), 21 июня 1768 года город Умань взяли повстанцы-гайдамаки.

К тому моменту, согласно историческим источникам, в Умани убежище от гайдамаков, действовавших под руководством Максима Железняка нашли несколько тысяч евреев и поляков. Посланные на усмирение казаки под командованием сотника Ивана Гонты перешли на сторону восставших и вмести с ними осадили Умань.

Ворвавшись в город, гайдамаки уничтожили около 20 тысяч евреев и поляков. Резня продолжалась несколько дней. Сам Железняк потом сообщил следователям, что его и Гонты отряд был вынужден покинуть город, «…потому, что от великого побитого народу жить было не можно».

Понятно и то, что Колиивщину очень по-разному оценивают потомки противостоявших тогда сторон. Для поляков и евреев это трагедия, а на Украине Колиивщина стала частью национального мифа благодаря поэме Тараса Шевченко «Гайдамаки».

Как отмечает исследователь Олег Измайлов, «разбойничий, протестный дух гайдаматчины жил в Малороссии и в простом народе, и среди образованных разночинцев». И «в 1917 году он породил новых гайдамаков, которыми руководили уже иные, антирусские, силы». Осень, хасиды прилетели. 5780-й год в Умани и ожившие призраки Колиивщины © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

Воля рабби Нахмана была выполнена, с тех пор его могила в Умани стала местом паломничества брацлавских хасидов. Во время Великой Отечественной Войны могила была разрушена, но затем восстановлена. Территория старого еврейского кладбища ныне застроена жилыми домами.

Интересно, что президент только обретшей независимость Украины Леонид Кравчук во время своего визита в Израиль в 1993 году дал согласие на перенос останков рабби Нахмана в Израиль, но этого не случилось, поскольку брацлавские хасиды выступили против — именно по той причине, что это противоречило бы завещанию основателя движения.

Но полного единства среди хасидов по этому вопросу нет. В 1996 году была совершена попытка похитить останки рабби Нахмана с тем, чтобы вывезти их и перезахоронить в Иерусалиме. Прибывшие из Израиля двое паломников тогда сняли комнату в частном доме, во дворе которого находилась могила, и принялись делать подкоп. Их случайно разоблачила хозяйка дома, которая в отсутствие квартирантов стала делать уборку и обнаружила странный лаз. После этого вмешались украинские правоохранители. Хасиды и «гибридная война» в Умани в новый 5779 год © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако, по сообщениям СМИ, переговоры о возможном перенесении останков рабби Нахмана из Умани в Израиль периодически ведутся и на официальном уровне.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса въезд в Украину для паломников из других стран был ограничен. Поэтому были сомнения в том, что и в 2021-м году массовое паломничество состоится, однако в начале августа в украинском Минздраве объявили, что эпидемиологическая ситуация в стране, а также «высокие уровни охвата вакцинацией в мире» позволяют принять паломников.

В пресс-службе ведомства сообщили, что Центр общественного здоровья (ЦОЗ) направит в Умань 190 тысяч защитных масок, 19 тысяч антисептиков и 50 тысяч экспресс-тестов на коронавирус для тестирования паломников. Ожидается, что примерно столько (50 тысяч) хасидов приедут в Умань, чтобы 6-8 сентября встретить здесь новый 5782-й год.

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