В понедельник, 23 августа, в Киеве прошёл первый саммит «Крымская платформа». Несмотря на оптимистичные заявления украинских властей, саммит со скепсисом восприняли не только в Крыму, но и на самой Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите заявил: с этого дня начался «обратный отсчёт до освобождения полуострова».

«Вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя», — отметил Зеленский. Много шума из ничего. «Крымская платформа» как повод пожаловаться на РФ © пресс-служба президента Украины

По его словам, Украина сделает всё для возвращения Крыма: Киев будет использовать «все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства». Однако без международной поддержки добиться этого Украине будет невозможно.

«Мы осознаем то, что в одиночку наша независимая страна — Украина — никогда не сможет вернуть Крым», — подчеркнул Зеленский, призвав остальные страны помочь Украине в деле возвращения полуострова в свой состав.

Между тем сам саммит продемонстрировал: Украине вряд ли стоит рассчитывать на помощь извне.

Весьма странная поддержка

Красноречивым свидетельством того, что мир не верит в саму возможность возвращения полуострова в состав Украины, стал состав иностранных делегаций.

«Как оказалось, глава МИД Франции не приехал в итоге на «Крымскую платформу», а Великобритания (казалось, ключевой куратор команды Зеленского на Западе) вместо министра обороны прислала девушку, занимающую должность, которая по-русски масштабно звучит как министр по делам Европы и Америки, но по-английски Parliamentary Under-Secretary of State for European Neighborhood and Americas (забавно так после Brexit бриты обозначили континент — Европейское соседство). В британской иерархии это министр второго уровня, фактически заместитель главы МИД», — отметил народный депутат Украины, бывший директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

По его словам, «всё это очень плохой сигнал для Киева и обнадёживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей».

«И ссылки на афганский форс-мажор, заставивший поменять планы, в данном случае не работают. Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочерёдных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот», — подчеркнул Волошин.

И даже если от государства на саммите присутствовал «политик первого эшелона», это не всегда означало поддержку Украины во всём. Так, «холодным душем» для Киева стало выступление на саммите президента Венгрии Яноша Адера. Тот говорил не столько о Крыме, сколько о положении венгров на Украине.

А оно, если верить Адеру, не самое лучшее. Прямая трансляция саммита «Крымская платформа» в Киеве — ВИДЕО © кадр из видео Украина.ру

«Если использование родного языка ограничивается в государственной жизни, если те, кто использует свой родной язык, оказываются под угрозой, то это противоречит идеалам демократии и не приносит пользы титульной нации», — увещевал он украинских политиков.

Венгерский президент напомнил, что его народ в других государствах столетиями страдал из-за отсутствия школ.

«Мы надеемся, что Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан и что венгры смогут чувствовать себя на Украине как дома», — призвал Адер своего украинского коллегу.

На это выступление обратили внимание в президентской фракции.

«Канцлер Германии возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а президент Венгрии учит нас о вреде штрафов за использование языков нацменьшинств для титульной нации. Или мы считаем, что с европейскими ценностями что-то не так и нам не надо в Европу, или, возможно, нам пора уже откорректировать гуманитарную политику бывшей власти по целенаправленному игнорированию этих самих ценностей», — отметил член «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В общем, даже на Украине, притом подчас и в президентской политсиле, весьма сдержанно оценивают итоги саммита.

Что уж тут говорить о Крыме и России в целом, где саммит посчитали враждебным.

Враждебный и бессмысленный

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прямо назвал саммит «Крымская платформа» враждебным.

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма», — заявил он в понедельник, 23 августа. Киев отказал представителю Крыма в участии в «Крымской платформе» © president.gov.ua

Отрицательно восприняли платформу и сами крымчане.

«Единственным практическим результатом проведения так называемой Крымской платформы стал вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве. Других результатов и быть не могло по одной простой причине: обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева — все равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Это самое глупое и безнадежное занятие на свете», — указал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он уверен, что власти Украины ещё долго будут хвастаться якобы «победными» итогами саммита. Всё это для того, чтобы отвлечь внимание населения от того, что происходит со страной.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди напомнила, что Украине ничто не мешало в те годы, когда она владела полуостровом, решить ряд насущных для крымчан проблем. Но этого так и не сделали.

«У нас, крымчан, вопросов к украинской власти больше, нежели участников в этом проплаченном западными хозяевами Украины форуме. В частности, что мешало Киеву в период нахождения Крыма в составе Украины решить проблемы депортированных народов, сделать дороги, переселить людей из землянок и временного жилья в нормальные дома и квартиры, почему ни один из украинских президентов не принял указ о политической реабилитации депортированных народов, и только президент Владимир Путин смог решить этот вопрос», — подчеркнула она.

А её земляк — депутат Госдумы Руслан Бальбек — и вовсе назвал заявление украинского президента об обратном отсчёте ересью и «фантазиями автора, не совпадающими с реальностью». Сам же саммит Бальбек назвал «клубом лицемеров», говорящих Зеленскому то, что тот хочет услышать. Эксперт объяснил, как Россия может наказать Запад за участие в «Крымской платформе» © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Были и те крымчане, которые сочли «Крымскую платформу» наивысшим достижением Украины. Впрочем, это была не самая лестная характеристика.

«Это апофеоз украинской международной деятельности. Пригласить политиков, которые ничего не решают, в страну, которая ничего из себя не представляет. Принятые решения никакой юридической силы не имеют и никому не нужны», — цитировало РИА Новости советника главы Республики Крым по информационной политике Олега Крючкова.

Но ещё больше едких комментариев саммит заслужил в сети. Так, один из популярных блогеров в Twitter отметил, что, если Украина будет и дальше проводить существующую политику, к «Крымской платформе» прибавятся и другие санкции.

«2031 год. В Киеве проходит целый ряд международных саммитов. «Крымская платформа». «Львовская платформа», «Закарпатская платформа», «Буковинская платформа», — написал он.

​В общем, саммит если и порадовал, то только украинскую власть. При этом даже её сторонники понимают: Крым и Украина сейчас не самые главные вопросы международной повестки дня.

Тот же Зеленский вполне может столкнуться с тем, что его уже перенесённую встречу с президентом США Джо Байденом американская сторона перенесёт ещё раз: 31 августа истекает срок ультиматума «Талибана»* по выводу иностранных, в том числе и американских, военных из страны. Как заявил представитель талибов Сухайль Шахин, если этот срок будет нарушен, то США и их союзников ждут «серьезные последствия».

В таких условиях визит Зеленского несвоевременен. А уж вопрос Крыма и поддержки Украины в целом для Байдена будет гораздо менее важен, чем вопрос аэропорта Кабула и Афганистана.

* Запрещённая в РФ террористическая организация