Ангела Меркель в ходе своего прощального визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным будет отстаивать продление контракта на транзит российского газа через Украину, срок которого истекает в 2024 году

Достроят ли «Северный поток — 2» ко дню независимости Украины?

Во вторник, 17 августа, немецкое правительственное информагентство Deutsche Welle (DW) сообщило на англоязычной версии своего сайта, что строительство трубопровода «Северный поток-2» (СП-2) «будет завершено 23 августа». Со ссылкой на DW эту новость опубликовало множество украинских СМИ, однако уже через несколько часов информация на немецком сайте изменилась. Теперь там указано, что строительство СП-2 «скоро будет завершено» (хотя старая версия по состоянию на вечер среды доступна в кэшэ Гугла). Лавров заявил, что попытки помешать проекту «Северный поток - 2» обречены на провал © ТАСС/POOL / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

Судя по всему, редакторы DW несколько поспешили. Дело в том, что по данным навигационного портала Vesselfinder российская трубоукладочная баржа «Фортуна» утром 18 августа находилась на трассе второй нитки СП-2 в полумиле от немецкой экономической зоны. Двумя днями ранее судно завершило укладку труб в экономической зоне Дании.

Протяжённость недостроенного участка СП-2 в немецких водах составляет 13,9 километра, и Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило в предупреждении морякам, что до 12 сентября баржа «Фортуна» будет вести работы по строительству газопровода. В документе указаны координаты недостроенного участка второй нитки «Северного потока — 2» в немецкой экономической зоне, и BSH установило охранную зону вокруг трубоукладчика в 1,25 мили.

Без учета штормовых дней в августе «Фортуна» развивала скорость 700-1100 метров в сутки, то есть судно сможет не только уложиться в сроки, указанные немецким регулятором, но и завершить достройку второй ветки СП-2 ранее 12 сентября. Как известно, общее разрешение на строительство газопровода в немецких водах действует до конца сентября. В компании-операторе проекта Nord Strean 2 AG традиционно отказались назвать возможную дату завершения строительства второй ветки СП-2, отметив лишь, что «Фортуна» работает «в финальной стадии достройки». Сатановский объяснил, чем закончится идея согласовывать «Северный поток-2» с ЕС и НАТО © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

При этом об окончании строительства газопровода в датских водах свидетельствует предупреждение судам от Датского морского ведомства о том, что с августа 2021-го до конца февраля 2022-го судно Blue Ship проведет засыпку камнем обеих ниток СП-2 в экономической зоне Дании. Это необходимо для стабилизации газопровода. Сейчас Blue Ship находится в немецком Висмаре. Оно, как и многие суда проекта, поменяло собственника и управляющую компанию перед началом работ, чтобы избежать санкций США.

Меркель планирует обсудить СП-2 с Путиным в ходе визита в Москву

В среду, 18 августа, на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Москву и переговоров с президентом России Владимиром Путиным будет отстаивать продление контракта на транзит российского газа через Украину, срок которого истекает в 2024 году. Зайберт, в частности, подчеркнул: «Для нас главное то, что Украина является и должна оставаться транзитной страной для российского газа, также и с СП-2».

Как сказал представитель немецкого правительства, он не ожидает, что будет поставлена финальная точку в опасениях, которые Украина неоднократно высказывала в связи с СП-2. Однако, по словам Зайберта, украинское руководство знает о позиции Берлина и об усилиях немецкого правительства по продлению соглашения о транзите газа через Украину. Как известно, Меркель собирается посетить Киев через два дня после встречи с Путиным, 22 августа. «Газпром» прокомментировал заявление Германии и США по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

При этом 18 августа правительство ФРГ назначило уполномоченным по вопросам транзита газа через Украину Георга Вальдерзее, сообщило Министерство экономики и энергетики ФРГ. Этим назначением немецкое правительство выполняет обязательства по соглашению с США относительно урегулирования спора вокруг российского газопровода «Северный поток — 2», подчеркнули в министерстве. Георг Вальдерзее уже занимал аналогичный пост в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите.



В сообщении министерства отмечается, что немецкое правительство будет прилагать усилия для «продолжения соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет», чтобы обеспечить транзит по окончании действующего контракта. Георг Вальдерзее должен будет действовать как посредник и консультант как для Украины и России, так и в отношении Еврокомиссии, США и третьих стран, чтобы достичь продлении контракта на транзит газа, который будет отвечать интересам всех сторон.

Хотя должность уполномоченного создана в структуре Министерства экономики и энергетики, однако он будет работать в тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел Германии. Будет ли Вальдерзее сопровождать Меркель во время её визита в Москву, неизвестно.

