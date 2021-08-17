Украинская независимость — это такой трудноуловимый праздник, о котором точно можно сказать только две вещи. Во-первых, он отмечается летом. Во-вторых, это праздник самых выдающихся «альтруистов» в мире

Его отмечают люди, добровольно отказавшиеся не просто от российского газа, нефти, алмазов, таёжных и морских богатств и прочего добра, но от собственной сверхдержавы и статуса составной части её государствообразующего народа.

Правда, эти странные личности начали тут же страдать, не зная, кому эту свою независимость всучить так, чтобы им вернули российский газ, но без договорённости с Россией. Представляете себе, римляне отменяют империю, чтобы не содержать легионы, и тут же просят принять их в состав Парфии, чтобы платить налоги на содержание парфянской конницы, которая будет выполнять работу легионеров, но хуже? И счастливы. Украинцам, конечно, до римлян далеко, несмотря на «Энеиду» Котляревского, но логика действий (если это можно назвать логикой) примерно такова.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Между тем в августе 1991 года, 24-го числа, убедившись, что ГКЧП окончательно похоронили и сбор урожая больше не является самой главной задачей (19 августа его таковой провозгласил Кравчук, намереваясь пропетлять между поддержкой ГКЧП и его осуждением, и получилось), Верховная Рада приняла уже Акт провозглашения независимости Украины. Несмотря на то что и после принятия акта никакая независимость не наступила — до беловежского сговора оставалось ещё четыре месяца, и история могла пойти совсем другим путём, — 20 февраля 1992 года, сразу после распада СССР, в Киеве решили, что независимость надо отмечать именно 24 августа.

Почему 24 августа, в день, когда никем не уполномоченные депутаты приняли ничего не значащий акт, а не 1 декабря, когда этот акт был подтверждён по результатам всеукраинского референдума, не 8 декабря, когда было подписано беловежское «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств», не 10 декабря, когда соглашение о создании СНГ ратифицировал Верховный Совет УССР, не 25 декабря, когда в отставку ушёл первый и последний президент СССР Горбачёв, и не 26 декабря, когда декларация о прекращении существования СССР была принята Советом Республик Верховного Совета СССР? Неработающая конституция несостоявшегося государства © Facebook/Олександр Турчинов

Кстати, именно день 26 декабря формально считается днём прекращения существования СССР. Но на Украине, видимо, не хотели праздновать зимой. Тут тебе и Рождество, и Новый год — и так сплошные праздники, а летом праздников мало, День независимости лишним не будет. В принципе можно было бы и два «дня независимости» оставить: день декларации о суверенитете — 16 июля и день акта провозглашения независимости — 24 августа. Праздников же лишних не бывает. Тем более таких важных, как отказ от собственного великого прошлого ради неопределённого будущего. Думаю, что день 24 августа выбрали потому, что слишком велик был перепуг украинской компартийной номенклатуры от ожидания победы ГКЧП и неизбежной ответственности за заигрывания с националистами. Так что 24 августа они празднуют день независимости от ответственности за предательство.

В принципе окончательно украинская независимость утвердилась только 28 июня 1996 года, когда была принята Конституция Украины. Действовавшая до этого Конституция УССР как-то не совсем вязалась с независимым государством, с первых же шагов начавшим отрицать своё прошлое.

Кстати, Конституцию, как и независимость, на Украине пытались всё время поправить, переделать и реформировать практически с момента её принятия. Так что и для Дня независимости и для Дня Конституции на Украине можно свободно выбрать любую произвольную дату. Патентованные украинцы могут этим гордиться — такая свобода выбора знаменательных дат, несомненно, подтверждает тезис о стремлении к неограниченной воле как главной характерной черте украинского народа. Что может быть более вольным, чем полная свобода выбора даже даты и причины собственной независимости от самих себя и здравого смысла?

С таким заделом украинский народ, безусловно, расправив плечи, легко увёл бы за собой человечество в несомненно прекрасное, но жутко неопределённое будущее, если бы не враги и завистники. Они навязали украинскому народу мнение, что независимое государство должно само себя содержать. Между тем концепция воли предполагает как раз обратный процесс. Я как вольный человек сколько хочу и где хочу гуляю и что хочу, то и ворочу, но ровно до обеда. Обедать же я прихожу в бывшую общую хату. Это и есть центральный элемент моей воли — где хочу, там и обедаю. Но злые люди отказались кормить, отчего воля стала какой-то неполноценной. Подрезали, можно сказать, крылья.

Украинизация и деградация © CC0, Pixabay

Тридцать лет украинские власти заявляют о стремлении к гражданскому миру и построению процветающего общества — и с каждым годом всё сильнее угнетают русское и русскоязычное население Украины, составлявшее некогда свыше 80% от номинальной численности граждан, да и сейчас всё ещё являющееся абсолютным большинством. Президент Украины упрекает Германию в совершении вермахтом и СС военных преступлений на территории Украины — и тут же клянётся в преданности идеалам Бандеры — вождя украинских коллаборационистов, которые, воюя на стороне Германии в Великой Отечественной войне, большую часть этих преступлений и совершили.

В общем, «я вся такая внезапная, противоречивая вся». Как началось с неопределённости с датой независимости, так до сих пор и продолжается. Ничего в этом государстве нет определённого, кроме его потрясающей нежизнеспособности.

Казалось бы, независимость получена без борьбы и потерь. Ни одного сантиметра территорий не отобрали, ещё и Севастополь прирезали. Дороги и наука, высокотехнологичная промышленность и современная армия — всё кем-то неведомым создано, оставлено на независимой территории, и ни копейки за это не плачено. А ещё — идеальная геополитическая ситуация первые десять лет существования. Всё было, и ничего нет, как нет уже и независимости.

Вроде бы никто эту независимость и не отбирал, а американцы и европейцы, которым Украина её сама отдавала, уже аккуратно положили её в уголок и делают вид, что никогда ни этой страной, ни её независимостью не интересовались. Но от этого только хуже, ибо жить своим умом, самим на себя зарабатывать и самостоятельно готовить обеды вольные жители независимой территории так и не научились. Коллективно они ещё пытаются кочевряжиться и надувать щёки, но в индивидуальном порядке бодро отправляются в клубничное польское рабство или пробиваются в Россию на стройки пятилетки.

Путь в пропасть. До чего дошла Украина за 30 лет независимости © kiev-live.com

Зато 24 августа в Киеве (если найдут деньги) будет военный парад. Правда, без техники (она не заводится), но в красивой новой (под английскую) форме. Главное же, чтобы «не как у москалей». И этой цели Украина, несомненно, добилась. В то время как в России жизнь становится всё лучше и лучше (так что уже начинают переезжать в неё из США и Европы), Украина окончательно погрязает в нищете и бесправии. Но зато если раньше (до 1991 года) жителя УССР было легко спутать с жителем РСФСР, то теперь не перепутаешь. С каждым днём отличий всё больше. И сами украинцы, 55% из которых в ходе опроса заявили, что мы не один народ, прекрасно осознают эти отличия.

Зато есть повод для парада и народных гуляний. Воля! Интеллект спит, но душа поёт. Ибо вы этого достойны!