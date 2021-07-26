Приближающееся празднование еврейского Нового года, который на этот раз отмечается 7-8 сентября, способствует обострению межнациональных конфликтов в Украине. Ежегодное массовое паломничество евреев-хасидов в город Умань (Черкасская область) становится масштабной проблемой для страны

Причина — спекуляции националистов и других политических сил страны на этом паломничестве.

21 июля в селе Торговица, расположенном в сорока километрах от Умани, произошло нападение на представителя еврейской общины. Учитель школы-хедера играл на детской площадке с детьми и женой, а один из местных жителей без всякого повода набросился на него с кулаками при полном равнодушии со стороны окружающих.

«Когда хасид предпринял попытку получить защиту в отделении почты (где присутствует видеокамера), которое находится недалеко от площадки, — ему сказали, что он не может там находиться, и выгнали. После выхода на улицу хасид опять получил ряд ударов, был повален на землю и получал удары ногами», — рассказывает об инциденте издание Jewish News. Украинцев, избивших хасида под Уманью, задержали © CC0, Pixabay

Учитель хедера скрылся от преследователей на своем автомобиле, однако они устроили за ним погоню на трассе. И хотя хасид зафиксировал автомобильный номер преследователей, некоторое время представители правоохранительных органов не хотели возбуждать уголовное дело. Позже, правда, они задержали нападавшего и водителя автомобиля, на котором осуществлялась погоня. Отметим, что подобные случаи в отношении хасидов далеко не редкость в стране, хотя власти всячески отвергают наличие антисемитизма.

Почему хасиды стремятся в Умань и какое значение они имеют для города

Рош ха-Шана — это праздник начала Нового года для тех, кто исповедует иудаизм. Обычно его отмечают в сентябре — начале ноября. В это время хасиды приезжают в Умань, поскольку здесь находится могила их духовного лидера — цадика Нахмана, основателя брацлавского хасидизма. Каждый еврей, исповедующий хасидизм, считает, что хотя бы раз в жизни нужно побывать на месте его захоронения. Это является хорошей приметой того, что весь следующий год будет счастливым.

Цадик Нахман перебрался в Умань перед смертью. Он пожелал, чтобы его похоронили рядом с жертвами резни времен Колиивщины. При Леониде Кравчуке Украина разрешила переместить останки в Иерусалим, но этому воспротивились брацлавские хасиды, поскольку это противоречило бы его последней воле. За последнее десятилетие количество паломников в небольшой город в Черкасской области увеличивалось, доходя до 30-40 тыс., а непосредственно в дни еврейского Нового года — даже до 70-80 тыс.

В Умани существует даже свой еврейский квартал. Это улица Пушкина, где похоронен проповедник хасидизма Рабби Нахман. Здесь не слышно русской или украинской речи. Все вывески — на иврите, местные жители носят кипы и крутят пейсы, в магазинах и кафе вместо гривен расплачиваются долларами или евро. В ресторанах подают исключительно кошерную еду. За время паломничества евреи успели выкупить около могилы Рабби Нахмана почти всю недвижимость. Еврейская община создала для себя отдельные больницы, рестораны, отели и даже больницы со скорой помощью.

Умань — весьма небольшой город с населением чуть более 80 тыс. человек. Из достопримечательностей там находится лишь национальный парк «Софиевка», для осмотра которого достаточно всего одного дня, а экскурсии можно проводить только в весенне-летний период. По сути, город живет исключительно за счет паломников-евреев из разных стран, в основном богатых американских и более скромных, но тоже небедных граждан Израиля. Поэтому особой исторической неприязни к людям в шляпах и с пейсами большинство местных жителей не испытывают. Двое израильтян попали под пули на Украине около могилы основателя хасидизма © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В период, предшествующий Рош ха-Шану, в городе сдается все, что можно. Стоимость жилья взлетает в разы: чтобы расселить всех паломников, предлагаются гаражи, балконы и сараи по 250-300 долларов, а квартиры — от 500–1000 долларов за день. Что уж говорить про различные гостиницы. К примеру, проживание в одном из отелей Умани во время еврейского Нового года обходится хасидам в 10 тысяч долларов. Солидные деньги получают работники местных такси, рынков и индустрии развлечений, которые резко взвинчивают цены на свои услуги. Местные жители рассчитывают заработать за месяц столько, чтобы потом хватило на весь следующий год. Правда, в связи с пандемией коронавируса в 2020 году поток паломников серьезно упал, что не могло не отразиться на доходах граждан.

Националисты спекулируют на недовольстве местных жителей

Не обходится, естественно, и без проблемных моментов. К таковым следует отнести чрезмерную засоренность города. Во время празднования Нового года городские службы не успевают убирать улицы Умани, вывозя при этом мусор из урн дважды в день. Горы отходов просто заполоняют Умань, поскольку во время бурных гуляний у хасидов не принято убирать. Кроме того, еще одной претензией к хасидам является их чрезмерное внимание к местным девушкам, которых они используют для сексуальных утех, считая гораздо ниже себя. Иногда не в меру разбушевавшиеся гости даже умудрялись рушить заборы на культовых объектах. В социальных сетях, с одной стороны, слышатся возмущенные голоса тех, кто устал от бедлама хасидов. Однако другие отмечают, что они — важный фактор для экономики города.

На настроениях недовольных активно спекулируют украинские националисты, пытаясь вбрасывать в массы откровенно антисемитские настроения. Это работает в основном на неокрепших умах молодежи. Еще в домайданные времена ВО «Свобода» проводило марши против хасидов, утверждая, что они колонизируют Умань, а власть своей преступной бездеятельностью помогает им это делать. Позже эстафету у них переняли «Правый сектор»*, «Нацкорпус» и тому подобные организации поменьше, подняв на щит знамя Колиивщины во время разнообразных факельных шествий, а также вступая с евреями-паломниками в открытые уличные столкновения. В Умани подростки бросали камни в прохожих хасидов © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Такое имело место в августе прошлого года, когда украинская власть не могла определиться с тем, пускает она или не пускает хасидов в страну. Толпа местных жителей остановила микроавтобус с паломниками, что привело к стычке с правоохранителями, которые заявили, что паломникам въезд не запрещен. А 10 января 2020 года вооруженные ножами и палками погромщики напали на уманских евреев, собравшихся возле могилы цадика Нахмана. По словам очевидцев, полицейские «просто стояли и смотрели, что происходит», хотя четверо членов еврейской общины попали в результате в больницу. Правоохранители потворствуют таким ситуациям, поскольку зачастую за подобные выходки молодчики остаются безнаказанными. Естественно, это негативным образом отражается на имидже Украины за рубежом.

Таким образом, проблема хасидов неоднозначна и имеет несколько аспектов. Националисты своей юдофобией, выдержанной в типичном гитлеровском духе, конечно, дискредитируют страну. И такое постыдное явление, безусловно, должно пресекаться в рамках закона. Но, с другой стороны, хасидам порой тоже нужно не забывать, что они не дома, а в гостях, и проявлять уважение к общепринятым порядкам и традициям местного населения.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.