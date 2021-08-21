Падение «флагштока независимости» в Херсоне привлекло внимание к подобным артефактам. Они сооружены во всех восьми областях Западной Украины, но стоимость объектов одинаковой высоты весьма различна

Рейтинг флагштоков Западной Украины

Программа установки во всех городах областного значения «самых больших флагов Украины» ко дню 30-летия независимости страны фактически стартовала ещё в феврале 2021 года. Тогда соответствующее решение подписал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Хотя инициатива исходила из Киева, финансировать её реализацию в областях планировалось за счёт местных бюджетов и «благотворителей». Ныне во всех восьми областях Западной Украины «флагштоки независимости» установлены, и пока ни один из них не упал. Предлагаю вашему вниманию своеобразный «флагштоковый рейтинг» региона.

В качестве главного критерия рейтинга я выбрал стоимость объекта, поскольку практически во всех областях его высота составляет 50 метров. Исключением является лишь Ужгород, где решили не страдать гигантоманией и установить 30-метровый флагшток. Причём объясняли это не только экономией средств, но и символизмом — мол, независимости ведь всего тридцать лет. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Как сообщил журналистам 20 августа мэр Ужгорода Богдан Андреев, к этому дню выполнено 99% работ по строительству флагштока, который был установлен ещё 12 августа. «Сейчас продолжаются завершающие работы — это обустройство гранитом небольшого постамента, высаживает цветы наше коммунальное предприятие. Идёт уборка территории, и практически мы готовы к тому, чтобы в понедельник поднять флаг к 30-летию Независимости Украины» — сказал градоначальник после тестового поднятия флага в пятницу.

По словам городского головы, общая стоимость строительства объекта на площади Богдана Хмельницкого, неподалёку от набережной реки Уж, составляет 6,3 миллиона гривен. «Это флагшток и прилегающая территория, — пояснил Богдан Андреев. — Половина средств — это деньги из областного бюджета, а половина из городского». Отмечу, что хотя главный флагшток Закарпатской области является самым низким в регионе, он далеко не самый дешёвый.

Скажем, в Ровно на сооружение 50-метрового флагштока из областного бюджета выделено всего 3 миллиона гривен. Он установлен возле здания Ровенской областной государственной администрации (ОГА), на площади Просвещения. Более того, вице-губернатор Ровенщины Сергей Подолин в начале июля заявлял, что за эти деньги реконструируют и два существующих 20-метровых флагштока у «Белого дома». Такая низкая стоимость работ, скорее всего, объясняется тем, что речь идёт исключительно о флагштоках, без благоустройства прилегающей территории.

Следующей в рейтинге является Ивано-Франковская область — тут на сооружение 50-метрового флагштока выделено 4,48 миллиона гривен. Прикарпатье является единственной областью региона, да и Украины вообще, где «флагшток независимости» установлен не в областном центре. Объект воздвигнут на территории историко-мемориального музея Степана Бандеры в его родном селе Старый Угрынов (Калушский район). Как я перестал бороться за независимость Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В Хмельницкой области на сооружение 50-метрового флагштока из областного бюджета выделено 4,8 миллиона гривен, стоимость работ включает и обустройство прилегающей территории. Объект построили на территории дендрологического парка «Подолье» на окраине города. Примечательно, что флагшток находится рядом с Мемориалом Славы советских воинов-освободителей, сооружённым в 1983 году. В Хмельницком, в отличие от Львова, этот мемориал демонтировать не планируют.

В Тернопольской области 50-метровый флагшток также установлен в парке — речь идёт о парке «Топильче» в центре города. На его сооружение выделено 4,9 миллиона гривен, за эти деньги также восстановят озеленение и дорожки в части парка, а вокруг флагштока из тротуарной плитки выложат большую площадку для патриотических массовых мероприятий. При этом в соцсетях жители Тернополя выражали непонимание, зачем городу очередной флагшток, а если уж его и устанавливают, — то почему, скажем, не в парке Национального возрождения, что было бы куда символичнее. Парк «Топильче» же в комментариях называли «ямой на болоте».

