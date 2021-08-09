Начало августа ознаменовалось массовыми обысками и арестами произведенными СБУ в Харькове. Причем почти синхронно пришли сначала к местным «Патриотам - За жизнь», а затем к силовым структурам «азовского» движения

Атака развивалась в два захода, причем действовали сбушники оба раза единообразно.

Первый удар СБУ

Началось все 2 августа, когда СБУ сообщила о том, что «нейтрализовала «силовой центр» пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины». Ареной для масштабной операции украинских силовиков стали Харьков, а также находящиеся в Луганской области Северодонецк и Лисичанск. При этом по факту почему-то информация в пресс-релизе дана по обыску в одном офисном помещении.

«По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране, — сообщается в пресс-релизе СБУ. — Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическом оппоненту». О ком идет речь, можно лишь догадываться. 20 марта в Интернете появились видеозаписи избиения неназванного человека, которое приписали региональному координатору и лидеру харьковских «Патриотов — За жизнь» (силовой блок партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», возглавляемый депутатами Верховной Рады от этой партии Ильей Кивой и Виктором Черным) Олегу Ширяеву с упоминанием применения холодного оружия.

Утверждается, что при обысках СБУ у членов группировки было изъято холодное оружие, а также большое количество марихуаны. Причем наркосодержащее растение было изъято не только в мешках, но и на грядках, то есть задержанные занимались и его выращиванием.

Еще ранее, 5 июля, был задержан Ширяев. Его подозревали и в нападении, в ходе которого был тяжело ранен один из лидеров «азовского» движения в Харькове Артем Мошенский. Стоит уточнить, что это не упомянутый выше мартовский случай с поножовщиной, потому что на Мошенского напали утром 30 июня и ранили в шею из огнестрельного оружия.

В итоге 6 июля Киевский районный суд Харькова арестовал Ширяева на 60 дней по обвинению в давнем эпизоде, связанном с перестрелкой в Харьковской области 11 сентября 2018 года, в ходе которой ранения из гладкоствольного оружия получил ряд активистов «Национального корпуса», включая тогдашнего лидера харьковского отделения, а ныне главу Центрального штаба партии Максима Жорина.

Кто такой Ширяев

С Ширяевым, бывшим в 2014 — 2015 годах командиром роты патрульной службы полиции особого назначения «Восточный корпус» (ее называли для простоты и добровольческим батальоном), связывали обнаруженный 31 июля 2020 года полицией в городе Люботин под Харьковом арсенал оружия, включавший 62 тысячи патронов к нарезному оружию, 5 килограммов тротила, большое количество ручных гранат и даже гранатометы. Но пока что этот арсенал экс-командиру «Восточного корпуса» не инкриминируется.

Необходимо упомянуть про такой важный момент. Хотя сейчас Ширяев представляет себя — в соответствии с общим позиционированием «Патриотов — За жизнь» — как пламенного борца с фашизмом, в начале 2010-х он состоял в харьковской Социал-национальной ассамблее/«Патриоте Украины» под руководством будущего комбата «Азова» Андрея Билецкого, которого позже неоднократно называл своим вождем. Как раз там Ширяев и получил позывной Сирко, которым позже пользовался в АТО, причем лицо этого легендарного казака даже вынес на символику «Восточного корпуса».

Да и возглавляемая им часть прямо называлась журналистами «младшим братом "Азова"», а сам Ширяев говорил, что во время командировки он и его бойцы «входят в полк "Азов"». И тут важный момент: в той же роте вместе с Ширяевым служил и упомянутый выше Мошенский, пострадавший от его выстрела. На известной фотографии бойцов «Восточного корпуса» в центре с топором в руках позирует Ширяев, а второй справа с автоматом на плече — как раз Мошенский.

Более того, они вместе состояли в Гражданском корпусе «Азов», чье харьковское отделение в августе 2015 года возглавил Ширяев, а затем в «Национальном корпусе», чье отделение в Харькове опять-таки возглавил в октябре 2016 года Ширяев. Разошлись пути Ширяева с «азовцами» лишь осенью 2017 года и отнюдь не по идеологическим мотивам. Просто экс-командир «Восточного корпуса» со своими ушедшими на гражданку бойцами оказались лютыми беспредельщиками даже по понятиям ультраправых, легко пуская в ход оружие даже против харьковских футбольных фанатов правых взглядов и лидеров националистических организаций. Подробнее вся эта история изложена в отдельной статье два года назад.

К «Патриотам — За жизнь», созданным в июне 2020 года бывшим главой «Правого сектора»* в восточных областях Украины Ильей Кивой, Ширяева привела застаревшая вражда с «азовцами», продолжавшаяся эпизодически выливаться в уличные нападения друг на друга, желание получить политическую «крышу» и хорошие бюджеты.

Обыски и аресты у «Патриотов — За жизнь» вызвали оживление среди «азовцев», в том числе у Жорина, написавшего 2 августа в Telegram: «Нам известно, что обвинения касается случая, о котором я неоднократно писал — когда в марте этого года Олег Ширяев, Виталий Невеселый и компания порезали человека, снимая все на видео. Теперь Виталика должен ждать СИЗО — надеюсь, будет сидеть рядом со своим соратником Олежкой».

Но вскоре с обысками в Харькове пришли уже к «Нацкорпусу».

Второй удар СБУ

«Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию на Харьковщине, в ходе которой ликвидирована мощная преступная группировка. В ее состав были вовлечены почти 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также люди с опытом ведения боевых действий, — сообщила 5 августа пресс-служба СБУ. — По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера».

