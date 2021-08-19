В августе Украина отметит круглую дату с момента провозглашения независимости, которое состоялось вскоре после провала ГКЧП в Москве. Дату намерены отмечать с помпой и масштабными торжествами, на которые самая бедная страна европейского континента выделяет из бюджета 5,4 миллиарда гривен

Из иностранных гостей высокопоставленную делегацию в Киев отправляет Канада, которая долгое время поддерживала украинских националистов, дала убежище тысячам коллаборационистов после войны и оказывала серьезную финансовую помощь украинским военным в конфликте против Донбасса. Мэрия канадской Оттавы даже приняла решение 24 августа подсветить Ниагарский водопад в желто-голубые цвета.

Канаду будет представлять в Киеве спикер Сената Джордж Фьюри. Недавно власти Канады объявили о роспуске парламента, а во время избирательной кампании и до формирования нового правительства спикер парламента является высшей политической должностью в Канаде. Он же должен принять участие и в «Крымской платформе», которую собирает Зеленский, чтобы совместно с депутациями других стран осудить РФ и потребовать назад полуостров. «Крымская платформа» и неадекватные платформеры

Канада действительно приложила столько усилий в формирование современного украинского антироссийского режима и потратила на это столько средств, что для властей Оттавы независимость Украины, вероятно, даже бОльший праздник, чем для многих украинцев. Впрочем, суета канадского политикума вполне объяснима, особенно в преддверии внеочередных выборов — среди избирателей страны, так уж сложилось в Канаде, значительное число — до нескольких миллионов — составляют канадские граждане украинского происхождения, в основном это беженцы с Западной Украины послевоенного времени, то есть по большей части потомки коллаборантов и изменников Родины.

Канцлер Германии Ангела Меркель, наоборот, действует осторожнее канадских коллег. Она намерена посетить Киев и провести переговоры с Зеленским 22 августа, но не останется на День независимости и не примет участие в «Крымской платформе». Все-таки на 23 августа, по сообщениям немецких СМИ, намечено окончание строительства «Северного потока 2». Также, как сообщило издание Politico, отклонила приглашение Зеленского посетить празднование Дня независимости и саммит «Крымской платформы» президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. То есть эти политики явно не хотят быть задействованы в политическом шоу, который устраивает в Киеве Зеленский и его русофобская команда. Впрочем, и остальные страны ограничиваются весьма непредставительными фигурами.

Соединенные Штаты, которые можно смело назвать метрополией Украины, решили послать в Киев далеко не самого важного человека из своей администрации — министра транспорта и открытого гея Питера Буттиджеджа. Как говорит замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, он приедет не как министр транспорта, а как представитель администрации США. Но никаких влиятельных чинов Госдепа, на что явно расчитывали в Офисе президента, США не посылают. А министр транспорта для США — это при повсеместной там частной собственности на средства передвижения фигура довольно условная и совершенно не влиятельная. «Крымская платформа» как инструмент огораживания России © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чехия сначала планировала послать министра обороны Любомира Метнара, но затем было решено ограничиться замминистра обороны Яном Гавранеком и замначальника Генштаба Яромиром Зуной. Оба зама, которые будут участвовать в празднованиях и на "Крымской платформе", как ни крути тоже скорее плевок в адрес Офиса президента Украины. Впрочем, плевок слегка приукрашен чешской ротой почетного караула, которая должна по программе мероприятия промаршировать по Крещатику на параде, хотя, конечно, марш иностранного военного подразделения по главной улице столицы якобы независимой Украины в День ее незалежности будет смотреться, мягко говоря, странно и даже оскорбительно. Впрочем, похоже, украинской власти сейчас не до гордости. Надо в целом спасти торжества от полного провала.

На высоком уровне должна быть представлена также Прибалтика. Известно, что в «Крымской платформе» примут участие президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эгилс Левитс, а также глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс. Впрочем, руководители этих полукарликовых европейских государств, все население которых вместе взятое можно без ущерба для недвижимости расположить в столице Украины Киеве, всегда отличались воинственной русофобией, которой и торгуют оптом и вразнос по всему миру — от США до ЕС.

