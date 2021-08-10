Ранее в сети появились совместные кадры Марии Ласицкене и Ярославы Магучих, которые спортсменки сделали после окончания соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. Магучих принесла Украине бронзовую медаль, Ласицкене заработала золото. По словам украинской спортсменки, она подошла поздравить россиянку — на фото девушки радостно обнимаются и позируют на камеру.

Фотографии на Украине понравились не всем — девушку начали травить в соцсетях, о ее поступке негативно высказались некоторые патриоты и общественники, а в Минобороны ее уже ждут на «разговор» (Магучих имеет звание младшего лейтенанта).

«Нам так нужны победы вместо скандалов»: соцсети о травле олимпийской бронзовой призёрки Ярославы Магучих
«Нам так нужны победы вместо скандалов»: соцсети о травле олимпийской бронзовой призёрки Ярославы Магучих
© REUTERS, Dylan Martinez
По мнению Ирины Фарион, совместным фото с российской легкоатлеткой Магучих «подтвердила тезис Путина об одном народе».

«Спорт так же, как и религия, как любая другая сфера жизни, на самом деле является категорией политической, и то, что сделала эта спортсменка… она на весь мир заявила, что мы один народ (с русскими. — Ред.). Собственно, она подтвердила тезис Путина. Я бы вернула эту награду этого биологического мусора назад», — сказала Фарион в эфире львовского телеканала NTA.

Экс-депутат также сравнила Ласицкене с убийцей и обратилась с вопросом к украинской легкоатлетке.

«Я публично обращаюсь к ней: если бы ты, баба, имела ребенка и твоего ребенка убили бы, ты обнималась бы с убийцей?» — спросила Фарион.

Комсомолка Фарион

Ирина Фарион — не единственная украинская националистка, активная в медийном пространстве, но точно одна из самых одиозных и воинственных. Фарион яростно ненавидит не только русский язык, но и всё русское — страну, власть, культуру, историю, людей.

В 2012-2014 годах Фарион была депутатом Верховной Рады от Всеукраинского объединения «Свобода», была избрана от одномандатного избирательного округа по Львовской области. В 2015 году стала доктором филологических наук.

Несмотря на скандальную репутацию ярой националистки, в прошлом Фарион состояла в КПСС. Журналист Александр Дубинский на своей странице в Facebook опубликовал характеристику секретаря комитета комсомола Львовского национального университета им. Ивана Франко [первого вице-премьера при президенте Порошенко] Степана Кубива. Характеристика была дана на студентку Ирину Фарион для вступления в Коммунистическую партию Советского Союза.

Фарион сделала смелое признание о Компартии
Фарион сделала смелое признание о Компартии
© РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк
В характеристике, копию которой журналист прикрепил к посту, указывается, что Фарион возглавляла научный кружок общего языкознания марксистско-ленинской этики и поощряла изучение русского языка иностранными студентами.

Фарион долго отрицала свою причастность к КПСС, но после публикации доказательств признала свое членство и заявила, что вышла из нее через год. Позже она добавила, что ее целью было «уничтожить партию изнутри».

Уроки патриотизма для детсадовцев

Фарион получила широкую известность на Украине после скандального «урока грамотности» в одном из детсадов Львова в 2010 году. Будучи депутатом Львовского облсовета, националистка в присутствии воспитателей и телекамер провела занятие по культуре украинской речи.

«Оленка, какая красавица, никогда не будь Алёной. Ведь если ты станешь Алёной, деточка, то нужно паковать чемоданы и уезжать в Московию. Никогда не называйте Маричку "Маша", потому что Маша — форма не наша. Пусть едет туда, где Маши живут. У нас она должна быть Маричкой… Если кто-то вдруг Петрика назвал "Петей", он не украинский мальчик и должен убраться отсюда», — рассказывала детям Фарион.

Возмущенные уроком патриотизма родители подали в суд на депутата, произошедшее возмутило также детских психологов и многих украинских политиков.

Фарион и русский язык

Отчаянно ненавидящая русский язык Фарион не единожды высказывалась как против самого языка, так и против тех, кто его использует.

«У нас нет русскоязычного населения. Это либо рабы, либо оккупанты. Потому эти люди не должны получать образования, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко. И с улыбкой на устах это надо делать», — заявляла политик.

«И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине
«И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине
Русский язык, по мнению Фарион, не может быть ни региональным, ни вторым государственным на Украине — только «оккупантским».

Тех же, кто не знает украинского языка, по мнению экс-депутата, «обязательно посадят».

За «издевательство над украинским языком Фарион также критиковала тогда еще будущего президента Украины Владимира Зеленского — он несколько раз переходил на русский в своих предвыборных речах.

«Оно в украинском государстве живет, оно выучило государственный язык?! Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская во второй тур! Оно насилует язык на глазах у всей страны, оно насилует тех, которые сегодня защищают нас там, на нулевой позиции. Мы благодаря тем солдатам здесь сидим в зале, а оно блюет ко мне языком Путина. И это катастрофа!» — заявила Фарион.

Этническая война и «армия всех»

Также Фарион регулярно высказывалась о войне в Донбассе: по ее мнению, на востоке Украины происходит «этническая война московита с украинцем».

«Вся Украина должна стать фронтом, а не никчёмной зоной АТО», — считает Фарион.

По мнению экс-депутата, украинцы должны стать «нацией-милитаристом» и превратиться в «армию всех» — от мала до велика. Мир же, по ее словам, придет лишь тогда, когда Украина выиграет войну.

Ни мира, ни войны. Хочет ли Зеленский на самом деле вернуть Донбасс
Ни мира, ни войны. Хочет ли Зеленский на самом деле вернуть Донбасс
© пресс-служба президента Украины
Также в высказываниях Фарион часто звучали призывы к «уничтожению» Москвы.

«Мы никогда не изменим этого агрессора. У нас есть один путь — уничтожить Москву. Ради этого и живём. Ради этого и пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву, чтобы уничтожить эту черную дыру европейской безопасности», — заявила она.

Агрессивная риторика из уст Фарион также звучала в адрес тех, кто выступал против Евромайдана: протестующих в Харькове Фарион призывала попросту расстрелять.

Сейчас время Фарион ведет собственный YouTube-канал, где публикует видео, в которых критикует англицизмы и использование русского языка, а также восхваляет деятелей УПА*.

*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