Соответственно задержанным, которых по итогу оказалось семь человек, были инкриминированы статьи 255 («Создание, руководство преступным объединением или преступной организацией, а также участие в ней»), 189 («Вымогательство») и 206 («Противодействие законной хозяйственной деятельности») Уголовного кодекса.

Информацию об обысках подтвердил 5 августа в своем Telegram-канале Жорин: «Сегодня утром у нескольких представителей «азовского» движения в городе СБУ проводит обыски. Большинство ребят — ветераны с активной проукраинской позицией».

Среди семи задержанных — упомянутый выше Мошенский и Сергей Величко. Оба они играют видные роли среди ультрас харьковского «Металлиста» и известны среди них под кличками, соответственно, Генерал и Чили. Весной 2014 года они организовывали футбольных фанатов на уличную борьбу с пророссийскими активистами, позже воевали в АТО — Мошенский в «Восточном корпусе», Величко в «Азове» — а сейчас связаны с охранным агентством Azguard. Среди его учредителей значатся Величко и Жорин. Судя по всему, именно этот ЧОП и играл роль легального «прикрытия» для банды рэкетиров.

Еще в начале 2019 года в публикациях в харьковских СМИ Величко и Мошенский обозначались руководителями «экономического крыла» при местном отделении «Нацкорпуса», проявлявшего интерес к весьма доходному ритуальному бизнесу. «Начиналось все с разгрома монополиста. Бывший король индустрии — Валерий Каретников. В 2018-м он столкнулся с «экономическим крылом». Как результат — семь сожженных труповозок, запугивание детей прямо в школе, угрозы, нападения. Валерию Каретникову пришлось переписать имущество на «активистов». Второй бизнесмен из той же сферы — Константин Дмитриев получил открытый перелом руки. Так же был выдавлен из рынка и частично поделился наработками. Теперь у харьковского «Нацкорпуса» есть "Ритуальные услуги Надия"».

«Объем их «прибыли» составил более 1 млн грн ежемесячно, — сообщается далее в пресс-релизе СБУ по поводу задержанных — В частности, они «обложили данью» местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить «дань», в частности поджигали автомобили».

Упомянуто также, что «во время санкционированных обысков сотрудники СБУ изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета «поборов с предпринимателей», оружие, боеприпасы, а также удостоверение действующих сотрудников Национальной полиции».Поэтому возможно, что, в банду, действующую под крышей "Нацкорпуса" входили действующие полицейские. Также расплывчато упомянуто о том, что «группировка имела большое влияние на представителей органов местной власти» и «ее преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета».

Кстати говоря, изъятый арсенал оказался посерьезней, чем у «Патриотов — За жизнь». На фотографиях, опубликованных СБУ и Офисом Генерального прокурора, видны семь помповых и магазинных ружей и аналогичное количество пистолетов (возможно травматических возможно — и боевых). Есть и фотографии разрешений на оружие (правда, непонятно на какое). По поводу указанных удостоверений полицейских — опубликованы фотографии двух, точнее, одной бляхи и одной «корочки» в портмоне.

СБУ сразу же предприняло меры, чтобы не допустить передвижений «азовцев» между областями. «По состоянию на 5 августа Управление Службы безопасности Украины официально предупредило о проведении очередного этапа учений, регламентированного действующим законодательством. Во время учений в населенном пункте Валки (Харьковская область. — Авт.) был размещен мобильный блокпост. Около часа ночи в поиске условных диверсантов проводилась проверка автотранспорта, во время которой было остановлено два автобуса с пассажирами», — заявил 6 августа Укринформу начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин. «Пассажирами» оказались харьковские активисты «Нацкорпуса», ехавшие на суд в Киев.

В итоге, несмотря на протесты националистов, в субботу Шевченковский суд Киева вынес решение — арестовал семерых задержанных в Харькове членов «Нацкорпуса» на 60 суток каждого.

Что, зачем и почему?

У происходящего может быть несколько версий.

Первая — два дела против бандгрупп Ширяева и Мошенского-Величко расследовались уже давно, независимо друг от друга и от политической повестки в стране и регионе, а то, что аресты прошли практически синхронно — случайность.

Вторая — это «зачистка» силовых крыльев партий самого разного спектра накануне осени, которая обещает быть «горячей». На осень уже давно обещает массовые протесты по всем регионам «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Сейчас появились разговоры и о возможных досрочных перевыборах осенью в Верховную Раду. Наконец, 31 октября пройдут выборы городского главы Харькова, где безусловно будет интрига, поскольку на должность мэра претендуют разные, диаметрально противоположные силы и их участие на стороне любого из кандидатов может оказаться решающим.К тому же до выборов или после них не исключена война между группировками с применением боевого арсенала.

Третья вероятность — возможно, в стране, пусть и не масштабно и непоследовательно началась денацификация, то есть по сути освобождение от боевых нацистских и патриотических вооруженных группировок. Денацификация, если она, действительно началась, может стать предтечей возвращения Донбасса в Украину, поскольку является одним из главных условий такого действия.

Такую точку зрения озвучил, например, 5 августа глава Центрального штаба «Нацкорпуса» Жорин: «Зеленский начал зачистку улицы, понимая, что осенью его ждут массовые протесты. Это говорит об одном — он готовится к сдаче Украины и боится патриотов, которые не дадут ему это сделать!»

* Организация запрещена Верховным судом РФ