Активное участие в поддержке Евромайдана, а ранее «Оранжевой революции» принимало посольство Швеции. Более того, как стало известно уже после Евромайдана, именно посольство этого государства тайно финансировало так называемые (на тот момент) независимые майдановские СМИ. При этом значительную часть средств, выделенных свободолюбивыми шведами, как выяснилось позже, украли или присвоили (как кому нравится) пламенные борцы с "коррупцией времен Януковича". И тем не менее, премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны Петер Хультквист тоже посетят Киев 23 августа для участия в учредительном саммите "Крымской платформы".

«Цель саммита — повысить осведомлённость международного сообщества о незаконной аннексии Крыма РФ», — говорится на сайте шведского правительства. Следует отметить, что сам Лёвен в этом году стал первым премьером в истории Швеции, правительству которого парламент вынес вотум недоверия из-за провала борьбы с коронавирусом.

Теперь же премьер Швеции будет раздавать советы, как «деоккупировать» полуостров. Просто о сложном. Почему Украина утратила независимость?

Шведы привезут в Киев и латинскую копию составленной в Османской империи так называемой «Конституции [Договора] Пилипа Орлика» (оригинал на русском хранится в Москве) о вассальной зависимости Украины от Швеции в случае ее победы в «Северной войне», что на Украине тоже считается проявлением «борьбы за независимость».

Заявлен также визит 23-24 августа президента Польши Анджея Дуды, русофобство которого является его отличительным знаком и в политике, и в повседневной жизни. Как шутят по этому поводу в России, он так ненавидит русских, что кушать не может.

Испанию на саммите «Крымской платформы» будет представлять министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Хосе Мануэль Альбарес Буэно. Про этого чиновника точно известно только одно — он чуть больше месяца в этой должности (с 12 июля) и потому вряд ли понимает до конца, в чем будет участвовать и при чем здесь вообще Испания?

Резюме

Как видим, представительство иностранных гостей на Дне независимости и соответственно "Крымской платформе" весьма пестрое, и даже с уверенностью можно сказать (простите за тавтологию) не представительное. Из ведущих государств капиталистического мира на уровне главы — только Канада и Швеция, и то оба руководителя находятся на грани ухода со своих должностей и будут использовать украинский визит для поднятия собственных акций в глазах своих избирателей. Остальные замы, помы и даже министры в общем-то представляют весьма ограниченный контингент политического спектра своих стран. Особенно отличились в этом плане США, приславшие гея, занимающегося транспортом, как говорится, "отставной козы барабанщика"…

Впрочем, для украинской власти и это небывалый успех.

После Евромайдана для властей Украины важно не мнение большинства своего населения, а внимание «международных партнеров». Встречами с ними, пусть и бесплодными, хвастаются как величайшими достижениями главы МИД, президенты и мэры украинских городов. Добиться мимолетного рукопожатия или совместного фото с лидерами западных стран — это вершина украинской политики. Об этом в СМИ рассказывают долгими месяцами, смакуя каждый взгляд и «язык тела».

Международными партнерами меряются между собой команды Зеленского, Порошенко, Кличко и прочих украинских политиков. Основная цель этих встреч — повысить в украинском политикуме статус одной команды над другой, а официально — «послать сигнал РФ», пусть даже российским властям и особого дела нет до этих испускаемых сигналов.

Украинские националистические СМИ с 2014 года повторяют один и тот же тезис в оправдание действий властей: «Весь мир с нами». «Весь мир» в итоге оказывается ужат, как шагреневая кожа, до Канады со Швецией и Прибалтики с Польшей, которые сами по себе «прокси» и озвучивают мнение определенных кругов Вашингтона. Для всех этих стран Украина важна сугубо как инструмент действий против РФ, а независимой она считается лишь тогда, когда находится в конфликте с РФ или своими же пророссийскими гражданами. А тут уж, как говорится, не до жиру. Кого пришлют, тому и рады.