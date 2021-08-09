В воскресенье, 8 августа, вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников дал интервью журналисту Евгению Киселеву, в котором похвастался, что через войну против республик Донбасса (АТО/ООС) с 2014 года прошло более 400 тыс. человек, что превышает число всех ветеранов войны в Афганистане

С 2014 года руководство Украины действительно старалось пропустить через АТО максимально большее количество граждан, чтобы у них появились личные счеты, личная неприязнь и личные обиды к жителям Л/ДНР и россиянам (поскольку украинцам активно вбивают в голову, что они воюют с РФ). Цель данной стратегии — «повязать кровью» миллионы человек, сделав их соучастниками преступлений, совершаемых руководством страны. Резников рассказал, когда Украина станет членом НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Вице-премьер Украины не преминул также сравнить потери СССР в Афганистане с потерями Украины в «войне с Россией». И в данном случае Резников буквально повторяет линию западных СМИ и посольства США, которые манипулируют цифрой погибших в этом конфликте, суммируя потери обеих сторон и гражданских лиц как «жертв войны с РФ». И редко у кого на Западе возникает логичный вопрос, почему же жертвы в этом конфликте тогда только со стороны Украины?

Говоря о «реинтеграции» Донбасса, Резников отметил, что Киев будет создавать вокруг этих территорий «пояс успешности» с целью продемонстрировать жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что «жить в вольной, демократической Украине гораздо выгоднее».

«Пирамиду Маслоу еще никто не отменял. Все базовые потребности, которые находятся в основании этой пирамиды, присущи большинству населения планеты. Конечно же, комфорт, безопасность, вкусная еда, работа и жилье — это то, чего хотят все живые нормальные люди», — говорит украинский вице-премьер.

На практике же этот «пояс успешности» выражается в том, что тарифы на коммунальные услуги в нем в несколько раз выше, чем на неподконтрольных территориях. Об «успешности», вероятно, говорит тот факт, что на Украине, по оценкам ООН, самое большое на континенте число недоедающих и голодающих людей (около 10 миллионов). По данным же украинских социологов, около 15% населения Украины денег не хватает даже на еду, а 43% хватает денег только на еду, но уже новую одежду или бытовые приборы они себе позволить не могут.

В то же время сам Резников жаловался недавно, что зарплата в 36 тыс. грн (около 99 тыс. руб. — Ред.) очень маленькая для министра. В июле в эфире телеканала «Украина 24» он заявил, что украинские министры берут взятки из-за столь «маленькой» зарплаты.

«Я считаю, что до 100 тыс. грн (272 тыс. рублей) — это точно могла бы быть нормальная умная заработная плата. Тем более что такие зарплаты на Украине есть. Такие суммы получают судьи», — сказал Резников.

По его декларации, он получил в 2020 году в среднем 4,3 млн грн (11,72 млн рублей).

Пару дней назад тот же Резников опубликовал статью, в которой утверждал, что Крым никогда не был российским, а с Россией якобы можно разговаривать только при помощи языка силы. В то же время Резников сейчас апеллирует к выходу из Минских соглашений, утверждая, что они не носят характер международного договора и не являются обязательными к выполнению. Военный эксперт объяснил, что будет с Донбассом, если он не станет отвечать на обстрелы ВСУ © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В новом интервью Резников вновь бредит опытом Хорватии и операции «Олуя» 1995 года, когда с помощью стран НАТО были разгромлены республика Сербская Краина и Западная Босния, а тысячи сербов были выселены из своих домов.

В то же время Резников надеется на смену руководства в России, полагая, что новое правительство РФ станет подготавливать общественное мнение в своей стране к возвращению Крыма Украине ради того, чтобы стать «рукопожатным». В качестве примера того, что возвращение Крыма Украине необязательно приведёт к общественному возмущению в России, Резников ссылается на опыт послевоенной Германии, от которой «урезали» значительную часть территорий (в пользу Польши, Чехословакии, Франции и СССР).

Однако при этом украинский вице-премьер как бы забывает, что Россию никто не разгромил. По сути, рассказывая о своих планах, Резников делит шкуру неубитого медведя.

Подобные фантазии регулярно можно услышать на украинских телеканалах. Редкий украинский политик-националист не озвучивает свои планы относительно российских территорий и финансовых контрибуций, за счет которых и должна жить Украина, воплощая вековечную мечту о «халяве». Показательно, что подобными обещаниями о скором развале СССР в начале Холодной войны западные кураторы стимулировали и бывших украинских коллаборационистов из ОУН/УПА. «Российская федерация доживает свой имперский век», — говорит Резников в интервью.

Вице-премьер Украины в своем интервью повторяет целый набор западных пропагандистских клише относительно России и россиян. Очевидно, он хорошо выучил инструкции. Красной нитью в интервью Резникова проходит стремление к силовому возвращению Крыма и Донбасса. Поскольку вице-премьер явно озвучивает позицию западных партнеров Киева, мирного урегулирования конфликта в Донбассе в ближайшее время ожидать не стоит. Мало того, складывается впечатление, что в годовщину военной провокации Грузии в Южной Осетии Резников готовит украинскую общественность к чему-то подобному.