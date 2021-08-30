Известный российский и украинский политолог Дмитрий Выдрин, как всегда, оригинально и концептуально увязал бегство США из Афганистана, "казусы Байдена" и заявления и действия украинского президента Зеленского

Помните знаменитое: «В мирное время бегущий генерал вызывает смех, но в военное время — панику»? А вот какие эмоции вызывает бегущий мировой жандарм? Думаю, панику в любой ситуации. Только в мирной больше трясет экономику. А в военной — геополитику.

Америка побежала. Теряя по ходу своих людей, как бы своих сателлитов, оружие, амуницию, инвестиции… Только в Афгане брошено барахлишка на восемьдесят шесть миллиардов долларов. Но это наживное. А вот парней не вернешь. Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Я, кстати говоря, всю эвакуационную их эпопею смотрел по «демократическим» CNN. Там даже в заголовках царил полный хаос, и паника им погоняла. Сначала в выносах сообщали «погибло более 90 афганцев и 13 американцев». Потом редакция спохватилась. Мол, своих ставим на второе место. Заменили выносом «убиты 13 американцев». Позже снова спохватились. Как-то не политкорректно по отношению к бывшим партнером получается. Стали писать «убиты 13 американцев и 90+ афганцев». При этом количество афганских жертв так и не уточнили. Да и зачем их поголовно считать, если можно поставить «+». То ли плюс, то ли крест. Красный крест — как на тех больничках, где сейчас лежат почти тысяча покалеченных. Без должной медицинской помощи и даже, без света. Электричество, наверное, тоже иммигрировало. И это в стране, которой Штаты давали в неделю(!) больше «зелени», чем, например, Украине в год. И это в стране, чья армия имеет на порядок больше сверхдорогих «Джевелинов», чем та же украинская…

Морпехов, конечно, жалко. Если еще раз доведется попасть на Арлингтонское бесконечное кладбище, отнесу им по паре цветков. Уважаю бойцов, которые свой долг выполняют до конца. Но держава, которая держит, в той или иной форме, свои военные контингенты в 150(!) странах мира, неизбежно теряет людей и повышает порог чувствительности. Точнее бесчувственности. Переживут и это.

Другое дело пережить позор. Вот тут проблемы неизбежны. Когда-то турки были признанными спецами по унижению своих врагов. Самой позорящей считалась такая «процедура». Врага возили по городу на повозке по горло в чане с дерьмом. Но палачу казалось этого мало. Он время от времени взмахивал кривым ятаганом над самой поверхностью зловонной жижи, заставляя жертву еще и заныривать. Сонный Джо не любит шуток. Зеленского не принимают, но он не сдается © AP, Evan Vucci

Глядя на жуткие кадры полузатонувших тел в выгребной канаве аэропорта, обрывки звездно-полосатых паспортов среди фекалий, вспомнилась эта жуткая и позорная пытка. Вот от этого отмыться уже не удастся. Даже лучшим в мире «шампунем» — в смысле, голивудским пиаром. Но операция «Бесстыдное безрассудство!» продолжается.

Не знаю, не знаю, кто теперь отважится пожимать руки американским лидерам. Попахивает. Хотя… Люди странно устроены — умеют в упор не замечать факты, которые не вписываются в их картину мира. А политики — почти люди. Когда трое афганских подростков привязали себя к самолетному шасси, я почти не удивился. Парнишки были не грамотны, на лайнерах не летали. Думали, что пару часов повисеть под брюхом транспортника на высоте десяти километров, не намного рискованнее, чем добраться до соседнего кишлака под брюхом верблюда.

Не очень удивился и поездке украинского президента в Штаты. Ведь его перелет не сильно отличается от безрассудной попытки погибших юных кабульских футболистов. Однако на нервах, на измене, на безвыходности, на хуцпе и не такое сделаешь. Наверняка в условном Шарли появятся карикатуры президента Украины, летящего в Америку на самолетном колесе. Действующие карикатуристы не щадят бывших комиков. Возможно, считают их более успешными конкурентами.

