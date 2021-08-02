В августе Украина торжественно отметит 30-летие своей независимости - событие, которое произошло сразу же после провала ГКЧП в Москве. Традиционно праздник отмечают с помпой — так, словно независимость стала результатом долгой и упорной вооруженной борьбы, а не решалась в кабинетах советских чиновников

Праздник «альтруистов». От кого празднует День независимости Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По случаю Дня независимости украинцев ожидают четыре дополнительных выходных дня и шоу, которое готовят в Офисе президента. Однако торжества — это еще и повод под шумок салютов «попилить» бюджет. В конце июля Кабмин по случаю празднования 30-летия независимости Украины снял многие действующие лимиты для органов власти, которые касаются граничных сумм на приобретение автомобилей, мебели, оборудования, техники. "Безлимит" чиновникам дали на месяц — с 1 августа по 31 августа 2021 года.

«Зе-власть готовится пышно отпраздновать 30-летие независимости. Но не оказанием помощи людям, а новыми тратами на себя родную. На свою помпезность и удобство», — прокомментировали решение Кабмина в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ко Дню независимости элита самой бедной страны устраивает также «Саммит первых леди и джентльменов» под эгидой жены президента Елены Зеленской. Супруги и мужья глав государств смогут встретиться и пощеголять нарядами. Ожидается на торжествах и константинопольский патриарх Варфоломей, который принял приглашение Зеленского. Следовательно, следует ожидать очередного витка напряжения в обществе на религиозной почве.

«Крымская платформа» и генерал Вейротер

«Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти. "Крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров», — заявил Зеленский.

Концерт ко Дню независимости уже не обошелся без скандалов, связанных с украинизацией. Популярной украинской рок-группе "Green Grey" не позволяют выступить на этом концерте из-за того, что их песни на русском языке. Хотя музыканты уже потратились на подготовку к выступлению. Сначала в мае группе поступило предложение от Офиса президента выступить на НСК "Олимпийский" 24 августа с песней "Под дождем", а потом им резко отказали.

«Вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!! Как на это реагировать?!! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине!» — возмущается лидер группы Андрей Яценко.

На параде ко Дню независимости промаршируют не только люди, но ожидаются и собаки.

«Подготовка парадного расчета кинологов и их четвероногих напарников уже началась на базе Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины», — сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Из бюджета по случаю торжеств планируют потратить 170,7 миллиона гривен на покупку гигантских флагов и установку флагштоков. Только в Харькове флагшток обойдется в 24,5 миллиона гривен. Ожидается, что города Украины будут мериться гигантскими флагами и трезубцами, выложенными из различных предметов. В целом же Кабмин на торжества выделил 5,4 миллиарда гривен.

Синоптики пророчат Украине в августе жару до 40 градусов, которая периодически будет разбавляться тропическими ливнями, ставшими уже обычным явлением в этих широтах. Медики же под конец августа прогнозируют резкий всплеск заболеваемости Covid-19, в особенности дельта-штамма. После массовых торжеств в День независимости и возвращения из отпусков значительной части курортников логично ожидать вспышки заболевания. По этой причине в августе Украина возвращает обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных украинцев и иностранцев.

С 5 августа на Украине начнут действовать и новые правила пересечения границы и прохождения через пункты пропуска в Донбассе и для въезжающих с территории РФ — им придется самоизолироваться на 14 дней, поскольку прививки российскими вакцинами Киев не признает.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко перед вступлением в должность обещал за лето вакцинировать 5 миллионов граждан, но к началу августа вакцинированы пока только 1,8 миллиона. Вакцины Киеву приходится собирать по всему миру в виде гуманитарной помощи.

Энергокомпании «временно» отберут у олигархов в случае повышения тарифов - Данилов © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

«Может быть, и не будет сюрпризов лишь в течение одного августа, но с чего людям оплачивать рекордно высокие цены за энергоресурсы и коммунальные услуги, если накатывается новая и более мощная волна трудовой бедности? Так, по состоянию на 1 июля 2021 года сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила почти 3,593 млрд грн, это на 7,2%, или 242 млн грн, больше по сравнению с началом июня, а с начала текущего года долги по зарплате выросли на 981 млн грн, или на 37,6%», — комментирует ситуацию экономист Александр Гончаров.

Многое, если не всё, в политике и экономике Украины зависит от воли США. И на 30 августа запланирован визит президента Зеленского в Белый дом, которого тот так долго добивался. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия полагает, что Зеленский будет разговаривать с Джо Байденом «на повышенных тонах», как бы намекая, что украинский президент будет жестко ставить условия и требования Соединенным Штатам. Тем не менее, верится в это с трудом.

В Офисе президента сразу же испугались, что эти слова могут дойти до посольства США, и заявили, что Арахамия погорячился. Скорее всего, президент Зеленский получит новые инструкции и указания, которые должен будет выполнять неукоснительно. В этом, собственно, и заключается итог тридцати лет «независимости».