После недавних чисток в руководстве СБУ, МВД и Генеральной прокуратуре президент Украины Зеленский решил зачистить и руководство ВСУ. В отставку отправили главнокомандующего Руслана Хомчака, который перешел на должность советника главы СНБО

Зеленский уволил начальника Генштаба и командующего Объединенными силами © пресс-служба президента Украины Анну Коваленко, которая была губернатором Черниговской области.

Вслед за Хомчаком уволили и главу Генштаба вооруженных сил Сергея Корнейчука, командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгения Мойсюка, а также командующего Операцией объединенных сил в Донбассе Владимира Кравченко.

Отставку главнокомандующего у Зеленского объясняют его конфликтом с министром обороны и отсутствием синергии.

«В отставку уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты», — рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Вместо Хомчака командовать ВСУ теперь будет Валерий Залужный, который до сих пор был командующим войсками оперативного командования «Север» в Донбассе.

Как в Минобороны не получилась синергия

Зеленский объяснил перестановки в руководстве ВСУ © Facebook, Операція об'єднаних сил Андреем Тараном и уволенными генералами, включая Хомчака, нарастал с конца прошлого года. Генералы никак не могли поделить выделяемые из бюджета деньги. Каждый тянул одеяло на себя. В этой грызне генералов в руководстве ВСУ сложилась совсем уж нездоровая обстановка. Конфликт скрывали, чтобы о нём не узнали СМИ. Во время словесной перепалки еще в январе между министром обороны и генералами Хомчак сказал, что происходящее — «шоу на радость Скабеевым и Киселевым».

Мы не знаем, до каких взаимных оскорблений дошли в руководстве ВСУ после этого заседания, но с тех пор генералы перестали даже разговаривать друг с другом, игнорируя приказы и уведомления коллег. Однако известно, что причина размолвок сугубо коммерческая и, как ни странно, никак не связана с конфликтом в Донбассе.

Министр обороны в ноябре прошлого года вынес генералам выговор по результатам служебного расследования, а те подали иск, оспаривающий решение министра.

«Мы видим перманентный конфликт, который становится публичным. Этого в воюющей стране допускать нельзя. Этот бардак терпеть невозможно. Вопрос нужно срочно урегулировать. И в оборонных закупках, и в руководстве, если говорить о персоналиях», — комментировала конфликт депутат от президентской партии Ирина Верещук еще в феврале.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович тоже был возмущен этим конфликтом.

«Ситуация, когда в воюющей стране генералы подают в суд на министра обороны, — это нонсенс. Это просто на голову не налазит. Суть конфликта в том, что генералы считают, что министр обороны превысил свои полномочия и не имел права делать им суровый выговор. Так это или нет — никому на самом деле неизвестно», — говорил Арестович.

Служебное расследование, ставшее причиной конфликта и выговоров генералов, выявило плохую организацию госпиталей в Донбассе (закупка некачественных аппаратов ИВЛ и просроченных лекарств), пропажу выделяемых средств. Провести расследование активно требовали волонтеры и националисты, которые жаловались на «игнор» со стороны командования ВСУ.

Недовольны националисты были и тем, что командование ВСУ не пыталось защитить националистов-ветеранов АТО, обвиняемых в убийствах и грабежах, включая Сергея Антоненко («Рифмастера»), обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Однако претензии националистов к Хомчаку и его генералам в данном случае лишь возможность министра обороны Андрея Тарана поднять себе имидж в их глазах, выступая против командования ВСУ. Реальная причина глубже, и поискать ее следует в далекой африканской стране.

В результате служебной проверки в ноябре прошлого года (которую затем оспорили генералы ВСУ) появился приказ Министерства обороны, лишающий командование ВВС Украины права заниматься хозяйственной деятельностью в сфере грузовых воздушных перевозок. Грузовые самолеты ВВС Украины перевозили из аэропорта болгарского Бургаса в африканскую Руанду грузы военного назначения. Руанда долго находилась под санкциями ООН после того, как в 1994 году там происходил геноцид народа тутси.

