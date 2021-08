Эксперты в недоумении: как в условиях острейшего экономического кризиса украинские власти могут гордиться разработанной стратегией внешнеполитической деятельности, когда смысл политической системы Украины по-прежнему заключается в выполнении требований указаний руководства западных государств

Украина впервые за историю своей независимости разработала стратегию внешнеполитической деятельности. Документ 30 июля утвердил Совет по национальной безопасности и обороне, теперь его должен подписал президент. Аграрная страна с несбыточными мечтами: какой будет Украина к 2024 году © Daniel Tokarets / flickr

«Предыдущие 30 лет внешняя политика тоже существовала, но из-за отсутствия стратегического и продуманного подхода у нас были колебания и прыжки из одной стороны в другую и недостаточную эффективность работы в ряде направлений», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Содержание документа, состоящего из 254 страниц, по словам министра, можно систематизировать по 3 основным темам:

1. Украина — активный участник международной политики;

2. Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира;

3. Украина — это страна экономических возможностей.

На внешнеполитической арене Киев ставит перед собой 6 целей:

1. обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;

Под этой формулировкой украинские политики обычно имеют ввиду восстановление контроля Киева над народными республиками Донбасса и Крымом, только каким образом они собираются это делать, непонятно. ДНР и ЛНР отдавать свою судьбу в руки Киева не собираются, а Крым стал полноправным российским регионом, войдя в 2014 году в состав РФ по итогам референдума, воспользовавшись правом на самоопределение народов, закреплённым в Уставе ООН.

2. противодействие «агрессивной политике» России;

Киев обвиняет Москву в агрессивных действиях и в Донбассе (якобы это Россия ведёт в регионе войну с Киевом), и на границе (недавняя проверка боеготовности армии была преподнесена Украиной как подготовка военных действий в отношении неё и дестабилизация обстановки на межгосударственных рубежах, однако перемещение войск проводилась в пределах территории РФ, на что государство имеет полное право, и это, как отмечали в Кремле, не касается других стран), и на мировой арене (в частности строительство газопровода «Северный поток-2» Киев трактует как попытку Москвы лишить Украину доходов от транзита газа, однако инициатором энергетического проекта была Германия, обеспокоенная возможностью повторения срыва поставок по вине Киева).

Однако никаких доказательств «агрессии» Украина за эти годы так и не представила. Россия же прикладывает максимум усилий для урегулирования внутриукраинского кризиса, чтобы соседнее государство жило в мире и стабильности.

3. курс на членство в ЕС и НАТО;

Этот пункт закрепили в Конституции ещё при Порошенко в начале 2019 года. Зеленский за последние пару месяцев регулярно чуть ли не в ультимативной форме требовал от западных коллег не просто говорить о поддержке евроатлантических устремлений Украины, а предпринять реальные действия для принятия её в эти интеграционные объединения. Только в ответ европейские политики ответили, что вопрос о предоставлении Украине членства в НАТО и Евросоюзе на повестке дня не стоит — взваливать на себя ответственность по вступлению на стороне Киева в войну с Россией, которая может начаться по вине Украины, никто не хочет. Дипломат Чалый объяснил, почему Украина не станет членом НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

4. продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций;

На этом направлении дела обстоят мягко говоря не очень. Как сообщал Национальный банк Украины, в первом квартале 2021 года чистый отток прямых иностранных инвестиций составил $301 млн, а по итогам 2020-го — $868 млн (рекордный за 30 лет показатель). Своё влияние, конечно, оказала пандемия коронавируса, охватившая весь мир, но дело не только в ней. Для сравнения, в России в прошлом году зафиксирован приток прямых иностранных инвестиций, пусть и скромный — $3,4 млрд.

«Степень выставляемого напоказ идиотизма властей пробило очередное дно — сильнее всего инвестиционный спад сказался в тех отраслях, в которых меньше всего этого можно было ожидать, а именно резко сократились: компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг (на 33,7%), телекоммуникации (на 34,6%), финансовая и страховая деятельность (на 24%), оптовая и розничная торговля (на 21,9%), строительство (19,2%). В итоге спад украинской экономики в 2021 году может получиться очень жёстким и даже жестоким, т.к. падение капитальных инвестиций на Украине замедлилось в 4 раза», — предупреждает украинский экономист Александр Гончаров.

