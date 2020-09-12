Украинские националисты оскорбляют еврейских паломников

Украина бьет собственные антирекорды по заболеваемости ковидом — причем, практически в ежедневном режиме. 11 сентября было зафиксировано 3 144 новых случав заражения Covid-19 — сразу на 562 больше, чем днем раньше. В Киеве ковид выявили за сутки у 404 пациентов, что тоже является знаковым для столицы антирекордом. А общее число официально зарегистрированных зараженных достигло 148 756 человек — хотя все понимают, что их реальное число значительно больше.

Власти вынуждены принимать оперативные меры, возвращая целый пакет карантинных ограничений, которые уже позабылись украинцам за последние месяцы. С понедельника в Киеве вводятся ограничение на ночную работу клубов и ресторанов, закрываются хостелы и сдающихся посуточно квартиры, в пассажирском транспорте и заведениях общепита надо будет заполнять не больше 50% посадочных мест, а в спортклубах и в торгово-развлекательных центрах на каждого клиента должно приходиться не менее десяти метров.

Вводится запрет на массовые мероприятия численностью свыше 220 человек, в больницах отменят большинство плановых госпитализаций — за исключением родов, лечения онкологии и критических случаев. А школьники будут учиться через день или через неделю — с перспективами постепенного возвращения дистанционного обучения. А эти прогнозы вполне реальны, поскольку заболеваемость растет, и столице может вскоре перейти из «оранжевой» в «красную» ковидную зону. Это уже произошло в Черновцах и Тернополе — хотя местные власти игнорируют многие из предписанных карантином ограничений. Глава Минздрава рассказал, сколько на Украине осталось тестов на коронавирус © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

За возвращением карантина часто пытаются увидеть политический интерес — поскольку это открывает возможность влиять на проведение местных выборов, результат которых действительно не сулит правящей партии положительных результатов. Однако, по факту, ограничения способствуют дальнейшему обнулению рейтинга Зе-команды. Обедневшие избиратели «слуг народа» ощущают себя обманутыми, предпочитая отдать свой голос их политическим конкурентам. Они не верят власти, и возвращение запретов сыграет в этой ситуации роль дополнительного и очень сильного раздражителя.

Однако, Владимиру Зеленскому приходится прибегать к повторному карантину — поскольку «декоммунизированная» медицинская система не справляется с наплывом заболевших ковидом. Во многих регионах — к примеру, в Одесской области и на Западной Украине — нередко не хватает больничных коек, и людям приходится спасаться своими силами, занимаясь лечением у себя на дому. Больничные ресурсы Киева тоже не безграничны — и в случае дальнейшего прироста больных ситуация может стать достаточно драматической. А это тоже не сулит положительных политических последствий для растерявших свою прежнюю популярность властей.

Ситуация в стране может пойти вразнос. Об этом свидетельствует очередной ксенофобский скандал в Умани, где с 18 по 20 сентября традиционно проводятся торжества по поводу Рош ха-Шана — у могилы ребе Нахмана из Брацлава, куда традиционно стекаются в эти даты еврейские паломники со всего мира. Они едут в Украину даже сейчас, преодолевая карантинный барьер — и подчас становятся объектами агрессии со стороны ультраправых, которая приняла сейчас демонстративную форму.

Утром 11 сентября на одном из магазинов Умани появилась табличка с надписью: «Хасиды не обслуживаются. Covid-19. Хасидам вход воспрещен» — дублированной на украинском и на иврите. Это фото, которое опубликовал на фейсбуке хасид Хаим Хазин, вскоре появилось на интернет-ресурсах международных еврейских организаций — включая страницу руководителя Объединённой еврейской общины Украины Михаэля Ткача.

А приехавшие в Умань паломники сделали другие фото скандальной надписи — несмотря на угрозы, прозвучавшие со стороны хозяина магазина.

Объединённая еврейская община Украины обратилась в полицию с требованием открыть уголовное дело по статье 161: «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии». Оскорбительную табличку убрали после вмешательства посла Израиля Джоэла Лиона. Однако этот инцидент наглядно засвидетельствовал рост ксенофобской агрессии, которая подпитывается все тем же кризисом — на фоне системной националистической пропаганды, давно нормализованной в постмайдановской Украине.

Примером такой юдофобии являются скандальные высказывания Петра Масляка — профессора кафедры географии Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Характерно, что они тоже связаны с коронавирусной темой. Масляк опубликовал на фейсбуке пост о группе еврейских паломников: по его словам, они прошли в киевское метро без масок и без оплаты — в то время как этнических украинцев якобы сразу же задерживают за нарушение масочного режима.

«Разговаривал по этому поводу с евреями. Так они украинцев вообще считают дебилами и животными. Говорят: выбрать в Украине президентом этнического еврея могли только скоты. Может они правы? Евреи в Израиле никогда бы не выбрали президентом этнического украинца, потому что им не все равно… Хасиды, носители коронавируса в Израиле, имея гласную или негласную поддержку президента-еврея, едут в Украину, не обращая внимания на запреты властей "для дураков" и разносят эту заразу по всей стране. Теперь уже не только в Умани. И когда Украина вся вымрет, то нам и винить никого нельзя. Массовый дебилизм очень дорого стоит», — написал этот яркий представитель столичной патриотической профессуры. Консул-антисемит, уволенный из МИД Украины, намерен баллотироваться в президенты © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Этот юдофобский пост также вызвал жесткую реакцию со стороны еврейских организаций, под давлением которых против Масляка завели уголовное дело. Однако на его защиту тут же поднялась целая армия националистических «активистов». Они на полном серьезе представляют этого зоологического антисемита жертвой политических репрессий со стороны команды президента Зеленского, и уже готовят мероприятия в поддержку своего идейного побратима.

Эти ксенофобские акции органично впишутся в протестную волну, которую разгоняют сейчас сторонники Петра Порошенко, пытаясь сорвать хрупкое военное перемирие и прощупывая на прочность действующую власть. Причем, характерно, что патриоты игнорируют во время своих протестов все нормы и правила карантинных ограничений — и делают это с откровенным цинизмом, наплевав на здоровье своих сограждан.

Таковы парадоксы уродливой юдофобии эпохи коронавирса.