Экс-депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Ирина Фарион назвала олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих «биомусором». Так она прокомментировала совместное фото Магучих с российской спортсменкой Марией Ласицкене

Ранее в сети появились совместные кадры Марии Ласицкене и Ярославы Магучих, которые спортсменки сделали после окончания соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. Магучих принесла Украине бронзовую медаль, Ласицкене заработала золото. По словам украинской спортсменки, она подошла поздравить россиянку — на фото девушки радостно обнимаются и позируют на камеру.

Фотографии на Украине понравились не всем — девушку начали травить в соцсетях, о ее поступке негативно высказались некоторые патриоты и общественники, а в Минобороны ее уже ждут на «разговор» (Магучих имеет звание младшего лейтенанта).

«Нам так нужны победы вместо скандалов»: соцсети о травле олимпийской бронзовой призёрки Ярославы Магучих © REUTERS, Dylan Martinez Ирины Фарион, совместным фото с российской легкоатлеткой Магучих «подтвердила тезис Путина об одном народе».

«Спорт так же, как и религия, как любая другая сфера жизни, на самом деле является категорией политической, и то, что сделала эта спортсменка… она на весь мир заявила, что мы один народ (с русскими. — Ред.). Собственно, она подтвердила тезис Путина. Я бы вернула эту награду этого биологического мусора назад», — сказала Фарион в эфире львовского телеканала NTA.

Экс-депутат также сравнила Ласицкене с убийцей и обратилась с вопросом к украинской легкоатлетке.

«Я публично обращаюсь к ней: если бы ты, баба, имела ребенка и твоего ребенка убили бы, ты обнималась бы с убийцей?» — спросила Фарион.

Комсомолка Фарион

Ирина Фарион — не единственная украинская националистка, активная в медийном пространстве, но точно одна из самых одиозных и воинственных. Фарион яростно ненавидит не только русский язык, но и всё русское — страну, власть, культуру, историю, людей.

В 2012-2014 годах Фарион была депутатом Верховной Рады от Всеукраинского объединения «Свобода», была избрана от одномандатного избирательного округа по Львовской области. В 2015 году стала доктором филологических наук.

Несмотря на скандальную репутацию ярой националистки, в прошлом Фарион состояла в КПСС. Журналист Александр Дубинский на своей странице в Facebook опубликовал характеристику секретаря комитета комсомола Львовского национального университета им. Ивана Франко [первого вице-премьера при президенте Порошенко] Степана Кубива. Характеристика была дана на студентку Ирину Фарион для вступления в Коммунистическую партию Советского Союза.

Фарион сделала смелое признание о Компартии © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Фарион долго отрицала свою причастность к КПСС, но после публикации доказательств признала свое членство и заявила, что вышла из нее через год. Позже она добавила, что ее целью было «уничтожить партию изнутри».

Уроки патриотизма для детсадовцев

Фарион получила широкую известность на Украине после скандального «урока грамотности» в одном из детсадов Львова в 2010 году. Будучи депутатом Львовского облсовета, националистка в присутствии воспитателей и телекамер провела занятие по культуре украинской речи.

«Оленка, какая красавица, никогда не будь Алёной. Ведь если ты станешь Алёной, деточка, то нужно паковать чемоданы и уезжать в Московию. Никогда не называйте Маричку "Маша", потому что Маша — форма не наша. Пусть едет туда, где Маши живут. У нас она должна быть Маричкой… Если кто-то вдруг Петрика назвал "Петей", он не украинский мальчик и должен убраться отсюда», — рассказывала детям Фарион.

Возмущенные уроком патриотизма родители подали в суд на депутата, произошедшее возмутило также детских психологов и многих украинских политиков.

Фарион и русский язык

Отчаянно ненавидящая русский язык Фарион не единожды высказывалась как против самого языка, так и против тех, кто его использует.

«У нас нет русскоязычного населения. Это либо рабы, либо оккупанты. Потому эти люди не должны получать образования, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко. И с улыбкой на устах это надо делать», — заявляла политик.

«И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине

Тех же, кто не знает украинского языка, по мнению экс-депутата, «обязательно посадят».

За «издевательство над украинским языком Фарион также критиковала тогда еще будущего президента Украины Владимира Зеленского — он несколько раз переходил на русский в своих предвыборных речах.

«Оно в украинском государстве живет, оно выучило государственный язык?! Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская во второй тур! Оно насилует язык на глазах у всей страны, оно насилует тех, которые сегодня защищают нас там, на нулевой позиции. Мы благодаря тем солдатам здесь сидим в зале, а оно блюет ко мне языком Путина. И это катастрофа!» — заявила Фарион.

Этническая война и «армия всех»

Также Фарион регулярно высказывалась о войне в Донбассе: по ее мнению, на востоке Украины происходит «этническая война московита с украинцем».

«Вся Украина должна стать фронтом, а не никчёмной зоной АТО», — считает Фарион.

По мнению экс-депутата, украинцы должны стать «нацией-милитаристом» и превратиться в «армию всех» — от мала до велика. Мир же, по ее словам, придет лишь тогда, когда Украина выиграет войну.

Ни мира, ни войны. Хочет ли Зеленский на самом деле вернуть Донбасс © пресс-служба президента Украины

«Мы никогда не изменим этого агрессора. У нас есть один путь — уничтожить Москву. Ради этого и живём. Ради этого и пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву, чтобы уничтожить эту черную дыру европейской безопасности», — заявила она.

Агрессивная риторика из уст Фарион также звучала в адрес тех, кто выступал против Евромайдана: протестующих в Харькове Фарион призывала попросту расстрелять.

Сейчас время Фарион ведет собственный YouTube-канал, где публикует видео, в которых критикует англицизмы и использование русского языка, а также восхваляет деятелей УПА*.

*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