Через Болгарию в Африку и на Ближний Восток идут крупные поставки еще советского оружия (автоматы Калашникова, артиллерия, боеприпасы) из Украины. По этой причине так часто на Украине и горели военные склады. Продают оружие тоннами и за сущие «копейки», что очень не нравится западным партнерам Украины, но не потому, что их беспокоит судьба народов Африки и Азии, а сугубо по причине ценового демпинга — американцы хотели бы продавать туда же свое дорогое вооружение. Естественно, где-нибудь в бедной Эритрее или Конго купят скорее старый дешевый Калашников из Украины, чем современный американский аналог в 10 раз дороже.

Недовольство руководством ВСУ со стороны националистов и посольства США и является основной причиной отставок, так как Офис президента Украины не смеет им ни в чем перечить.

Telegram-канал «Черный рыцарь» связывает отставки Руслана Хомчака и его молодой супруги.

«Причина увольнения Хомчака с должности командующего ВСУ банальна — воровство. Вместе со своей супругой, губернатором Черниговской области Анной Коваленко, командующий разворовал военный полигон, который оформили участками по 2 гектара и раздали на псевдоатошников. Коваленко, кстати, следующая на увольнение», — сообщал «Черный рыцарь».

Дважды битый и злой командующий

Новый главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с 2009 по 2012 год командовал 51-й механизированной бригадой на Волыни. В 2014 году под Волновахой его бригада была фактически разгромлена ополченцами Донбасса, после чего расформирована. В 2014-2015 годах был заместителем командующего сектора «С» в АТО — там, где был «Дебальцевский котел». В 2017-м экс-президент Порошенко сделал его генерал-майором.

По словам коллег, Залужный — типичный штабной служака, уделяющий особое внимание порядку в отчетности, осторожный, малозаметный, неактивный, немногословный. Разыскивается Генпрокуратурой ЛНР по статьям «геноцид» и «запрещенные методы войны». После двух разгромов (под Волновахой и Дебальцево) сам Залужный тоже считает республики Донбасса своими «личными врагами».

Telegram-канал Shadow Anonymous утверждает, что ротации в ВСУ связаны с подготовкой к боевым действиям осенью этого года и стремлением угодить украинским «ястребам».

«Команда Зеленского готовится к осеннему обострению. Им нужна лояльность армии. Технологи ОП считают, что увольнение Хомчака с переводом в СНБО и назначение более дружелюбного и приятного в общении генерала Валерия Залужного, которого Зеленский приметил во время учений на полигоне "Широкий лан" (когда была осечка Джавелина и Залужный признал проблему американского подарка) — усилит позиции Президента среди армейских. Назначение Залужного открывает окно возможностей для кадровых ротаций», — пишет Shadow Anonymous.

Уволил, чтобы приблизить: Зеленский выбрал сторону в конфликте главкома ВСУ и министра обороны © president.gov.ua Алексей Калиниченко тоже связывает назначение Залужного с подготовкой к активизации военных действий из-за нежелания выполнять Минские договоренности.

«Если кратко, то конфликт на Донбассе как-то надо решать. "Минск-2" для Киева и партнёров выполнять сейчас, по доброй воле, как-то не комильфо. Поэтому необходимо устроить так, чтобы всё произошло естественным образом. А это возможно только через начало активных боевых действий. К сожалению.

Исход таких действий очевиден: Киев должен запросить переговоры по причине многочисленных потерь и угрозы капитуляции. И только тогда возможно исполнение пунктов Минских соглашений. В общем, есть предположение, что генерал Залужный наиболее всего подходит для выполнения миссии по проведению военной кампании на Донбассе», — говорит политолог.

Косвенно намекнул на вероятную активизацию военного конфликта и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, объясняя причины ротаций в силовых ведомствах.

«Украина должна быть готова защищаться и в новых условиях. Чтобы полностью выполнить это задание президента и активизировать государственную работу в сфере обороны и в секторе безопасности, там должен быть совсем другой уровень взаимодействия на уровне руководства — без недоразумений, конфликтов и с более быстрым принятием решений», — заявил Подоляк.

В целом мы видим, что президент Зеленский продолжает концентрировать власть, стараясь попутно угодить посольству США и радикальным националистам, то есть силам, которые нацелены на активизацию военного конфликта. Из силовых ведомств убирают фигуры, замешанные в коррупционных скандалах, но сама скамейка запасных очень коротка, а основной принцип отбора на руководящие должности в украинских силовых ведомствах — «нужны не эффективные, нужны верные».