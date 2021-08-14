Отпуск в Минске: 5 туристических мест, которые стоит посетить в белорусской столице

Середина августа – разгар сезона отпусков. Самое время устроить хороший отдых и посвятить эти дни путешествиям и новым впечатлениям. Одним из интересных и доступных направлений сегодня выступает Минск

Белоруссия, несмотря на пандемию, открыта для посещения гражданами России. Для въезда на её территорию достаточно иметь при себе паспорт и справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19. Правда, пересечь границу пока получится только на поезде или самолёте — на автомобиле нельзя.

Лицом каждой страны является столица. Чаще всего именно туда направляются путешественники, желающие узнать о той или иной стране самое интересное. Издание Украина.ру предлагает подборку самых интересных и популярных туристических мест Минска.

Национальная библиотека

Архитектурным символом современной Белоруссии стала Национальная библиотека, построенная на северо-востоке Минска. Одна из крупнейших в СНГ библиотек выполнена в форме большого алмаза, который символизирует свет познания и учения. Свин в раю, хрюшка-грязнуля и свинья-кормилица: забавные «аграрные» памятники Полтавской области © pl.vgorode.ua

Здание было открыто в 2006 году. Его высота составила 73,7 метра (23 этажа), которые вместили огромное количество книг. «Алмаз» оборудован автоматизированной системой доставки литературы «Телелифт», состоящей из монорельсов и контейнеров. Проще говоря, если вы закажете книгу, автоматическая система доставки найдёт её и привезёт вам.

На крыше здания расположена смотровая площадка, с которой Минск виден как на ладони.

Троицкое предместье

Троицкое предместье — это исторический район белорусской столицы, который сохранился в своем изначальном виде.

Место обязательно стоит посетить тем, кто знает Минск лишь как город с сохранившимся советским наследием в виде широких проспектов и сталинской архитектуры. Посетив Троицкое предместье, туристы открывают белорусскую столицу с новой стороны — дореволюционной.

Там можно насладиться видом красивых старинных особняков, которые сегодня используются в качестве музеев, выставочных залов, сувенирных магазинов и кафе. В одном из них, к слову, находится оперный театр. Есть там и несколько музеев.

Все они находятся на узких улочках, вымощенных брусчаткой.

В Троицком предместье Минск из шумной столицы превращается в уютный и романтичный городок.

Музей истории Великой Отечественной войны

В Белоруссии (как и в России) очень внимательно относятся к наследию Победы над нацистской Германией. Там в целом много значимых и популярных среди туристов мест, связанных с этим историческим событием.

Одно из них — Музей истории Великой Отечественной войны — находится в белорусской столице. Он расположен в современном здании, которое было построено и введено в эксплуатацию в 2014 году в комплексе с обелиском «Минск — город-герой».

Главный фасад объекта выполнен в виде лучей салюта Победы, на каждом из которых запечатлены рельефы о событиях страшной войны.

В музее проводятся экскурсии, находится множество экспонатов военного периода. В общей сложности там насчитывают 8 тысяч экспонатов. А общая площадь музея составляет 3 тысячи квадратных метров.

Военные раритеты составляют 28 коллекций и экспонируются в 10 тематических залах: «Мир и война», «Мир накануне и в первые годы Второй мировой войны», «Дорога войны», «Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои в Беларуси летом 1941 года. Смоленское сражение. Битва под Москвой 1941-42 годов», «Коренной перелом в ходе войны. Советский тыл», «Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси. 1941-44 гг.», «Партизанское движение и антифашистская подпольная борьба в Беларуси. Участие советских граждан в европейском движении Сопротивления 1941-45 гг.», «Освобождение Беларуси. Разгром фашистской Германии, ее союзников и милитаристской Японии», «Беларусь после освобождения. 1944-1950 годы. Память о войне», «Наследники Великой Победы». Дом бесплодия, секрет вечной молодости, призрак гроба: жуткие истории Львова © CC0, Pixabay

Верхний город

Верхним городом в Минске называют исторический центр города. Отсюда началась его почти тысячелетняя история. Как и полагалось в древности, город начали строить на возвышенности и берегу реки. По этой причине, когда Минск застроился до внушительных размеров, это место прозвали Верхним городом.

Место напоминает музей на открытом воздухе — встречаются черты XII в., памятники архитектуры разных стилей — от барокко до модерна, старинные храмы.

С XVI в. в этом месте селилась местная городская знать, и вплоть до начала Второй мировой войны оно было центром деловой и светской жизни Минска. Во время войны многие здания пострадали, и лишь после Победы они были восстановлены.

Национальный художественный музей

Национальный художественный музей Белоруссии считается одной из крупнейших картинных и скульптурных галерей в Восточной Европе. При посещении объекта можно ознакомиться с около 27 тысячами произведений искусства.

Большая часть работ принадлежат белорусским мастерам кисти и краски — от классиков до современников. Но есть произведения и зарубежных творцов. Туристы смогут насладиться не только картинами и скульптурами, но и текстильными панно и украшениями.

Кроме того, музей проводит научно-исследовательскую работу, поддерживает связь с зарубежными музеями и даже выдает книги.

В выставочных залах выставлены следующие коллекции: «Древнебелорусское искусство», «Белорусское искусство XIX века», «Белорусское искусство XX — начала XXI века», «Русское искусство XVIII — начала XX века», «Европейское искусство XVI — XX веков», «Искусство стран Востока XIV — XX веков».