Не мешайте серьезным людям: Украина превратилась в разменную монету

Есть непреложный факт: больше всего мировых империй и их императоров в Европе «убили» мировые войны. Второй смертельный для империй факт: в Европе все они нарывались на свой летальный конец, когда затевали войны для передела и своего континента, и всего остального мира

После Первой мировой исчезли сразу четыре империи — Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Вторая мировая поставила крест на Британской империи, официально, правда, почившей в Бозе через 50 лет — в 1997 году с передачей Гонконга Китаю.

Еще двумя-тремя столетиями ранее уши в историческое небытие Священная Римская империя в «старой» Европе, две французские (двух Бонапартов — дяди и племянника), которые тоже грезили диктатом если и не над миром, то уж над Европой точно. А была еще полуимперская и амбициозная Речь Посполита, стремящаяся подмять под себя всю Европу «новую» — Восточную и даже Россию (до 1634 года польский король Владислав IV Ваза называл себя и «московским царем», потому что в 1610-1612 годах предателями-боярами заочно был им избран и сидел на московском троне, хотя и не был венчан на него).

Сегодня на планете тоже есть разной степени самодержавные монархии во главе с королями и султанами и даже одним императором (Нарухито в Японии). И до 1991 года мир вообще делился на три лагеря: капиталистический во главе с США, социалистический и так называемый «третий мир», из бывших колоний оформленный в движение неприсоединения.

Однако сейчас миром заправляют не они, а его жизнь определяют две заметные и устоявшиеся тенденции. С одной стороны, это не воссоздание и не создание новых империй в чистом виде, но стремление заново и чисто по-имперски разделить мир на зоны влияния между США, Китаем и Россией, поскольку фактически провалилась единоличная гегемония Штатов, возомнивших себя единоличным «императором планеты» после заката СССР. «Сильные мира сего» постоянно и неустанно борются за «слабых» и тасуют их по своему усмотрению в разных, себе подконтрольных союзах и межгосударственных объединениях. Сближение Украины с Китаем является «горькой пилюлей» для Зеленского - СМИ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

С другой стороны, это желание стран найти свое место в новой системе координат и с выгодой для себя встроиться в новый миропорядок, максимально сохранив при этом свой суверенитет. Поскольку так или иначе вся эта «мелюзга» в той или иной степени была частями бывших империй. И сегодня более мелкие страны стараются либо самостоятельно, либо в более мелких союзах так или иначе присоседиться и найти покой и безопасность под крылом бывших и нынешних «сюзеренов».

Особенно ярко эти тенденции просматриваются в Европе, за которую и ведут борьбу США (или так называемый коллективный Запад), Россия и Китай. Притом что сама Европа уже объединена политически и экономически в Евросоюз, даже в военном плане подкрепленный тоже практически поголовным членством в НАТО и находящийся как бы под американским ядерным «зонтиком». А от бывшего европейского социалистического лагеря, подконтрольного СССР, почти ничего не осталось. Современная Россия практически упустила контроль над ним и выпустила его страны-члены в Евросоюз и НАТО.

Вот за оставшихся «социков» — Украину, Белоруссию, Молдавию, Грузию, Азербайджан и Армению — и ведется сегодня борьба. Причем коллективный Запад стремится вообще вытолкать Россию из Европы, а Россия — подтвердить свою естественную «европейскость». Хотя бы тем, что по территории она является самой крупной страной континента.

Более того, потеряв соцлагерь в Восточной Европе и три бывшие советские республики Прибалтики, Россия хочет вернуть под себя оставшееся постсоветское пространство, а Запад — и его подчинить себе, всячески переманивая указанные страны и создавая всевозможные промежуточные межгосударственные объединения-манки, как бы облегчающие уход от России и сближение с Западом (в частности, с ЕС и НАТО).

Еще совсем недавно это процесс был главным, понятным и доминирующим. Однако сегодня — с ослаблением США и усилением России — он еще отягощается и тем, что уже можно назвать «фантомными болями империй». Старых европейских, разумеется.

Франция и Германия, соперничая между собой, хотят максимально установить свой контроль на двоих над всем Евросоюзом, который уже называют добровольным «четвертым рейхом» (по аналогии с Рейхом третьим — насильственным объединением Европы под эгидой гитлеровской Германии). США, не желая выхода ЕС из-под своего контроля, искусственно поддерживают невольное соперничество между «старой» (Западной и Центральной) и «новой» (Восточной) частями Европы и создают там различные новые объединения, которые сразу бросают вызов Берлину и Парижу.

Этой усиливающейся раздробленностью и невольным соперничеством пользуются бывшие империи, которые хотят стать как минимум региональными лидерами континента, объединить под собой то, что раньше было их колониальными владениями. В первую очередь это касается бывшей Речи Посполитой и Австро-Венгерской империи. Киевский эксперт рассказал о «мрачном уроке» для Украины от США © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

В текущем году, например, уже исполнилось:

— 15 февраля 30 лет со дня создания в 1989 году так называемой «Вышеградской четверки» (Чехии, Словакии, Польши и Венгрии);

— 7 мая — 12 лет учреждения «Восточного партнерства» (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.);

— 28 июля — год «Люблинскому треугольнику» — ПУЛ (Польши, Украины и Литвы).

