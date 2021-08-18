Среда, 18 августа, отметилась рядом выступлений против «Талибана»*. Речь идёт не о вооружённом противостоянии, а об акциях протеста. Но без стрельбы не обошлось

Неожиданной точкой преткновения стала государственная символика. У движения «Талибан»* свой флаг — белое полотно с изображением шахады. Именно он использовался в качестве государственного в предыдущий период власти талибов — в годы существования Исламского Эмирата Афганистан — с 1996 по 2001 год. Примечательно, что сейчас именно этот флаг обозначает флагом государства Афганистан популярная онлайн-энциклопедия «Википедия». Сын врага СССР, Порошенко и хитрый маршал: кто вносит лепту в борьбу с «Талибаном»* © REUTERS, Stringer

Но до 15 августа над Кабулом развивался другой флаг — чёрно-красно-зелёное полотно Исламской Республики Афганистан.

После того, как талибы заняли Кабул, трёхцветный флаг в Афганистане редко где встретишь. В провинции Панджшер, где объединились противники талибов, в чести другое трёхцветное знамя — Северного Альянса.

Казалось бы, с чёрно-красно-зелёным флагом ИРА можно попрощаться. Тем более это государство, судя по поведению военных, никто так и не рвался защищать. Причина — пронзающая государственный механизм коррупция и царящая в стране нищета. И тем удивительнее оказались акции протеста в среду, 18 августа. В этот на востоке Афганистана снова стали водружать старые знамёна.

Три цвета вместо одного

Понедельник, 16 августа, начался для афганцев со спуска трёхцветного знамени в районе Вазир Акбар Хан в Кабуле. Этот флаг был самым большим флагом ИРА. Его республике подарило правительство Индии.

Но спустя два дня, 18 августа, трёхцветные флаги начали снова подниматься над афганскими жилищами. Правда, происходило это не Кабуле, а к востоку и югу от него.

Сначала появились новости из провинции Нангархар, где молодёжь подняла старый флаг на одном из памятников.

په جلال اباد ښار کې سلګونو ځوانانو د ملي پیرغ په ملاتړ تر یوه لاریون وروسته ځوانانو په پښتونستان واټ کې ملي بیرغ ورپولو.

عیني شاهدان وایي چې طالبانو پر لاریون کوونکو هوایي ډزې کړې او یو شمیر خبریالان یې ډبولي دي. pic.twitter.com/HRZbuAwVsN — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

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В столице этой провинции — Джелалабаде — стали снимать флаги талибов и водружать старые знамёна.

«В Джелалабаде всегда талибов недолюбливали. По причинам экономическим в первую очередь. Местные пуштуны всегда сидели на контрабанде, торговле, обслуживании грузоперевозок. И местные богачи всегда отправляли дочерей учиться, часто в Пакистан, сыновей так вообще в Европу или Ливан», — прокомментировал эти события журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Талибы в большинстве своём тоже пуштуны. Но вот с жителями Джелалабада у них отношения не задались.

«А талибы ещё в 90-е полезли в местный бизнес, стали богатым указывать как жить и делать их бедными. А любой клан контрабандистов, например, это всегда рабочие места в смежных отраслях. И на Востоке, это часто вообще семейно-племенные объединения», — отметил Медведев.

В то же время он уверен, что «Джелалабад скорее торгуется, чем всерьёз против Талибана».

Однако желание поторговаться вышло джелалабадцам боком. Талибы открыли стрельбу, а также начали бить снимавших происходящее журналистов. Сейчас СМИ сообщают как минимум о двоих погибших в результате этой стрельбы.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

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Неспокойно было и юго-западу от Нангархара — в провинции Хост. В столице провинции — городе Хост — местные жители тоже сняли знамя «Талибана»* и повесили трёхцветное знамя. Как в Джелалабаде, талибам это понравилось. Они открыли по протестующим огонь.

Taliban opened fire on demonstrators in the eastern city of Khost, #Afghanistan, this footage purportedly shows.



Reports of multiple deaths and injuries after residents took down the white Taliban flag and replaced it with the black, red and green flag of Afghanistan. #Kabul pic.twitter.com/zbUGbu8TPb — Frud Bezhan فرود بيژن (@FrudBezhan) August 18, 2021

​Произошедшее бьёт и по самим талибам. Казалось, они смогли сделать выводы из своего поражения в 2001 году. И первые дни после захвата Кабула руководство «Талибана»* демонстрировало готовность к диалогу с противниками движения. Так, талибы успокоили всех, заявив, что поддерживают идею женского образования, провели встречу с женщинами-врачами, гарантировав им сохранение работы.

