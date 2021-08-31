Президент Украины Владимир Зеленский вылетел-таки в Вашингтон, где ему опять перенесли встречу — с 31 августа на 1 сентября 2021 года – с американским визави Джо Байденом. В пятый раз уже перенесли

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

За время с июня текущего года, когда провели свою встречу президенты США и России, многое поменялось. Зеленский все больше и больше превращался в «мальчика Зе» — претенциозного и амбициозного, но глупого, малозначащего и малоуважаемого политика, тратить время на которого, как говорят тинэйджеры, галимое западло. Зеленский провалил и дискредитировал абсолютно все, что он обещал при избрании и что от него ждали те 73% избирателей, которые отдали за него свои голоса. Ничего же нового он стране не предложил, кроме слабо вменяемых и глупых инициатив типа «Крымской платформы», которая, по идее ее инициаторов, должна была принести «деоккупацию» Крыма и «захваченных Россией» районов Донецкой и Луганской областей, но закончилась пафосным и совершенно бессмысленным пшиком. Дешевый пиар заместил собой любые конкретные дела, и все поняли, какое смешное, но властолюбивое политическое ничтожество стоит у руля Украины.

Ну а Байден после сокрушительного провала американской политики в Афганистане, который ему лично грозит импичментом, а стране — несмываемым позором, вообще получил кличку «гуд-Байден». В смысле «проснись, сонный Джо, пора прощаться, старина». А ведь до этого было несколько и других внешнеполитических фиаско. Например, отказ от борьбы за запрещение строительства газопровода «Северный поток-2» («СП-2») в обмен на лояльность традиционных европейских союзников во главе с Германией. Поток не закрыли, а вот лояльность евросоюзников — под вопросом. И Россия с Китаем наступают, не хотят разоружаться перед партией и входить в положение престарелого президента США своим ослаблением перед лицом Америки, до сих пор мнящей себя единственным гегемоном планеты. А что вытворяет Дональд Трамп, Байдену и вспоминать не хочется: он множит его на ноль с каждым днем все успешнее, и рейтинг падает так стремительно, что аж страшно — на 30-35% за месяц.

Тупик США. Почему Украина не станет историей успеха Байдена © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Ну а для Зеленского визит в Вашингтон для встречи с Байденом — это даже не дело принципа. Это, что называется, фол последней надежды: если и он не поможет, то тогда кранты. И «Зе» несколько последних месяцев действительно напоминал булгаковского Степу Лиходеева, который проснулся в незнакомой обстановке, начал вспоминать, обстоятельства своей жизни за последние сутки и понял, что не хочет просыпаться. Помните, как там было: «…Неизвестно, где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день, и ровно в полдень, придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет-нет, меня не будет дома!» — а Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму да и приду!»

Так и Зеленский понял, что глаза открывать все равно придется, и помчался в Вашингтон — или пан, или пропал.

И сегодня специалисты прогнозируют как минимум три вероятных исхода встречи «Зе» с «гуд-Байденом»:

— «Зе, гуд-Байден». То есть, как говорится, вот и встретились два одиночества. В последний для них раз. Говорить им не о чем. Что-то пообещать друг другу и при этом не обмануть тоже не получается. Украина попросит слишком много, а США не готовы или не хотят все это давать, потому что понимают бессмысленность такой помощи — ее все равно разворуют в съедаемой воровством, казнокрадством и коррупцией Украине;

— «Зе vs гуд-Байден». Зеленский, несмотря на сопротивление США, все же прорывается на встречу с Байденом, убеждает его в нужности Украины для Америки и даже выбивает обещания какой-то помощи. А может быть, и саму помощь. Для этого режим Зеленского предпринял как минимум три шага в этом направлении:

а) грантоеды-соросята написали слезное письмо Байдену с просьбой не бросать их и Украину, а, наоборот, как встарь, всячески помочь «ветеранам революции на майдане» (это цитата) всем, чем только можно;

б) ВСУ начали массированные артобстрелы «сепаров» и «ваты» в ЛДНР, чтобы кровью мирных жителей этого региона подтвердить серьезность намерений «Зе»;

в) спровоцировали неонацистов и неофашистов (из партии «Свобода» и прочих) пойти в атаку на Зеленского с требованием не допускать капитуляцию с «СП-2». А нет, то вернуть ядерное оружие и похерить Будапештский меморандум, чтобы самим защищаться от «агрессивного Мордора — России».

И теперь Зеленский всегда может ссылаться в США на это «общественное мнение»: мол, видите, я-то за мир, но меня вынуждает воевать народ — сразу с трех сторон. Хитрая такая уловка, на дурачков рассчитанная, но раньше срабатывало.

Подпавшие под санкции украинские журналисты передали письмо Байдену © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Это и будет рассчитанная на игру вдолгую внешняя политика США, исполненная в режиме «реалполитик», согласно которой реально и полезно только то, что по-любому рано или поздно идет на пользу США.

В Афганистан, кстати, как это дико сегодня ни выглядит, США тоже имеют возможность всегда вернуться. Например, объясни в миру, что эта страна под талибами представляет угрозу всему миру как источник наркотрафика, бесконтрольной торговли оружием (американским, тем, что оставлено США в Афганистане на 85 млрд долл.) и нелегальной миграции, которая помогает распространению международного терроризма.

Ну а у Зеленского, если ему удастся убедить Байдена и в своей нужности во главе Украине, получится проскочить зону опасного обстрела критикой и прорваться в «мертвую зону», где и пересидеть смутные времена, дождаться, когда его позовут на сцену.

Если же «Зе» не удастся сделать это, то, как уверяют многие эксперты, ему в принципе незачем возвращаться в Украину. Там он уже никому не будет нужен. После такого провала, который посольство Украины в США назвало «очень насыщенным визитом», король вернется в страну не просто голым, а без кожи…