Заранее анонсированная на субботу, 14 августа, массовая акция националистов в поддержку арестованных СБУ в Харькове соратников прошла с переменным успехом. Вроде были и драйв, и драка с силовиками, но по масштабу все это далеко не дотягивало до уровня 2019 года

Накануне акции «Нацкорпус» развернул активную пропагандистскую работу. Его спикеры выступали на телевидении, озвучивая позицию партии. Днем 13 августа на сайте партии было опубликовано «Совместное заявление ветеранских и патриотических организаций» которое кроме «Нацкорпуса» подписали «Свобода»*, Державническая инициатива Яроша, Конгресс украинских националистов, Добровольческое движение ОУН, «Традиция и порядок», «Карпатская Сечь», «Фрайкор», «Автомайдан», Движение ветеранов Украины, Украинский союз участников АТО и еще около десятка ветеранских организаций. Жму руку: «Нацкорпус» извинился за радикалов, избивших журналиста в Киеве © Telegram-канал "Национальный корпус"

Таким образом акция 14 августа уже не выглядела лишь маршем одной «азовской» партии. При этом что интересно «Правого сектора»* и «Общества будущего» (экс-С14) среди подписантов обращения нет, что показывает отсутствие единства среди ультраправых.

В свою очередь, силовиков также привели в повышенную готовность. 12 августа СБУ внезапно объявило о проведении совместных с другими ведомствами учений «в условиях максимально приближенных к реальным» (то есть боевым) на территории Львовской, а 13 августа — Донецкой и Луганской областей. В ходе учений на улицах появились вооруженный спецназ и бронетехника, а всех граждан обязали иметь при себе вне дома документы для проверки личности.

Также в «Нацкорпусе» жаловались на то, что накануне марша к Офису президента Украины во всех регионах полицейские тормозили автобусы с националистами, ехавшими на акцию в Киев, тщательно досматривая салон и пассажиров, проверяя у них документы и переписывая номера телефонов.

Правда, дальше автобусы вроде как пропускали, но по итогу днем 14 августа на марш удалось собрать от силы человек четыреста, и в основном молодежи старшего школьного возраста, хотя было немало и футбольных ультрас постарше, а авангард марша представляли возрастные партийцы-ветераны в песочном камуфляже. Скорее всего, мобилизацию из регионов силовикам удалось сорвать.

К середине дня в субботу полицейские и облаченные в полную экипировку бойцы Нацгвардии перекрыли окружили подходы к Офису президента Украины, защитив охраняемое пространство еще и стальными ограждениями. Был взят под контроль весь правительственный квартал. В свою очередь, многие участники марша пришли на место сбора на Майдане Независимости с автомобильными покрышками. То есть силовой вариант развития событий изначально предусматривался обеими сторонами. Андрей Билецкий: кто он © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

При подходе к Офису президента Украины вспыхнул конфликт — участники марша отказались проходить досмотр и попытались прорваться через цепи силовиков (как утверждает присутствовавший на месте журналист «Страны» приказ на это дал вождь «Нацкорпуса» Андрей Билецкий, находившийся рядом на автомашине со звукоусилением). Началась толкотня. Полиция сразу «залила» оппонентов слезоточивым газом (досталось при этом и журналистам), в свою очередь, националисты зажгли дымовые шашки и начали бросать в силовиков с близкого расстояния покрышки (не зажженные). На какой-то момент все происходившее приобрело инфернальный характер.

Сил для прорыва не хватило, а полиция дала мощный отпор (на опубликованных видео хорошо заметно, что в какой-то момент националисты бегут), поэтому, недолго постояв напротив силовиков, националисты перестроили колонну и двинулись к высотному жилому дому по адресу улица Грушевская дом 9а, где до избрания президентом жил Владимир Зеленский. Забросав дом дымовыми шашками и покричав, участники марша разошлись, сообщив что это была пока лишь «предупредительная акция». Эксперт предположил, что сделает «Нацкорпус», если Зеленский задумает его зачистить © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В целом, несмотря на «бравирование мускулами», субботняя акция оказалась довольно бескровной, разве что одному националисту в ходе противостояния под Офисом президентом Украины слегка разбили лицо. Власть показала полный контроль над полицией и Нацгвардией после ухода Арсена Авакова (хотя главным инструментом для президента так и остается СБУ), «Нацкорпус» постарался показать, что сохраняет возможность мобилизации и активистов (вот это получилось не очень, по сравнению с мартовскими акциями 2019 года людей было на порядок меньше, причем и контингент другой — против Порошенко выводили крепких ребят лет 25 — 30) и общественного мнения по крайней мере волонтерских и националистических организаций (это удалось хотя бы публично, реальной помощи от других партий марш не получил).

* Организации запрещены Верховным судом РФ