Более того, продолжили работу и женщины-журналистки. Одной из них даже удалось взять интервью у представителя «Талибана»*. Трагедия ошибок. Как талибы напомнили США о Вьетнаме, а миру — о славе СССР © AP, Rahmat Gul

Во вторник, 17 августа, представитель движения Забиулла Муджахид на пресс-конференции заявил, что талибы нацелены не на конфронтацию, а на мир.

«Мы не хотим конфликта, новой войны, и мы хотим устранить факторы конфликта. Враждебности пришёл конец, и мы хотим жить мирно. Мы не хотим никаких внутренних и никаких внешних врагов», — заявил Муджахид.

Он пообещал, что солдаты, полицейские и переводчики, сотрудничавшие с Западом, не будут преследоваться.

«Никто не причинит им вреда. Никто не будет стучать в их дверь», — сказал Муджахид.

Но события следующего дня показали: мирного сосуществования между талибами и их противниками ожидать не стоит. В этом убеждает не только история с флагами.

Раскол по этническому принципу

Во вторник, 17 августа, талибы взорвали статую, возведённую в честь полевого командира Абдуллы Али Мазари в Бамиане.

So Taliban have blown up slain #Hazara leader Abdul Ali Mazari’s statue in Bamiyan. Last time they executed him, blew up the giant statues of Buddha and all historical and archeological sites.



Too much of ‘general amnesty’. pic.twitter.com/iC4hUZFqnG — Saleem Javed (@mSaleemJaved) August 17, 2021

​Бамиан — столица одноимённой провинции, которую населяют хазарейцы. Именно в провинции Бамиан располагались статуи Будды, возраст которых достигал почти 1,5 тыс. лет, и которые уничтожили талибы в 2001 году.

Мазари и сам был этническим хазарейцем. В восьмидесятые годы он воевал против правительства Афганистана и советской армии. После — выступал за строительство федеративной страны, где были бы защищены права всех этнических и религиозных меньшинств.

В 1995 году руководство «Талибана» заманила Мазари и его единомышленников на встречу в Чахар-Азиаб неподалёку от Кабула. Однако вместо переговоров талибы пытали Мазари, а позже — выбросили из вертолёта в районе Газни.

Общественности же сообщили, что Мазари напал на охранников во время полёта в Кандагар.

Позже тело Мазари передали его сторонникам. Похороны Мазари в Мазари-Шарифе собрали тысячи его последователей.

Хазарейцам же после прихода «Талибана» на их земли пришлось несладко.

«Они (талибы — Ред.) произвели геноцид хазарского народа. Хорошо задокументировано, что, когда они пришли в Бамиан после уничтожения гигантских статуй Будды, они начали убивать людей вокруг. Human Rights Watch установила, что только в Бамиане и районе Якауланг провинции Бамиан они убили 3 тыс. человек за несколько дней, а потом они отправились на север и взяли Мазари-Шариф. И это была брутальная бойня хазарейского сообщества», — рассказал в интервью «Аль-Джазире» пакистанский правозащитник Салим Джавед.

#Hazaras have been the most persecuted community in #Afghanistan. Taliban unleashed a genocidal mayhem against the community when they took power in 1996. They have credible fear of continued persecution at the hands of Taliban. My take on @AJEnglish. pic.twitter.com/JZ6be3e2sT — Saleem Javed (@mSaleemJaved) August 16, 2021

​Впрочем, в 2021 году хазарейцы равнодушно смотрели на то, как талибы берут власть.

«Талибан»* 20 лет назад и сегодня — это всё-таки две разные организации [по крайней мере, с точки зрения прагматизма]. За это время отношения с хазарейцами выстраивались при активном взаимодействии с Ираном: тут с лидером мнения контакт установили, здесь племенного лидера убедили не так остро смотреть на происходящее», — пояснял этот феномен Telegram-канал «Рыбарь».

Однако уничтожение талибами статуи Мазари заставил многих афганцев поразмыслить над искренностью слов представителя «Талибана»* Муджахида, заявившего, что «прошлое — это прошлое»). «Люди громили самолеты»: украинка рассказала о побеге из Афганистана © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Кроме того, все эти инциденты ставят и другой вопрос: а насколько монолитно само движение «Талибан»*? Насколько его верхушка может контролировать людей на местах? От этого зависит, среди прочего, и то, удастся ли талибам удержаться у власти в Афганистане. Тем более, у них появился сильный противник — Северный Альянс, лидер которого Ахмад Масуд, сын «панджшерского льва» — лидера моджахедов Ахмада Шаха Масуда — имеет прочные связи с Западом. Он выпускник Королевской академии с Сандхёрсте, а его отец в своё время (в том числе и в период борьбы с «Талибаном»*) сотрудничал с ЦРУ.

* — террористическая организация, запрещённая в РФ