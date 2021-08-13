Известная международная организация «Репортеры без границ» опубликовала очередной рейтинг «тоталитарных режимов», при которых журналистам особенно тяжело работать. Свое мнение о рейтинге и «Репортерах» мы попросили высказать известного украинского журналиста Павла Волкова, прошедшего все круги следственного ада в Украине

«Некоторые страны обходятся с журналистами, как вы с ручкой». Организация «Репортеры без границ» визуализировала кампанию, призывающую журналистов жертвовать деньги в поддержку коллег, живущих при «тоталитарных и гибридных режимах». На картинках — пожеванные и искореженные ручки и карандаши с подписью: «Некоторые страны угрожают журналистам так же, как вы угрожаете ручке/карандашу».

Это правда, некоторые угрожают. Вопрос лишь в том, кто эти некоторые «тоталитарные и гибридные режимы».

Свобода слова любыми средствами

Девиз «Репортеров без границ», которые защищают свободу прессы во всем мире: «Без свободной прессы ни об одной борьбе никогда не узнают». Выступая против цензуры и за освобождение находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности, правозащитники опираются на 19 пункт Всеобщей декларации прав человека, который звучит так:

«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

В «Мировом индексе свободы прессы 2021» Россия заняла аж 150 место из-за того, что «репрессивный аппарат используется для ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью оппозиционера Алексея Навального», а Белоруссия — 158 место, поскольку там проведены «беспрецедентные по масштабам репрессии против журналистов, с целью скрыть масштаб акций протеста против объявленных результатов президентских выборов». И Россия, и Белоруссия попали в раздел «Плохо». И все же, неужели эти страны по уровню свободы слова должны занимать места рядом с Гондурасом и Центральноафриканской республикой, тогда как Украина и Польша — 97-е и 64-е места в зоне «Проблемно» (но не «Плохо»), а прибалтийские республики — 28-е, 22-е и 15-е места?

«Проблемная» Польша

За последние несколько лет Польша в рейтинге «Репортеров» просела с 18-го места на 64-е. И это понятно. Правящая партия «Право и Справедливость» решила принять поправки к закону, запрещающие владеть контрольными пакетами в польских медиа компаниям из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону. Обоснование — угроза национальной безопасности со стороны «враждебных» России и Китая.

А вот у народа Польши другое мнение. 10 августа люди вышли на многочисленные демонстрации с требованием прекратить давление на независимые медиа. Граждане считают, что националистическая правящая партия просто хочет контролировать любой оппозиционный голос. Роль России и Китая здесь неочевидна, а вот то, что закон лишит крупный медиахолдинг TVN главного акционера — американскую компанию Discovery — это факт. Politico, например, вообще считает, что каналы TVN «давно раздражают власти, которые стремятся поставить СМИ под свой контроль», а купит холдинг, после того как Discovery потеряет над ним контроль, кто-то, приближенный к правящей партии. Дело приняло настолько крутой оборот, что целый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что закон не только угрожает свободе слова, но и «способен подорвать благоприятный инвестиционный климат в Польше», т.е. фактически пригрозил некими экономическими последствиями. Пять самых громких заказных убийств на Украине, которые остаются нераскрытыми

Достаточно серьезные основания, чтобы считать свободу слова в Польше «проблемной». Но не более ли серьезные основания — преследование и двухгодичное содержание в тюрьме за «шпионаж в пользу России» оппозиционного политика, ученого и журналиста Матеуша Пискорского? Иногда в Польше преследуют журналистов, которые сами обвиняют кого-то в пророссийскости. Например, журналиста и писателя Томаша Пьонтека. Ему грозило 3 года тюрьмы за книгу, в которой он разоблачил связь экс-министра обороны Антония Мацеревича с российскими военными.

Жертвами польской шпиономании стали корреспондент «Россия сегодня» Леонид Свиридов и журналист АГТРК Евгений Решетнев, которых выдворили из страны и запретили въезд на много лет. И вообще, за последние годы многих граждан России, долго проживавших в Польше, задерживали и выдворяли по причине их участия в «гибридной и информационной войне против Польши», а также «консолидации пророссийских групп в Польше».

«Удовлетворительная» балтийская Микронезия

В занявшей в рейтинге 28 место Литве дела со свободой слова якобы обстоят лучше, чем в Польше. Но вот беда, 10 августа под Сеймом в Вильнюсе собрались несколько тысяч протестующих против намерения правительства ввести ограничения в отношении людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу, и тех, кто не тестируется. Полиция не пропускала их внутрь здания, начались стычки, правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. В итоге 26 человек задержаны. Перспектива — до 6 лет тюрьмы.

И если бы официальные лица Литвы, всячески поддерживавшие белорусские протесты, хотя бы осудили действия своих силовиков. Но нет, это другое.

«Против Литвы сейчас осуществляется гибридная агрессия, и в ней могут использоваться различные инструменты. Ответить за разжигание беспорядков придется», — высказалась министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, которая в 2020-м рассказывала, что «Беларусь борется за свою независимость», и осуждала «действия тех лиц, кто злоупотребляет своим должностным положением и властью и использует их против своих соотечественников».