В Черновцах ситуация с локацией флагштока похожа: объект высотой в 50 метров сооружён в парке «Октябрьский» на окраине города, между физкультурным комплексом «Олимпия» и храмом ПЦУ. Как отмечал директор департамента урбанистики и архитектуры Черновицкого городского совета Андрей Тимофийчук, этот участок длительное время был захламлён, теперь же вокруг флагштока планируют установить смотровую площадку с лавочками для отдыха. По словам чиновника, работы финансируются из государственного бюджета, их стоимость составит 7-10 миллионов гривен.

Победителем же «флагштокового чемпионата» Западной Украины по праву является Львов. Тут высота объекта составляет 50,5 метра, а стоимость работ превысит 12 миллионов гривен (при этом первоначально хотели «распилить» и вовсе 13,7 миллиона). Флагшток установлен на части территории Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, по улице Героев Майдана. Вокруг него также должны создать открытое общественное пространство, установить 14 скамеек и 8 урн для мусора, озеленить и осветить территорию, установить стеклянное ограждение. При этом все работы планируют завершить только к концу 2022 года. «Псячий язык»: украинский призер Олимпиады из Львова жестко раскритиковал мову © Facebook/Володимир В'язівський

Я не забыл о Волынской области, просто местные чиновники оказались настолько хитрыми, что их «флагшток независимости» занимает отдельное место в рейтинге. Дело в том, что стоимость работ по установке 50-метрового объекта в Луцке до сих пор неизвестна, хотя его установили возле Волынской ОГА, на Киевском майдане областного центра. Областные власти заявляют, что строительство профинансировали таинственные «спонсоры». Скорее всего, такая загадочность связана с продолжающимся ещё с осени 2020 года конфликтом между Волынским областным советом и губернатором области, выходцем из Луганщины Юрием Погуляйко.

СБУ против инсталляции к годовщине независимости

Если неизбежные уголовные дела в связи со злоупотреблениями при строительстве «флагштоков независимости» ещё впереди, то в Черновицкой области Служба безопасности Украины (СБУ) уже борется с объектами, посвящёнными 30-летию независимости страны. 18 августа на двухчасовой допрос в областное управление СБУ был вызван заслуженный художник Украины Иван Салевич, чья инсталляция «Хохлы» была составной частью праздничной экспозиции в коммунальной галерее «Вернисаж» в Черновцах.

Инсталляция изображает группу людей в вышиванках, стоящих на коленях и обращающих взгляды в сторону Москвы, символом чего являются полоски в цветах российского флага на месте глаз. Директор галереи с чисто русской фамилией Сорокоумов пожаловался на выставку в СБУ, поскольку посчитал, что композиция может обидеть людей (хотя скорее всего — побоялся стать крайним в случае претензий «профессиональных патриотов»). При этом, по задумке Салевича, инсталляция критикует украинцев, которые «не определились с национальной идентичностью, продолжают ментально стоять на коленях и смотреть в сторону Москвы».

По словам художника, на допросе в СБУ ему сказали, что такое искусство может быть использовано пророссийскими пропагандистами, навредить безопасности Украины и привести к разжиганию разнообразных форм вражды и дискриминации. При этом главная претензия «искусствоведов в погонах» состояла в использовании цветов российского флага. В результате Салевичу не запретили выставлять работу, но потребовали снабдить инсталляцию подробным текстом об её идее. При этом после критики спецслужбы со стороны черновицких художников и СМИ, в СБУ официально заявили, что «речь не шла о запрете показа работы, и не было вмешательства в свободу творчества».

Примечательно, что Иван Салевич является номенклатурным скульптором и «сертифицированным патриотом». В частности, он создал установленный в Черновцах в 1995-м памятник «Буковинскому куреню» — вооружённому формированию мельниковского крыла Организации украинских националистов (ОУН*), члены которого принимали в расстрелах евреев в Бабьем Яру. Однако героизация нацистских коллаборантов даже в те времена, когда это ещё не было мейнстримом, в нынешней неонацистской Украине уже не спасает от обвинений в «работе на Москву».