3 августа в одном из скверов Киева нашли повешенным активиста белорусской оппозиции Виталия Шишова. На его теле обнаружили ссадины, поэтому мало кто сомневается, что парню «помогли» уйти в мир иной, а после всё подстроили под суицид. Что известно о покойном и какие версии произошедшего господствуют в информационном пространстве?

Белорусский эксперт объяснил, почему Лукашенко точно не было выгодно избавляться от Шишова © REUTERS, Gleb Garanich

Опасаясь преследования, Шишов перебрался в Киев и создал там организацию «Белорусский дом на Украине», которая занималась помощью белорусским оппозиционерам, проживающим в «нэзалэжной», и организацией митингов против официального Минска в Киеве.

Сам по себе покойный не был ни медийной личностью, ни популярным блогером, ни влиятельным политиком. Страницы его организации «Белорусский дом на Украине» в соцсетях имели чуть больше сотни подписчиков. Тем не менее, его знакомые утверждают в СМИ, что Шишов незадолго до кончины заявлял о том, что за ним следят неизвестные.

Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство», которое под свой контроль взял президент Владимир Зеленский. Правоохранители проверяют разные версии произошедшего и какой-либо конкретной информацией пока не обладают.

Разные версии

Новость о смерти белорусского гражданина (а главное — оппозиционного активиста) сразу вызвала широкий информационный резонанс в мире. Внимание к республике и так приковано в связи с продолжающимся там политическим кризисом, а тут очередной скандал международного масштаба.

Сразу было вполне ожидаемо, что каждая сторона белорусского противостояния попытается использовать это событие, чтобы обвинить друг друга. Оппозиционные медиа и политики сразу попыталась повесить преступление на «белорусский режим и его спецслужбы». Такой версии стали придерживаться коллеги Шишова по «Белорусской дому на Украине», после чего она была подхвачена оппозиционными медиаресурсами.

Не дожидаясь результатов следствия, белорусскую власть поспешила обвинить и Светлана Тихановская, указав, что «беларусы не могут быть в безопасности даже за границей». Схожую позицию высказал Павел Латушко и иные лидеры оппозиции.

Очевидно, что оппоненты белорусской власти пытаются использовать трагедию в политических целях. Во-первых, они не оставляют попыток спровоцировать возобновление протестов в республике в качестве реакции на смерть соотечественника. Подобно тому, как было в случае с гибелью активиста Романа Бондаренко осенью 2020 года (политики тогда призвали протестующих максимально мобилизовать силы и выйти на уличные акции). Во-вторых, подобные обвинения белорусской власти им нужны для использования в лоббировании ужесточения давления на Минск со стороны Запада.

Разбирайтесь сами: Лукашенко ответил на вопрос о смерти Шишова в Киеве © REUTERS, RBC-Ukraine/Handout

«Возможно, это операция [западных или украинских] спецслужб (ЦРУ, MI-6 или СБУ), и он стал так называемой „сакральной жертвой". В целом, если сейчас из этой истории начнут раздувать пламя по поводу „жертвы кровавого режима Лукашенко", можно смело говорить, что это действительно отработка западных и украинской спецслужб, и Шишову в этом случае просто дико не повезло», — сказал в одном из интервью политический эксперт Вадим Манукян.

Если рассматривать версию причастности украинских радикалов, важно принимать во внимание, что погибший действительно был с ними связан. Ряд аналитиков указывают, что они могли устроить «показательную казнь» Шишова из-за финансовых разногласий. При этом в памяти всплывает история убийства Олеся Бузины, ответственность за которую взяла на себя как раз экстремистская организация.

Пока нет никакой определенности

Какая из приведенных версий ближе всех к истине, сказать очень сложно. Руководствуясь здравым смыслом и презумпцией невиновности, пока можно лишь ожидать результаты следствия и рассуждать, кому это может быть выгодно.

У официального Минска такой выгоды не просматривается. Во-первых, ни «Белорусский дом», ни сам Шишов до 3 августа не были известны в Белоруссии от слова «совсем» и никакого информационного влияния на Минск не оказывали. Поэтому вряд ли погибший имел какой-то оперативный интерес для белорусских спецслужб.

Шарий: Шишова давно планировали убить © REUTERS, RBC-Ukraine/Handout

К версии убийства Шишова украинскими или западными спецслужбами тоже возникают вопросы. Там наверняка осознают, что убийство активиста вряд ли спровоцирует протесты в Белоруссии: львиная доля наиболее активных оппозиционеров и протестующих покинули республику, а для остальных цена за участие в протестах резко возросла ужесточением ответственности за это. Сегодня протестный потенциал там низок, как никогда ранее. А поводом для ужесточения санкций может стать всё что угодно — вплоть до миграционного кризиса в Литве.

Что касается внутренних финансово-политических разборок с украинскими националистами — здесь и вовсе можно только гадать, потому что широкой общественности неизвестно о взаимоотношениях Шишова с ними.

Точно так же пока ничего неизвестно о том, были ли у покойного какие-то личные враги, не связанные с его деятельностью, которые могли быть тоже причастными к его убийству. Да и было ли убийство политическим — пока тоже большой вопрос.

В общем, пока можно только гадать и ожидать результатов следствия. И самое главное — не политизировать личную трагедию Виталия Шишова и его близких в собственных целях, пока нет никакой конкретной информации.