Зато присудили 6 лет лишения свободы литовскому политику и публицисту Альгирдасу Палецкису, который отказывался вторить госпропаганде об ответственности российских военных за жертвы январских событий 1991 года у телебашни Вильнюса. И 10 лет, на которые осужден Юрий Мель, якобы стрелявший по людям в тот трагический день (все выданные патроны он сдал в часть, что доказывает его невиновность). И суды над координатором «Бессмертного полка» в Клайпеде Алексеем Грейчусом и политиком Миндаугасом Туникайтисом за «шпионаж» в пользу России, который, конечно, не был доказан.

Если у Литвы 28-е место, то у Латвии — 22-е, хотя там со свободой слова все не менее печально. За выступление на российском телеканале «Звезда» сидел оппозиционный политик и публицист Владимир Линдерман. За пост в Facebook — избитый сотрудниками Полиции безопасности правозащитник Александр Гапоненко. За «разжигание межнациональной розни» в комментариях, оставленных другими пользователями, — журналисты Юрий Алексеев и Дмитрий Сумароков. 15 лет за «шпионаж» в пользу России дали бывшему сотруднику полиции Олегу Бураку, который боролся с коррупцией в правоохранительных органах и получил за это вот такую награду. Это не говоря уже о том, что значительная часть населения Латвии (русские) имеют паспорта «неграждан» и урезанные политические права, что, впрочем, не мешает Латвии оставаться членом Евросоюза.

Тихая Эстония на 15 месте, но даже там по подозрению «за контакты со спецслужбами России» под стражей находится «русский омбудсмен» Эстонии, известный юрист-правозащитник и журналист Сергей Середенко.

И если, по мнению "Репортеров без границ", в этих странах все хорошо со свободой слова, что говорить о других? Давайте посмотрим, что происходит там.

«Средненькая» Украина и критерий «врага журналистики»

Говорить о катастрофе со свободой слова на Украине, которая почему-то находится на 97 месте в рейтинге «Репортеров без границ», т.е. сильно выше России и Белоруссии, можно почти бесконечно.

«Убийства журналистов-расследователей Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе и Вадима Комарова до сих пор не раскрыты, что способствует безнаказанности за насилие в отношении СМИ», — пишут «Репортеры».

Хорошо, что организация в курсе этих обстоятельств, но проблема в том, что убитых гораздо больше: Олесь Бузина, Андреа Роккелли, Андрей Миронов, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Андрей Стенин. Их дела тоже до сих пор не раскрыты.

Что касается бесконечного числа украинских политзаключенных, «Репортеры» увидели только троих — Руслана Коцабу, Василия Муравицкого и Кирилла Вышинского. Хорошо, что увидели, но плохо, что проглядели Дмитрия Васильца, Евгения Тимонина, Виталия Диденко, Елену Глищинскую и др. В 2017-м, после обращения журналистов Сергея Заворотного и Алексея Бердникова, «Репортеры» пообещали изучить дело Дмитрия Васильца, но обещанием все и закончилось. А ведь за взгляды и мнения преследуют не только журналистов. Так, в госизмене обвинили почтальона Оксану Курамшину за репост в соцсети с призывом не поддерживать Порошенко на выборах 2019 года. Дать ей срок попытались уже при Зеленском, и, если бы не адвокат Андрей Гожый, у человека была бы судимость. А вот 64-летней пенсионерке из Аскании-Новы с адвокатом не повезло. Ей дали 5 лет условно за перепост в «Одноклассниках» картинки с изображением Брежнева. Таких случаев полно по всей Украине, и «Репортеры» их не видят, хотя речь именно о свободе слова.

Относительно недавно мне попалась на глаза программа германского отделения «Репортеров без границ» о срочной трехмесячной релокации и обучении находящихся под угрозой журналистов. Поскольку мне довелось провести в украинской тюрьме больше года по обвинению в терроризме за журналистскую деятельность и три года судиться, чтобы получить оправдательный приговор, довелось столкнуться с преследованием и нападением уличных праворадикалов, диффамацией в украинских СМИ и продолжающимся до сих пор интересом СБУ, я решил написать «Репортерам». Ждать ответа пришлось недели две. Прислали форму для заполнения, куда надо было внести столько всего, что мало кто добрался бы до середины, — биографию, историю преследования, документы, подтверждающие принадлежность к журналистскому цеху, свои публикации, чужие публикации о тебе, отчеты международных организаций, сообщения с угрозами, письма поддержки, контакты влиятельных людей, готовых за тебя поручиться, и многое другое. Я внес, я все сделал, как просили. Ждал еще две недели, пока не пришло письмо с дополнительными вопросами. Их было три:

1. Почему я считаю, что опасность есть прямо сейчас?

2. Есть ли у меня родственники в Европе и, если есть, почему я к ним не уехал?

3. Жил ли я в Москве?

На первый вопрос я подробно ответил в предыдущем сообщении, на второй в принципе тоже. А третий вообще непонятно, какое отношение имеет к делу. Но писать так я не стал, а еще раз подробно все объяснил. Ответа нет пару месяцев и, видимо, уже не будет. Может быть, потому, что еще в 2017 году генсек «Репортеров» Кристоф Делуар публично отказался заступиться за журналистов RT, назвав их «врагами журналистики», пользующимися «теми принципами, которые некогда служили для того, чтобы защищать журналистику». В общем, если ты враг журналистики, к «Репортерам» обращаться не надо. Но как это узнать? Исходя из того, жил ты в Москве или нет?

Я пока еще не жил, и что?