Я уже предположил, что встречаться в конце августа с американским президентом, все равно что вступать в КПСС в начале августа 91-го. Но украинский президент имеет свой хитрый план. Он пытается опереться не на шаткую страну, а на целую платформу. «Крымскую платформу». Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Так уж сложилось, что я наблюдал за ней из хлебосольной Венгрии. Чувствовал себя немножко в машине времени. В частности, вспомнил реакцию президента Франклина Делано Рузвельта, когда ему доложили, что «Королевство Венгрии объявило Штатам войну». Он тогда поинтересовался: «А кто там сейчас король?» — «Там, сэр, нет короля». — «Интересно. Но кто там правит?» — «Правит там, сэр, вице-адмирал Миклош Хорти». — «Вот как! А моря там какие?» — «Там, сэр, нет морей». — «Еще интересней. Королевство без короля, адмирал без моря…»

И я оказался в подобной ситуации. Венгерские друзья спрашивали: «Крымская платформа» — это конечно в Крыму?» — «Нет, в Киеве». — «А кто там присутствует от Крыма?» — «Туда крымчан не пригласили». — «Как интересно…»

Но сейчас не об этом. Зеленский с лицедейской логикой рассудил, что если простой театр начинается с вешалки, то политический театр должен начинаться со своего квартала, точнее, платформы. На которой удобно стоять, встречая и провожая гостей. И самому в дальнюю дорогу отправляться. И он отправился.

Бедный Байден. Сейчас вся его страна, да и весь мир разговаривает с ним «на повышенных тонах». Включая даже придворных журналистов. Рейтинг обвалился почти на двадцать процентов. Респы грозят уже не импичментом, а трибуналом. Целых три «самки богомола» за спиной готовятся к последнему акту. А тут еще грозится «разобраться» приезжий «коллега». Строгий, как голодный школьный учитель, и требовательный, как пьющий зять. Ни дать, ни взять.

Впрочем, образ убедительный. Даже запрещенные талибы впечатлились и попросили дедушку на всякий случай вывести из Кабула всех американцев аккурат ко дню приезда украинского визитера. Мало ли что. Хотя дедушка старый, ему всё равно. Он устал. Засыпает прямо на встрече с шумным израильским премьером. Но даже он понимает, что время «платформ» уходит в прошлое. Но тут его маленький заокеанский приятель настырно создает свою крошечную платформочку, чтобы с нее запрыгнуть на большую, типа НАТО. Упс! Джо Байден держит хаос под контролем – против России и Китая © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

А вот РФ дико повезло. Федерация так медленно запрягала, что не успела создать вокруг себя новую «платформу» к тому времени, когда эти геополитические конструкции морально устарели. Ну, как линкоры уходящей эпохи. А тут еще московское метро надсадно призывает: «Отойдите от края платформы». Но не это главное.

Начался сначала формационный, потом цивилизационный, а сейчас еще и информационный кризисы. А в период многослойных форс-мажоров, бурных политико-химических реакций громоздкие рыхлые конструкции не выживают. Спасаются монолиты. Атомы, а не молекулы. Страны, а не «платформы». «От одиночества сегодня не страдают, а одиночеством наслаждаются» не только в личной жизни, но и в разбегающихся геополитических «групповухах». Так новейшая история повернула, которая вопреки давнему моему знакомому Френсису Фукуяме отнюдь не заканчивается, а только начинается.

Впрочем, для украинского малыша, верящего в самодостаточную и животворящую силу сценического слова, типа вначале было слово, и в конце — это слишком сложные материи. Он как свет далекой звезды. Звезды уже нет, а свет еще летит. Дел уже нет, а слова всё звучат, звучат…

Что ж, посмотрим, как пройдет эта неуместная, несвоевременная, в очередной раз перенесенная да и не подготовленная встреча. Вряд ли даже сильно подуставшего американского президента удастся скрутить в кривой рог. То есть склонить к разрешению переселиться на его «платформу». Мест нет. Она сжимается, как шагреневая кожа. И он еще помнит по своей давней поездке в упомянутом московском метро тревожное напоминание: «Осторожно, двери закрываются».

Впрочем, говорят, что Джо Байден выучил новое заветное слово. Иншаллах!