В Германии назвали семь препятствий на пути СП-2

Журналистка немецкого делового издания Handelsblatt Ева Фишер перечислила семь главных сложностей на пути реализации проекта «Северный поток — 2». Самое труднопреодолимое препятствие для СП-2 — газовая директива Евросоюза, говорится в её статье, опубликованной 18 августа. Проблемой для проекта может стать положение документа, согласно которому владелец любого газопровода не может одновременно быть его оператором, что напрямую касается «Газпрома».

Второе препятствие — активное сопротивление строительству со стороны Польши и стран Балтии. По её мнению, просто отмахнуться от возражений этих стран нельзя. Кроме того, проект угрожает экономике Украины, бюджет которой зависит от доходов, получаемых за транзит газа, говорится в материале. Как полагает Фишер, Киев не смирится со строительством трубопровода, и попытается найти «могущественных союзников», чтобы как-то повлиять на дальнейший ход событий. Экс-посол США на Украине указал на ошибку Байдена в отношении «Северного потока-2» © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Третье препятствие, по мнению журналистки, — тот факт, что большинство депутатов Европарламента относятся к «Северному потоку — 2» отрицательно. Они неоднократно принимали резолюции с требованием остановить строительство. Хотя подобные документы носят рекомендательный характер, и Еврокомиссия не обязана учитывать их при принятии решений, но просто игнорировать их тоже нельзя по политическим соображениям, подчеркнула автор статьи.

Четвертая препона на пути СП-2 — это немецкая партия «Зелёные». Если после сентябрьских выборов в Бундестаг (парламент) ФРГ представители этого политического движения войдут в коалиционное правительство, то с газопроводом будет разбираться кабинет министров, который уже не будет так же сплоченно отстаивать проект, как при Ангеле Меркель. А кандидат на пост канцлера от «Зелёных» Анналена Бербок относится к СП-2 резко отрицательно, и если бы от нее что-то зависело, то этот проект был бы окончательно похоронен, пишет немецкое издание.

Ещё одной преградой на пути к завершению проекта может стать новый советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. Его задача — свести к минимуму геополитические риски СП-2. По мнению американских властей, они заключаются в возможности «дестабилизации Украины» и использовании Россией поставок газа в качестве инструмента. «Хохштейн — решительный противник СП-2, и в целом настроен критически по отношению к России», — говорится в публикации.

Помимо этого, сейчас идут разбирательства по искам Союза охраны природы Германии и Немецкого союза помощи окружающей среде против трубопровода. Экологи пытаются с помощью юридических инструментов остановить строительство магистрали в морских акваториях, аргументируя это соображениями защиты климата. Немецкий политик рассказал, что станет с Германией без «Северного потока-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Последнее препятствие — это политика самого Евросоюза в области охраны окружающей среды, считает Фишер. «Должно пройти 50 лет, прежде чем строительство СП-2 экономически окупится. Однако уже менее чем через 30 лет ЕС хочет стать климатически нейтральным, то есть больше не сжигать ископаемое топливо, к которому относится и природный газ», — отметила немецкая журналистка.

Однако у газопроводов есть одно важное преимущество: трубу можно легко переделать для транспортировки водорода, говорится в статье. Именно с этим топливом многие связывают надежду на воцарение климатически нейтральной экономики. «Россия уже готова предложить себя в качестве будущего поставщика водорода», — заключила автор публикации.

Американские СМИ не верят в возможность помешать запуску СП-2

Если в упомянутой выше публикации Handelsblatt советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн назван отдельным препятствием на пути «Северного потока — 2», то в американских СМИ не верят в успех его миссии. В частности, издание АВС пишет, что Хохштейну, которого ранее неоднократно называли «убийцей СП-2», придётся в первую очередь оберегать президента Джо Байдена от нападок после соглашения с Германией. «Он должен будет защищать главу Белого дома от упреков Украины, также ему придётся защищать Байдена и от демократов, и от республиканцев, поскольку обе партии хотели бы более строгого подхода к этому вопросу», — говорится в публикации.

Хотя издание пишет, что Хохштейн не теряет надежды на реализацию проекта, при котором Вашингтон сможет поставлять в Европу так называемый американский газ свободы, но это скорее ирония. «Он в ближайшее время не сможет сильно помешать строительству СП-2. Тем не менее, с его назначением Вашингтон ясно дает понять свою решимость держать вопрос о российском газопроводе под строгим контролем», — отмечает автор публикации в АВС.

А обозреватель Юлия-Сабина Джоджа в статье для американского журнала National Interest написала, что благодаря СП-2 Германия, вероятно, обеспечит себе более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими. По мнению автора, сделка по российскому проекту чревата серьезными экономическими последствиями не только для Восточной Европы, но и для всего ЕС.

«Экономические и политические последствия, а также последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными, а расплачиваться в основном придется Восточной Европе», — считает Джоджа. Публицист утверждает, что для Украины запуск СП-2 будет означать повышение цен на голубое топливо, и «ситуация будет становиться всё опаснее».