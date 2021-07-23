Режим прекращения огня в Донбассе по-прежнему регулярно нарушается, и наблюдающиеся тенденции тревожат представителей ОБСЕ

Проблема для Киева. Германия призвала Украину имплементировать «формулу Штайнмайера» © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Хайди Грау заявила, что в Донбассе ситуация с безопасностью продолжает ухудшаться, в частности, зона вблизи участка разведения сил возле Золотого превращается в горячую точку. Также СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелого вооружения в зоне конфликта.

Действительно, о соблюдении «режима тишины» в Донбассе говорить можно только теоретически. На практике — стреляют. Как сообщили 23 июля в представительстве непризнанной ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), за истекшие сутки под обстрелом со стороны украинских подразделений оказалось село Веселое на донецком направлении. По нему были выпущены две гранаты. К счастью, жертв среди мирных граждан нет, не зафиксировано и повреждений гражданской инфраструктуры.

За предыдущие сутки, по информации СЦКК, армия Украины дважды обстреливала территорию ДНР на донецком и мариупольском направлении.

Порошенко опять в Донбассе: на этот раз с новым угощением © eurosolidarity.org/ сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК, силовики стреляли из гранатометов по селу Желобок.

Судя по некоторым признакам, ситуация может обостриться в любой момент. Накануне заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ перебросили в Донбасс реактивные установки, ствольную артиллерию и системы ПВО.

«Кроме того, по информации Басурина, в населенном пункте Селезневка на севере региона отмечено местонахождение двух 152-мм буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" и "Мста-Б". Вооружение размещено в нарушение Минских договоренностей», — передаёт Донецкое агентство новостей.

В свою очередь, в штабе операции Объединенных сил (ООС) сообщают на своей странице в Facebook, что за истекшие сутки (22 июля. — Ред.) зафиксировано три обстрела со стороны, как сказано в сообщении, «вооружённых формирований Российской Федерации» (так в сводках штаба ООС называют ополченцев). По информации штаба, применялись миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие.

Глава Минюста Украины высказался об обращении РФ в ЕСПЧ © Facebook, Denis Malyuska

Как видим, ситуация в зоне конфликта действительно остаётся достаточно напряжённой. Обеспокоенность в связи с этим выражают не только в ОБСЕ. Напомним, МИД Германии призвал Украину и Россию выполнить решения парижского саммита «нормандской четверки» 2019 года.

В германском ведомстве отметили активизацию боевых действий в Донбассе и рост числа жертв, в том числе среди гражданского населения, и призвали восстановить перемирие. Но Россия не является стороной во внутриукраинском конфликте, а прямых контактов и переговоров между Киевом и представителями непризнанных республик до сих пор нет.