5. защита прав и интересов граждан Украины за границей;

За постмайданный период украинские дипломаты неоднократно подвергались критике за бездействие, когда граждане страны попадали в сложные ситуации за рубежом. В частности, о задержании в Греции украинских моряков по обвинению в незаконной перевозке мигрантов общественность узнала только после того, как в январе 2018 года россиянин Эрнест Ким, находящийся в греческой тюрьме Коридалос и ожидающий экстрадиции в РФ, обратился с открытым письмом к Петру Порошенко, бывшим на тот момент президентом Украины, с просьбой помочь своим сокамерникам-украинцам. Всего

по состоянию на 5 марта 2018 года греческие правоохранители задержали 132 гражданина Украины, 105 из них уже были приговорены к тюремным срокам (например, Анатолия Черкасского осудили на 204 года, но после апелляции сократили срок до 70 лет).

Как объяснили эксперты, дипломатический непрофессионализм обусловлен дефицитом квалифицированных кадров, и когда возникают трудноразрешимые ситуации, украинские дипломаты зачастую оказываются бессильны. Моряки попросили посольство США помочь побороть коррупцию в морской отрасли Украины © ТГ-канал PavlovskyNews

«Профессионалов практически нет — обычным людям без знакомств и связей трудно поступить в Киевский институт международных отношений, где учатся дети украинской элиты, а потом попасть на службу. В страны ЕС очень сложно попасть на работу, а отправляться в страны Африки мало кто хочет. В таких случаях, как, например, с моряками, нужны нестандартные решения. В любом случае надо искать возможность защитить своих граждан, а не действовать по протоколу», — сказал источник телеканала RT в МИД Украины.

6. продвижение позитивного имиджа Украины в мире;

«Мои собственные впечатления от общения с зарубежными коллегами свидетельствуют о том, что за границей у нашей страны нет достаточной узнаваемости. Из Украины не исходят идеи, способные решать современные глобальные проблемы. Условно говоря, с Бандерой, Шухевичем, проектной литературой, затоптанной наукой Украина миру не интересна», — говорил заведующий кафедрой философии и социологии Луганского национального университета им. Т. Шевченко Илья Кононов.

Утверждение стратегии внешнеполитической деятельности Украины Советом нацбезопасности и обороны, когда страна «оказалась на краю пропасти» и у неё «не осталось ни денег, ни защиты, ни даже мечты», вызывает недоумение у Александра Гончарова. По словам эксперта, смысл политической системы Украины по сей день не изменился, он заключается в как можно большем и скорейшем обогащении сотрудников Офиса президента, правительства, Верховной Рады. Политолог рассказал, как Запад воспринимает Украину © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

«Все коллеги на Западе «обзавидовались». И обратка уже пришла. Например, Германия и Госдеп США интеллигентно, умно и тонко в наш адрес послали… Сколько же дебилов набилось во власти?! По-моему, образумить их уже невозможно. Ну и как в таких условиях Украина снова и снова не будет проходить через «шатания с одной стороны в другую»? У кого получится объединить богатую «элиту» и нищее население хотя бы для одного — сохранить государство и спасти украинскую экономику для проведения эффективной внешнеполитической деятельности?» — написал Гончаров на своей странице в Facebook.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Олег Волошин, в 2010-2013 годах занимавший должность директора Департамента информационной политики МИД Украины, обращает внимание на тот факт, что вследствие безумных внешнеполитических шагов власти» от неё начали отдалятся журналисты-грантоеды, соросята и бывшие порохоботы, которые всего несколько месяцев назад предпринимали активные попытки стать лояльной частью «зелёных».

«Победа Байдена стала для них звёздным часом. Они решили, что через них Вашингтон окончательно переведёт Зеленского в статус новой «любимой жены», а им от этого будет такая же выгода, как во времена «сивочолого» (седовласого — ред.). Но уже к концу весны интеллектуальная ограниченность при безграничной наглости ближайшего Зе-окружения, непонимание им тенденций мировой политики и стратегии Белого дома привели к резкому охлаждению отношений между официальным Киевом и ключевыми западными лидерами. Примкнувшие к Зеленскому, возможно, и видят в происходящем весомую долю вины Запада, но слишком привязаны к нему, чтоб выступать с открытой резкой критикой Байдена или ЕС», — отмечает Волошин. Эксперт рассказал о неизбежной судьбе Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, в отличие от Зеленского, Вашингтон и Брюссель останутся мощными игроками на Украине даже тогда, когда память о ставшем президентом комике почти сотрётся, потому выбор для грантоедов, соросят и порохоботов очевиден.

«Есть ещё один важный аспект. На Банковой не понимают, что большие темы, граничащие с прообразом национальной идеи, создают в обществе существенную инерцию. От них нельзя резко отказываться и рассчитывать на широкое понимание. Виктор Янукович ощутил это на собственном опыте осени 2013 года. В своём большинстве те, кто действительно поверил в сказку про евроатлантическую интеграцию, «остаточне прощавай» и т.д., после 8 лет активной пропаганды скорее признают, что власть всё провалила, чем иллюзорность своих надежд как таковых», — добавил политик.