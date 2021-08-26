Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом намечена на 31 августа. Однако издание Forbes прогнозирует, что украинский лидер уедет из США ни с чем, поскольку пути Киева и Вашингтона разошлись

«Эта встреча приходится на ту неделю, которая считается мёртвой в политическом календаре столицы США. Зеленский встретится с президентом, который в прошлом пытался завязать отношения с коррумпированными чиновниками Украины. Это очень запутанный клубок, и довольно трудно разобраться, кто какую роль играет, но, скорее всего, Зеленский попытается убедить Вашингтон и дальше оказывать Украине финансовую поддержку — возможно, даже время от времени поддерживать Украину на словах, — однако эта страна фактически осталась в одиночестве», — пишет издание Forbes. Украинский астролог сказал, как Зеленский очарует Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Как отмечает автор статьи Кеннет Рапоза, были времена, когда Украина была звездой Европы, — окончание срока полномочий 44-го президента США демократа Барака Обамы и в период работы администрации его преемника 45-го американского лидера республиканца Дональда Трампа, причём в золотой период отношений Киева и Вашингтона при Обаме влияние, очевидно, оказывали некие частные интересы на Украине, вынуждавшие США выручать эту страну.

Речь в частности идёт о работе сына нынешнего президента Джо Байдена, а в период майдана вице-президента, курировавшего украинское направление, Хантера, не имевшего никакого опыта в нефтегазовой сфере, в энергетической компании Burisma бывшего министра природных ресурсов и экологии Украины Николая Злочевского.

Чтобы сын не стал фигурантом уголовных дел, Байдену пришлось прибегнуть к открытому шантажу: он прямым текстом заявил Петру Порошенко, который на тот момент был президентом Украины, что его страна может распрощаться с мыслью о получении от США кредита на $1 млрд, если он не уволит генерального прокурора Виктора Шокина, который в рамках расследования махинаций Burisma собирался вызвать Хантера на допрос.

За помощью к Западу официальный Киев обратился после перехода Крыма в состав РФ по итогам референдума и начала гражданской войны в Донбассе, и в итоге получили помощь в виде займов, выданных Международным валютным фондом, и противотанкового оружия, предоставленного администрацией Трампа.

«Но в целом эта украинская история представляет собой, скорее, лишь обещания и непринуждённые беседы дипломатов и политических лидеров, собирающихся в холлах пятизвёздочных отелей и обсуждающих возможность пригласить Украину в Европу», — констатирует Рапоза. «Все посыплется»: Пушилин сказал, что будет, когда США откажут Киеву в поддержке © из личного архива Дениса Пушилина

Зеленский не скрывает недовольства тем, что Запад не выполняет своих обещаний. За последние месяц президент Украины неоднократно в интервью иностранным СМИ заявлял, что США и Европа не оказывают его страны той поддержки, которую могли бы оказывать, а часто ограничиваются лишь словами о солидарности с Киевом.

Наглядным примером невыполненных обещаний газета The Washington Post называет решение администрации Байдена не вводить санкции против участников проекта «Северный поток — 2», что впоследствии позволит «Газпрому» завершить строительство газопровода и поставлять топливо в Европу в обход территории Украины, тем самым лишив её части дохода от транзита приблизительно на сумму $2 млрд в год (почти 1,33% от её ВВП).

Заключённая не так давно сделка по «Северному потоку-2» между США и Германией, как рассказали источники американских СМИ, предусматривает, что Вашингтон перестанет мешать запуску «Северного потока-2», а Берлин возьмёт на себя обязательство содействовать продлению договора между Россией и Украиной о сохранении транзита после истечения действующего контракта — после 2024 года. Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала добиваться введения санкций против Москвы, если возникнут подозрения, что она якобы использует новый газопровод для давления на Киев.

«Северный поток — 2» всё изменил. Даже если бы Зеленский сказал «да, Трамп нам угрожал», новая администрация вряд ли оценила бы это, потому что, давайте говорить начистоту, коммерческие интересы участников проекта «Северный поток — 2», были слишком велики. В это проект были вовлечены Германия, Франция и Соединённое Королевство, не говоря уже о России. Звезда Украины померкла. Её громогласные протесты против «Северного потока — 2» были проигнорированы», — говорится в статье Forbes.

Чтобы заручиться поддержкой Запада в противодействии строительству газопровода по дну Балтийского моря, украинские чиновники и при президенте Порошенко, и при президенте Зеленском пытались выставить «Северный поток-2» как угрозу для всей Европы, как инструмент для того, чтобы поставить Европу в прямую зависимость от России. Однако администрация Байдена — убеждённого противника проекта «Газпрома» — объяснила, что отказывается от дальнейшего санкционного давления ради сохранения хороших отношений с европейскими партнёрами, прежде всего с Германией. Дело не в экономике. Копатько объяснил истерику Украины насчет «Северного потока-2» © РИА Новости, Нина Зотина

«Если Вы президент Украины, и если Вы хотите развивать свою страну, отдалившись от России, вы оказываетесь в ситуации, когда с одной стороны от Вас находятся нахальные русские, а с другой — крепкие и смелые американцы. Но затем эти крепкие и смелые американцы внезапно говорят: просто отдайте Меркель и Путину их газопровод наконец. И тут же интересы Киева в Вашингтоне — и Вашингтона в Киеве — угасают. Эти двое идут каждый по собственному пути. Украина вряд ли может рассчитывать на какие-то значимые прощальные подарки», — пишет Рапоза.

Он уверен, что на фоне той массы серьёзных проблем, которые Байдену необходимо сейчас решать, Зеленский, скорее всего, увезёт с собой из Вашингтона лишь устные заверения в дружбе и поддержке в борьбе против «российской агрессии».

Американский лидер действительно находится в крайне затруднительном положении, прежде всего из-за проблем, которые спровоцировал вывод американских войск из Афганистана: за несколько месяцев Белый дом не смог разработать план эвакуации, что обернулось нынешним хаосом в Кабуле. Власти США не учли, что талибы так оперативно смогут захватить власть в стране. Всё это привело к падению рейтинга Байдена до минимальной с начала президентского срока отметки — 46%.

На неудачах демократов активно начали играть республиканцы и лично Дональд Трамп — в надежде завоевать очки в глазах избирателей и на промежуточных выборах 2022 года взять под контроль обе палаты Конгресса.

«С учётом потока новостей о пандемии и ситуации в Афганистане визит украинского лидера в Вашингтон вряд ли позволит воскресить настроения тех былых времен, когда Украину выставляли несчастной жертвой злодея, занимавшего Белый дом.

Менее 5 лет назад она была милой малышкой на берегу Чёрного моря, подвергавшейся притеснениям. Теперь она больше напоминает скелет в шкафу. Сложилась очень непростая политическая ситуация. Ощущение того, что Белый дом бросил Украину, ставит Зеленского в затруднительное положение, поскольку теперь Москва может сказать: «С такими друзьями…», — подытоживает Рапоза.