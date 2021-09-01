Четыре месяца прошло с момента объявления экономической войны Украины против Белоруссии. Её началом считается одностороннее введение пошлин в размере 35% на импорт продукции белорусского машиностроения. При этом в самой войне Киев обвинил Минск

Украина решила жить без картошки: импорт из РФ и Белоруссии запретят © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Андрея Садового, который публично заявил, что не признает результат тендера Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на поставку в город белорусских автобусов. Его примеру последовали другие мэры, среди которых самым ярким был Виталий Кличко. Мало кто проследил тогда за продолжением этой истории. А оно было интересным.

Мысли Кличко

В начале июня Кличко раскритиковал белорусскую автотехнику.

«Минские автобусы по качеству… Они «минские», знаете, как? Двигатель — «Мерседес», коробка — «Пежо». И на тендерах лучшую цену и качество они демонстрируют», — заявил он.

Логика странная. Так, почитаемый на Украине американский бизнесмен Илон Маск в своем «революционном» орбитальном модуле «Crew Dragon» использует комплектующую деталь, разработанную в России. Речь о стыковочном адаптере «IDA», без которого проект бы не работал. Как спел классик в старом советском мультфильме, «сломается вот эта штука — шкатулка не издаст ни звука». Другой подрядчик НАСА, «United Launch Alliance», запускает ракеты «Atlas» в междупланетное пространство при помощи российских двигателей «РД-180». А это уже ключевая деталь.

Все это не является причиной считать гений Илона Маска купленным в России. Подобная форма интеграции нормальна для современного мира. В условиях глобализации производители покупают то, на разработку чего не хотят тратить время и деньги.

Конечно, в этом есть и минусы. К примеру мировой автопром сегодня сократился по причине глобального дефицита чипов. Но в целом это не повод для Киева или Львова отказываться от белорусских автобусов.

Ведь Кличко и Садовый не кинулись покупать автобусы «Peugeot» и «Mersedes». Они очень дорогие. Да и ранее — в октябре 2020-го Кличко радостно позировал на презентации очередной партии МАЗ, приехавшей в украинскую столицу. А своих производителей тогда назидательно поучал, что от них требуется белорусское качество.

Позже Садовый и Кличко всё же признали — дело в политике.

Четыре месяца спустя

Братский удар. Что потеряет Украина от конфликта с Белоруссией © РИА Новости, Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

Ещё в апреле, когда Киев объявил о пошлинах, МАЗ официально заявил, что продолжит поставки на Украину своей продукции, добавив для вежливости, что эта страна — стратегически важный для предприятия рынок.

Но официальный Минск, после того, как Украина перешла «красные линии», начал действовать. Действовали по-белорусски — без помпы, громких заявлений, флешмобов и подобного. Началось с того, что целые линейки украинских продуктов просто исчезли с полок белорусских магазинов. Делалось это согласно постановлению белорусского правительства, принятого в последних числах мая. Документ ограничивал импорт в РБ трех десятков видов товаров украинского происхождения, начиная с 9 июня. Формально в отношении этих товаров ввели разовое лицензирование сроком на полгода. Но фактически это означало запрет на ввоз товаров, поставки которых в 2020 году, по версии украинской стороны, составили $112 млн, а по версии белорусской — $139 млн.

Сталинский удар

Санкции Совета министров РБ введены на полгода. Под ограничения попали украинские кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпичи, керамические плитки, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Тогда же Украине был отправлен очень тревожный сигнал: Белорусская нефтяная компания (БНК) начала задерживать номинации на поставку бензина А-95 в Украине на июнь. Это заметили в Киеве, белорусская сторона объяснила все техническими причинами.

На Украине задумались о возможности потери белорусских нефтепродуктов. Затем начался подсчет потерь. Калькуляция показала, что наиболее пострадало от ассиметричных санкций Минска сельскохозяйственное машиностроение Украины. В 2020-м на рынок РБ приходилось более половины (55%) всего украинского экспорта. При этом какая-то доля экспорта предназначалась России. Последнее — белорусский реэкспорт.

Но даже это были «цветочки». «Ягодки» — более двух третей украинского экспорта кирпича, почти половина экспорта туалетной бумаги, немногим менее 40% радиаторов и их частей, треть экспорта пива и 15% обоев. К примеру, запрет на ввоз в РБ украинского пива привел к сокращению его экспорта за неполные два месяца на миллион декалитров, а запрет ввоза «кондитерки» — к минусу от планового экспорта около четырех тысяч тонн сладостей.

Счет потерь для украинских производителей уже пошел на десятки миллионов долларов. И это без учета ежегодных многомиллиардных убытков, связанных с потерей доступа к российскому рынку, которые куда больше. А при том, что экономика Украины начиная с 2013 года систематически схлопывается (промпроизводство сократилось на 1/5), любые потери отдают по ВВП кузнечным молотом.

Провал блицкрига

Форточка закрывается. Чем Украине грозят белорусские санкции © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Так, те же украинские спецпошлины были введены с нарушением всех возможных процедур. Закончилось это предсказуемо: торговые дома «МАЗ-Украина» и «Стрит Авто» (обе компании с белорусскими корнями) пошли в суд, где обжаловали решение о введении спецпошлин. И Окружной административный суд Киева приостановил действие решения Межведомственной комиссии по международной торговле на время проведения судебных разбирательств.

К чему это привело? А к тому, что блицкриг остановился. В украинском «плане Шлиффена» образовалась большущая дыра, сквозь которую белорусская техника в мае и июне продолжала ввозиться на Украину без пошлин. Но это было только начало. Поскольку власти действовали по беспределу, это было легко доказать. Истцы убедили суд, что действия Межведомственной комиссии противоречат сразу нескольким положениям Договора о зоне свободной торговли (статья XIX ГАТТ), статье 3 Договора Всемирной торговой организации о защитных мерах и даже двум украинским законам — в частности, пункту 2 статьи 275 Таможенного кодекса Украины и закону «О применении специальных мер относительно импорта на Украину».

Это был «разгром под Москвой»: суд принял решение в пользу белорусских производителей. Решение Межведомственной комиссии признали «очевидно противоправным». Киевские политики в очередной раз опростоволосились.

Дна нет

Чтобы как-то сохранить лицо в этой беспросветной ситуации, украинской стороне путь только один — за стол переговоров с белорусскими партнерами.

Решение суда обязательно даже на Украине, речь о нарушении международных соглашений и если Киев будет его игнорировать, Минск пойдет жаловаться уже в арбитражные структуры ВТО, а там уж точно политикой не занимаются, рассказы про «нелегитимного диктатора» и двигатели «Пежо» в качестве аргумента не принимают.

Обычно в таких случаях устраивают консультации и договариваются о тихом окончании истории и ее дальнейшем неупоминании. При этом важно помнить, что любое решение Киева, Минску ничем не мешает и не грозит.

Прошлый экономический конфликт, весной-летом 2014 года, который, к слову сказать, начала Белоруссия, уладили именно так. Но Украина, чтобы потрафить западным партнёрам, попала в политический капкан. Главный камень преткновения: непризнание легитимности выборов 2020 года и их результатов. Это не дает провести саммит по решению накопившихся между государствами проблем на высшем уровне.

Поучительной должна стать подобная история для белорусских властей. Хозяева площадки для работы трехсторонней контактной группы по Донбассу столкнулись с тем, как Украина способна довести самый простой вопрос до состояния абсолютной нерешаемости. Москва знает это давно, что помянул Сергей Лавров, говоря о том, что Киев с каждым президентом становится «все тупиковее и тупиковее».