17 мая 2021 года в Киеве был подписан совместный меморандум о создании «Ассоциированного трио» — ГУМ (Грузии, Украины и Молдовы). А 10 октября исполнится 24 года с момента создания объединения ГУАМ (Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии), которое в 1999-2005 годах было ГУУАМом, так как в него входил еще и Узбекистан). И на карте видно, что все эти межгосударственные объединения максимально охватывают те страны, которые Запад хотел бы видеть в своей орбите.

В пику России, ясное дело. Даже Белоруссия охвачена как лакомый и желаемый приз евроинтеграции.

Все эти объединения согласно их учредительным документам создавались глобально и стратегически для совместного ускорения интеграции на Запад, тактически — для улучшения и облегчения торговли, установления более тесных региональных экономических связей, согласования политических и прочих вопросов.

Выполнила свою задачу только «Вышеградская четверка»: все ее страны стали членами Евросоюза и НАТО. Но для этого, может быть, она и создавалась без постсоветских республик. Остальные же объединения должны были втянуть в интеграцию на Запад бывших «сестер по СССР». Но эта задача так и осталась пока невыполненной и стоит перед ними по-прежнему. Выполнение же отягощается не только сопротивлением России, но еще и внутри самого Запада.

Линий этого внутризападного противостояния великое множество. «Старая» Европа («четвертый рейх») поддерживает «Вышеградскую четверку», чтобы нейтрализовать амбиции Польши и стран Прибалтики, которые хотят соперничать за приоритетное американские деньги и покровительство. Австрия до сих пор хочет войти в «Вышеградскую четверку» и стать в ней лидером, потому что это воссоздает частично Австро-Венгерскую империю. Экономический потенциал Австрии позволяет ей это сделать.

Без балканских стран, конечно, на которые претендует Турция, сегодня мечтающая о пантюркизме и неоосманизме под началом воссозданной Османской неоимперии «султана» Реджепа Тайипа Эрдогана.

Польша же и в рамках «Вышеграда», и за его пределами бредит былым величием Речи Посполитой, и все межгосударственные объединения с ее участием так или иначе включает в себя или ее бывшие части, или предполагаемых участников польской идеи Междуморья под эгидой Варшавы.

Например, «Люблинский треугольник» — ПУЛ, из которого пока выпадает Белоруссия, — это и есть вожделенное пропольское Междуморье.

США же поддерживают все эти объединения, потому что таким образом, по принципу «разделяй и властвуй», они стравливают их участников в соперничестве, не позволяют Европе стать единым целым и вынуждают ее апеллировать в решении споров к Вашингтону. Равно как и к нему обращаться за помощью и деньгами.

И тут ничего не поделаешь: новые империи действуют, как и старые. Видимо, в этом есть логика имперского развития.

Для Украины же ее участие во всех этих структурах — это полнейший провал ее международной политики. И дело не только в том, что во всех этих межимперских соревнованиях и распрях ее могут разорвать на части, потому что она сама создана из территориальных лоскутов разных империй.

Проблема в том, что во всех неоимперских проектах ей может не найтись места как целостному и самостоятельному государству в ее нынешних границах. Такая крупная, как сейчас, она, скорее всего, никому не нужна.

Сегодня Украина даже в объединениях прошла свой скорбный путь из более крупных (ГУУАМ-ГУАМ), где могла претендовать на лидерство, в мелкие — ПУЛ и ГУМ. А там в первом один явный лидер — Польша, а на второе никто серьезно и не смотрит, потому что там лидера вообще нет.

И все потому, что Украина уже рассматривается как объект международной политики, а не ее субъект. За нее решают без нее, о чем и свидетельствуют, например, последние встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и федерального канцлера Ангелы Меркель.

Посудите сами: переговорили между собой Путин с Байденом, потом Байден с Меркель, теперь вот 20 августа Меркель встретится с Путиным в Москве, а потом встретиться уже с президентом Украины Владимиром Зеленским. И «правильно настроить» его на встречу 30 августа с Байденом, где главе Украины, скорее всего, и доведут «коллегиальное мнение» Запада и России, что ему делать и как быть.

Чтобы не мешать серьезным людям решать серьезные проблемы.

И все логично. Украина, односторонне и задешево прогибаясь под Запад и по этому поводу до полного разрыва конфликтуя с Россией, сама превратилась в разменную монету на торгах в игре, где ей нечего предложить, так как у нее все уже отобрали, и нет ни одного козыря. А с такими не церемонятся.

Используют — да, но потом отбрасывают за ненадобностью. Печально, однако. Но новый передел мира идет, и в нем есть же еще Китай, о котором нужно говорить отдельно.