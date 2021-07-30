Вот и не стало во Львове монумента воинам-освободителям. Привычно и буднично были снесены последние фигуры памятника - солдата и Родины-матери. Очень характерно, что демонтаж сравнительно небольшой композиции длился целых четыре года. Они и это не могут!

Война с памятниками. Как Львовская мэрия проиграла националистам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Среди руин

На руинах Монумента Славы во Львове нашли «капсулу времени» — послание потомкам от львовских рабочих времен СССР 1970 года. Об этом сообщает музей «Территория террора», куда отправили фрагменты разрушенного нацистами монумента. Традиционный для Советского Союза ритуал. В капсуле находились списки передовиков производства Львовского паровозовагоноремонтного завода — скульптуры отливали именно там. На нескольких пожелтевших листках машинописный набор: список передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности города Львова. С учетом того, что скульптуры перенесены в место, которое называется «территорией террора», то пользователи социальных сетей, которые узнали о «капсуле», с горькой иронией констатировали: «Наглядное свидетельство ужасов советского террора».

Варварский снос памятника Ленину на Бессарабской площади в Киеве 8 декабря 2013 года взорвал гражданский мир в этой самой качественной республике бывшего СССР. Сегодня кажется, что навсегда. Будучи разгромленной в пух и прах на реальной войне с живыми потомками воинов-освободителей, бандеровская нечисть начала войну с тем, что не может им ответить, — с памятниками. Это, безусловно, месть нравственно неполноценных, потому что разрушать памятники в XXI веке никакого смысла нет. Это не времена Древнего Рима, хотя именно римляне доказали раз и навсегда, что пытаться уничтожить врага путем разрушения его памятников — путь к противоположному результату. Оскорбленный враг способен нести камень за пазухой веками. Достаточно вспомнить разрушение Иерусалимского Храма: цели, которые ставились разрушителями, и результат, которого они добились.

Смерть скульптора

Блицопрос: Руслан Мармазов о сносе Мемориала Славы во Львове © Олег Измайлов Аполлона Сергеевича Ограновича. Именно в тот же самый день с третьей попытки местные нацисты закончили сносить один из главных памятников его жизни — тот самый Монумент Славы победителям нацизма на улице Стрыйской. Мистика происходящего поразила многих, в том числе и тех, кто дал команду на снос. Символическое совпадение: сломали Монумент Славы — и в тот же день умер его автор. На самом деле там было больше авторов. Аполлон Огранович, например, работал в паре с Мироном Вендзиловичем. Но последний к тому времени (конец 60-х) был уже мэтром, а Аполлону было всего 27 лет, и понятно, кто в подобных тандемах является «старшим», а кто «старшим, куда пошлют». Мэтр осуществлял «чуткое руководство», а «молодое дарование» делало, собственно, все остальное. Друзья и поклонники Аполлона Сергеевича донесли до нас байку, почти анекдот, связанный со снесенным памятником. 1970 год. Накануне торжественного открытия Монумента Славы подкатила чёрная «Волга», из неё выскочил низкорослый полковник, который начал бегать и спрашивать: нет ли здесь кого-нибудь из авторов? Ему указали на Дмитрия Петровича Крвавича — скульптора, профессора, человека высокого и представительного.

— Дмитрий Петрович, здравствуйте! — подскочил к нему полковник. — Мы в политуправлении округа рассмотрели ваш монумент и решили, что он недоделан.

— Что вы имеете в виду, товарищ полковник?— профессор Д.П. Крвавич побагровел от гнева, но вступил в разговор.

— В Советской армии существует традиция: обелиск должна увенчивать звезда! А у вас обелиск имеет место быть, а звезды сверху нет! И мы в политуправлении считаем, что монумент недоделан!

Багровый цвет лица товарища Крвавича медленно перетекал в «кровавый».

— Товарищ полковник, какой у вас рост?

— Допустим, метр сорок семь, а какая разница?

— Такая, что у вас тут (Крвавич постучал себе по лбу) звезда, но это вы недоделанный, а с монументом все в порядке!

Инцидент не получил продолжения, но уже теперь мы понимаем, что это был дурной знак. «Интересно, кто-нибудь сомневался, что после того, как на Украине будет снесён последний памятник Ленину, начнётся такой же планомерный снос памятников героям Великой Отечественной войны? Если кто-то и сомневался, то, конечно, напрасно», — написал в ЖЖ львовянин, передавший автору этот анекдот.

