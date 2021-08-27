На фоне провала стратегии Белого дома по выводу войск из Афганистана в США зазвучали призывы отстранить президента Джо Байдена от власти. Ситуацией тут же воспользовался его предшественник Дональд Трамп, который в конце своего правления прошёл через процедуру импичмента с подачи демократов

26 августа американцы понесли в Афганистане самые крупные за последние 10 лет потери — в результате взрывов около здания аэропорта Кабула, совершённых террористами-смертниками, погибли 13 военнослужащих США, а также 90 афганцев. Радикальное движение «Талибан»* осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности. «Все ради Китая». Яков Кедми объяснил, почему на самом деле США убежали из Афганистана © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

С аналогичным обещанием выступил и президент США Джо Байден на пресс-конференции после теракта. По его словам, Вашингтон догадывается, кто стоит за взрывами, — по версии американской разведки, их организовала группировка «Вилаят в Хорасане» (в 2014 году отколовшаяся от «Талибана»* из-за идеологических разногласий и ставшая афганским филиалом запрещённой в РФ террористической организации ИГ*). Он выразил готовность направить в Кабул дополнительные силы в случае необходимости, однако военачальники ответили, что пока такой потребности нет. Американские власти считают, что талибы не знали о подготовке теракта в Кабуле, сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом она подчеркнула, что США не верят представителям «Талибана»*, не воспринимают их как друзей или равных партнёров, но продолжат координировать с ними свои действия по эвакуации, поскольку те контролируют большую часть территории Афганистана, в том числе периметр безопасности вокруг аэропорта. В свою очередь, талибы не думают, что Вашингтон был лишь жертвой теракта, — один из официальных представителей радикального движения Забихулла Муджахид написал в Twitter, что часть вины за произошедшее лежит на американцах, поскольку аэропорт Кабула до 31 августа — это именно их зона ответственности.

И отрицать этого Байден не стал. На вопрос журналиста, лежит ли на нём ответственность за гибель 12 американских военнослужащих, президент заявил: «Я в полной мере несу ответственность за всё, что произошло в последнее время». Он впервые признал свою вину в сложившейся ситуации. «Многих убили, банки закрыты». Пакистанский эксперт о том, что реально творится в Афганистане © REUTERS, Stringer

При этом хозяин Белого дома не забывает регулярно напоминать, что начало выходу США из Афганистана положил его предшественник республиканец Дональд Трамп, а сам он лишь воплощает в жизнь полученное политическое наследство.

«Вот в чём дело: бывший президент заключил сделку с талибами о том, что он выведет все американские войска из Афганистана к 1 мая. Взамен он получил обязательство, что талибы будут продолжать нападение на других, но не будут атаковать американских солдат. Помните это? Я говорю серьёзно», — продолжил Байден.

Сам Трамп очень умело пользуется сложившейся ситуацией — он выразил соболезнования родственникам погибших в Кабуле и прокомментировал произошедшее раньше действующего главы государства.

В интервью телеканалу Fox News республиканец сказал: «Мы слабы, мы беспомощны. Нами управляют люди, которые не понимают, что делают. (Этот теракт. — Ред.) самая позорная вещь, которая происходила с нашей страной. Эта трагедия не должна была произойти, и её не случилось бы, будь я вашим президентом».

Трамп уверен, что под его управлением США обеспечили бы безопасный вывод сил и смогли бы вывезти из Афганистана не только всех американских граждан, но и иностранцев, которые им помогали.

«Администрация Байдена заявила, что выводит военных. Они не вывели гражданских. Сначала вывезите гражданских, (военное. — Ред.) имущество. Военные в огромной опасности, самолёты, совершающие рейсы в аэропорт и из него, подвергаются опасности. Он испортил план и первыми вывел военных. Это очень печальный день для страны и огромный позор. Кроме позора это очень опасный день для страны», — заявил 45-й президент США.

Частично на претензии Трампа Байден ответил на пресс-конференции. По его словам, покинуть крупную авиабазу «Баграм», которую, как утверждают некоторые наблюдатели, войска США могли бы использовать при эвакуации тысяч людей из Афганистана, он решил по рекомендации американских военных, которые предложили сосредоточиться на Кабуле, поскольку «Баграм» не представляет большой добавленной стоимости.

Тем временем конгрессмены, воевавшие в Ираке, решили собственными глазами увидеть, что происходит в Афганистане. Демократ Сет Моултон из Массачусетса и республиканец Питер Мейджер из Мичигана, действуя, по их собственному признанию, тайно, чуть ли не инкогнито, прилетели с пересадкой в ОАЭ. И вот к каким выводам они пришли: «Как ветераны мы глубоко обеспокоены ситуацией в международном аэропорту имени Хамида Карзая. У Америки есть моральный долг перед нашими гражданами и верными союзниками, и мы должны убедиться, что это обязательство выполним. Очевидно, что, поскольку мы начали эвакуацию так поздно, что бы мы ни делали, мы не вытащим всех вовремя даже к 11 сентября».

