Сначала обещались провести встречу «сразу после Путина» — в июне-июле, потом, уточнив, три раза назначали рандеву только в августе, «до конца лета», и теперь вот назначили на первый день осени. Чтобы, значит, не спутывать два информсобытия — вывод войск США из Афганистана и встречу со «стратегическим партнером». Так объяснили перенос в Белом доме. И так, во всяком случае, утешают себя украинские пиарщики, перед которыми стоит четкая и кажущаяся неподъемной задача — любой ценой и при любых раскладах выдать встречу Зеленский-Байден за «невероятный успех».
За время с июня текущего года, когда провели свою встречу президенты США и России, многое поменялось. Зеленский все больше и больше превращался в «мальчика Зе» — претенциозного и амбициозного, но глупого, малозначащего и малоуважаемого политика, тратить время на которого, как говорят тинэйджеры, галимое западло. Зеленский провалил и дискредитировал абсолютно все, что он обещал при избрании и что от него ждали те 73% избирателей, которые отдали за него свои голоса. Ничего же нового он стране не предложил, кроме слабо вменяемых и глупых инициатив типа «Крымской платформы», которая, по идее ее инициаторов, должна была принести «деоккупацию» Крыма и «захваченных Россией» районов Донецкой и Луганской областей, но закончилась пафосным и совершенно бессмысленным пшиком. Дешевый пиар заместил собой любые конкретные дела, и все поняли, какое смешное, но властолюбивое политическое ничтожество стоит у руля Украины.
Ну а Байден после сокрушительного провала американской политики в Афганистане, который ему лично грозит импичментом, а стране — несмываемым позором, вообще получил кличку «гуд-Байден». В смысле «проснись, сонный Джо, пора прощаться, старина». А ведь до этого было несколько и других внешнеполитических фиаско. Например, отказ от борьбы за запрещение строительства газопровода «Северный поток-2» («СП-2») в обмен на лояльность традиционных европейских союзников во главе с Германией. Поток не закрыли, а вот лояльность евросоюзников — под вопросом. И Россия с Китаем наступают, не хотят разоружаться перед партией и входить в положение престарелого президента США своим ослаблением перед лицом Америки, до сих пор мнящей себя единственным гегемоном планеты. А что вытворяет Дональд Трамп, Байдену и вспоминать не хочется: он множит его на ноль с каждым днем все успешнее, и рейтинг падает так стремительно, что аж страшно — на 30-35% за месяц.
И в этой ситуации у Байдена появился еще один негативный шанс — наложить на афганский провал еще и провал в украинском вопросе. И американцы делали все, чтобы послать Зеленскому сигнал — не надо приезжать. Кроме того, что демонстративно и унизительно переносили встречу, писали статейки отставных политиков и дипломатов, которые прямо говорили Зеленскому: ты там не нужен. То же самое намекали на различных встречах, например, на той же «Крымплатформе», куда послали ничего не значащую делегацию. А теперь вот решили разово откупиться — выделили 60 млн долл. на типа помощь в войне с Россией.
Ну а для Зеленского визит в Вашингтон для встречи с Байденом — это даже не дело принципа. Это, что называется, фол последней надежды: если и он не поможет, то тогда кранты. И «Зе» несколько последних месяцев действительно напоминал булгаковского Степу Лиходеева, который проснулся в незнакомой обстановке, начал вспоминать, обстоятельства своей жизни за последние сутки и понял, что не хочет просыпаться. Помните, как там было: «…Неизвестно, где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день, и ровно в полдень, придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет-нет, меня не будет дома!» — а Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму да и приду!»
Так и Зеленский понял, что глаза открывать все равно придется, и помчался в Вашингтон — или пан, или пропал.
И сегодня специалисты прогнозируют как минимум три вероятных исхода встречи «Зе» с «гуд-Байденом»:
— «Зе, гуд-Байден». То есть, как говорится, вот и встретились два одиночества. В последний для них раз. Говорить им не о чем. Что-то пообещать друг другу и при этом не обмануть тоже не получается. Украина попросит слишком много, а США не готовы или не хотят все это давать, потому что понимают бессмысленность такой помощи — ее все равно разворуют в съедаемой воровством, казнокрадством и коррупцией Украине;
— «Зе vs гуд-Байден». Зеленский, несмотря на сопротивление США, все же прорывается на встречу с Байденом, убеждает его в нужности Украины для Америки и даже выбивает обещания какой-то помощи. А может быть, и саму помощь. Для этого режим Зеленского предпринял как минимум три шага в этом направлении:
а) грантоеды-соросята написали слезное письмо Байдену с просьбой не бросать их и Украину, а, наоборот, как встарь, всячески помочь «ветеранам революции на майдане» (это цитата) всем, чем только можно;
б) ВСУ начали массированные артобстрелы «сепаров» и «ваты» в ЛДНР, чтобы кровью мирных жителей этого региона подтвердить серьезность намерений «Зе»;
в) спровоцировали неонацистов и неофашистов (из партии «Свобода» и прочих) пойти в атаку на Зеленского с требованием не допускать капитуляцию с «СП-2». А нет, то вернуть ядерное оружие и похерить Будапештский меморандум, чтобы самим защищаться от «агрессивного Мордора — России».
И теперь Зеленский всегда может ссылаться в США на это «общественное мнение»: мол, видите, я-то за мир, но меня вынуждает воевать народ — сразу с трех сторон. Хитрая такая уловка, на дурачков рассчитанная, но раньше срабатывало.
- «Зе & гуд-Байден». Если «сонного Джо» все же удастся разбудить и убедить, что Украина все же важна для США, то стороны могут прийти к согласованному варианту дальнейшего совместного поведения — использованию Украины как запасного варианта и нового дополнительного повода, чтобы переиграть уже принятые решения. Например, в том же вопросе «СП-2» США всегда могут сослаться на просьбы Украины и начать охоту на «трубу», потому что этого-де требуют национальные интересы США и ее партнеров. И объявить новую санкционную войну либо строителям «СП-2», либо европейским потребителям газа из него.
Это и будет рассчитанная на игру вдолгую внешняя политика США, исполненная в режиме «реалполитик», согласно которой реально и полезно только то, что по-любому рано или поздно идет на пользу США.
В Афганистан, кстати, как это дико сегодня ни выглядит, США тоже имеют возможность всегда вернуться. Например, объясни в миру, что эта страна под талибами представляет угрозу всему миру как источник наркотрафика, бесконтрольной торговли оружием (американским, тем, что оставлено США в Афганистане на 85 млрд долл.) и нелегальной миграции, которая помогает распространению международного терроризма.
Ну а у Зеленского, если ему удастся убедить Байдена и в своей нужности во главе Украине, получится проскочить зону опасного обстрела критикой и прорваться в «мертвую зону», где и пересидеть смутные времена, дождаться, когда его позовут на сцену.
Если же «Зе» не удастся сделать это, то, как уверяют многие эксперты, ему в принципе незачем возвращаться в Украину. Там он уже никому не будет нужен. После такого провала, который посольство Украины в США назвало «очень насыщенным визитом», король вернется в страну не просто голым, а без кожи…