Подлость и лицемерие

В тот самый 2019 год, когда вместе с монументом ушел и его автор, львовские нацисты разбили плиты Мемориала Славы, а надпись «Победителям нацизма» залили краской и поверх намалевали каракули «Памятник оккупантам». Нацисты предпочитают не помнить, что если бы не Красная армия, то Львов не принадлежал бы Украине. Но (о чудо!) не прошло и нескольких дней, как вице-мэр Львова Андрей Москаленко заявил, что памятник находится в аварийном состоянии и именно поэтому подлежит сносу. Тогда же чиновник анонсировал то, что памятник после демонтажа будет помещен в музей «Территория террора». Занятное место для памятника борцам с нацизмом… Так и сделали окончательно два года спустя. И, как по мановению волшебной палочки, «аварийное состояние» монумента испарилось. И вот еще один парадокс. Даже одиозный, нацистский «Институт национальной памяти» Украины не требовал сноса Монумента Славы. «Он (монумент) посвящён чествованию участников Второй мировой войны, в частности изгнанию нацистов из Украины», — сказал глава этого учреждения Владимир Вятрович. Тот самый одиозный нацист. В этом месте нацистская «общественность», которая обычно аплодировала Вятровичу стоя, вместе с послушной ей львовской мэрией решили «оглохнуть» и действовать, как намечено. То ли Вятрович отстал от модных трендов, то ли он лицемерил, зная, что будет.

Территория безумия

Власти Львова завершили демонтаж Монумента Славы — главного и последнего советского памятника города, посвящённого победе в Великой Отечественной войне. Фигура советского воина и статуя Родины-матери с помощью автокрана перемещены в музей под названием «Территория террора».

Он действительно существует. Там соседствуют нацистские концлагеря и советские воины-освободители. Для теперешней Украины, пока еще не познавшей тяжелый удар возмездия, это нормально. Место это не столько музей, сколько пропагандистский цех по истреблению памяти о Великой Отечественной войне и перечёркиванию советского периода истории Украины.

Сотрудники этой фабрики лжи проводят лекции для молодёжи и снимают документальные фильмы на историческую тематику. Расскажут ли они, что из шести авторов скульптурной композиции Монумента Славы четверо — уроженцы Львовщины и прилегающих регионов Западной Украины и Польши?

Один из них, лауреат Государственной премии им. Тараса Шевченко Мотыка Ярослав Николаевич, до сих пор проживает во Львове. На фоне события в Новомиргороде Кировоградской области, где 18 июля на городских соревнованиях по баскетболу выступала подростковая команда «Гитлеровцы», снос львовского Монумента Славы служит окончательным подтверждением того, что Украина все глубже погружается в коричневую трясину фашизма — срастается с ней.

Тем временем в июне студенту, который облил красной краской памятник Бандере в том же Львове, дали четыре года тюрьмы. «По состоянию на сегодня, один из злоумышленников приговорен к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Приговор в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 297 (Осквернение памятника, сооруженного в память участников партизанского движения, подпольщиков, а также лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины вынесен Галицким районным судом г. Львова», — говорится в сообщении суда.

Окно Овертона

МИД РФ осудил снос Монумента Боевой славы во Львове © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Переименовали его из-за нацистов, которым не нравится российский спонсор, который оплачивает их развлечение. Спонсор пошел навстречу требованиям мохнатых «фашиков», потому что сам он львовянин, а ныне российский миллиардер, проживающий в основном в Великобритании. Это Михаил Фридман — большой любитель Львова и джаза. Он выложил за фест немаленькую сумму, но, опасаясь бандеровцев, не стал это афишировать.

Впрочем, ни переименование, ни скромность львовянина Фридмана отнюдь не угомонили украинских нацистов. Их голос в СМИ, телеведущий и фашист Остап Дроздов, посвятил целую передачу «Раша-фестивалю», в которой не выбирал выражений. А что господин Фридман? Он будет продолжать финансировать бандеровщину. Ведь он львовянин. То, что бандеровцы уничтожают любимый Фридманом город, не помещается в его логичном и практическом интеллекте. И у других львовян тоже, кстати: Явлинский, Ярмольник, которые либо не заметили, либо слишком слабо протестуют по поводу уничтожения памятников на их родине. Да мало ли их, львовян, в России, которые почему-то молчат, когда нацисты сносят Монумент Славы?

Время для открытия окна Овертона еще не пришло. Но оно обязательно придет. Сейчас важно другое. То, как долго тянулся демонтаж и как вяло радовались этому адепты нацизма и бандеровщины, говорит о том, что они выдыхаются в своей ненависти, захлебываясь собственным ядом. Фанатики, как предсказывал классик, «устали от самих себя», они не видят смысла в том, что делают, тем более будущего своих смыслов. Война с памятниками зашла в тупик — памятники кончились или когда-то кончатся. А что будет потом?

А вот ненависть врагов нацизма к современной коричневой нечисти увеличилась во сто крат. И часы тикают.