«Они (талибы. — Ред.) насмехаются над нами. Вы можете делегировать хоть все ваши полномочия, а вот ответственность — нет. Всё это на совести президента Байдена. Это абсолютное фиаско. Ситуация, когда террористическая организация установила для нас крайний срок, — это не то, к чему привыкли американцы. Мы привыкли вести за собой, а при Байдене мы определённо этого не делаем», — заявил контр-адмирал Джозеф Магуайр. Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику США © REUTERS, Kamil Krzaczynski

Промахами демократов спешат воспользоваться республиканцы. И не просто воспользоваться, а в какой-то степени отомстить за давление, которое испытывали во время правления Трампа, — влиятельные члены Республиканской партии выступили с призывом к главе государства сложить полномочия добровольно либо запустить в отношении него процедуру импичмента.

«Стоит ли Байдену уйти в отставку или быть смещённым с должности за действия в Афганистане? Да. Но в таком случае мы останется с Камалой Харрис, что в десять раз хуже. Боже, помоги нам», — написала в Twitter Никки Хейли, бывшая при прошлой администрации постоянным представителем США при ООН.

В свою очередь, член Палаты представителей от штата Флорида Грег Стьюби призвал Байдена уйти в отставку, таким образом, взяв на себя ответственность за провал в Афганистане. А его коллега из Техас Майкл Клауд взял выше — он предложил оставить свои посты ещё и госсекретарю Энтони Блинкену и председателю Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералу Марку Милли.

«Если президента Трампа можно было подвергнуть процедуре импичмента из-за телефонного звонка, то пришло время для импичмента в отношении Байдена из-за грубой халатности в Афганистане. Время для расследования и определения виновных будет позже, но нам нужен новый верховный главнокомандующий сейчас! Руководство, которое вовлекло нас в это, не обладает компетенцией и волей для того, чтобы вытащить нас из этого», — написал в Twitter Ронни Джексон, ещё один конгрессмен от штата Техас.

Демократы пытались отстранить Трампа от власти из-за того, что он якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться начала расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на продолжение военной помощи Киеву, однако по итогам судебного процесса в Сенате был признан невиновным.

Прокомментировать призывы республиканцев журналисты на брифинге попросили Псаки.

«Сегодня военнослужащие США погибли от рук террористов. Сегодня не время для политиканства, и мы ожидаем, что каждый американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит нашу решимость найти этих террористов, где бы они ни были, сразиться с ними и убить их», — ответила пресс-секретарь Белого дома. Возвращение строптивого: Трамп и его соратник намерены разгромить демократов на выборах 2024 года © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Несмотря на то что рейтинг Байдена стремительно падает, каждый день обновляя антирекорд (согласно результатам опроса газеты USA Today и Саффолкского университета, не одобряют действия Байдена в Афганистане 62% респондентов, а его деятельность в целом — 55%; среди электората демократов президента поддерживают 87% опрошенных, а 32% считают, что он не справляется со своими обязанностями, сообщила 25 августа радиостанция «Голос Америки», признанная в РФ иноагентом), шансов на то, что он станет первым в истории США президентом, отстранённым от власти посредством импичмента, нет. Решение этого вопроса — прерогатива Конгресса, а сейчас нижнюю палату, которая должна утвердить текст обвинения, а по сути запустить процедуру импичмента, контролируют демократы (220 место против 212 у республиканцев); даже если в Палате представителей найдутся перебежчики, вердикт президенту выносит Сенат, а там при раскладе 50 мандатов у республиканцев и 48 у демократов + 2 у беспартийных, находящихся с ними в коалиции, решающее слово остаётся за вице-президентом США Камалой Харрис, иными словами, верхняя палата тоже за демократами.

Тем не менее, серьёзные политические риски в связи с ситуацией в Афганистане для Байдена сохраняются. До промежуточных выборов в Конгресс остаётся год, и если демократы и лично президент не реабилитируются в глазах американцев, то рискуют потерять большинство в одной из палат.

О своём политическом будущем Трамп не рассказывает, но глава окружного отделения Республиканской партии по 45-му округу Нью-Йорка Борис Пинкус в эфире RTVI рассказал, что есть предложение, чтобы бывший президент избрался в Конгресс от штата Флорида и стал спикером, и тогда, как предложил радиоведущий Уэйн Аллин Рут, республиканец мог бы запустить процедуру импичмента в отношении Байдена и начать уголовные расследования против него. Самому Трампу эта идея показалась интересной. Кто знает, как в ближайшей перспективе изменится расклад политических сил в США.

* — запрещённые в РФ террористические организации