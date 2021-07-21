Почти неделю назад, 15-16 июля, итоговые предложения по поправкам к Основному закону РБ были опубликованы на сайте Круглого стола демократических сил (КСДС). Эти поправки окажут на жизнь Белоруссии и белорусов значительное влияние

Указ о создании конституционной комиссии из 36 человек президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал ещё 16 марта.

Теперь проект выложен для обсуждения. Знаково то, что первым опубликовал поправки легальный оппозиционер и член конституционной комиссии Юрий Воскресенский. Не стоит сомневаться, что публикация была согласована с первым лицом, а значит, в аутентичность можно верить. Поправки могут вынести на референдум в начале 2022 года.

Альфа и омега

В основе проекта обновленной Конституции — субъектность президента Белоруссии. Срок пребывания в должности и ряд важных полномочий. На втором месте выборы. Сюда входят вопросы финансирования избирательного процесса и работа ЦИК. На третьем месте по важности — Всебелорусское народное собрание (ВНС). Ранее существовавшее, теперь получившее статус госоргана. Китайский опыт? О проекте новой Конституции Белоруссии © president.gov.by

Важно понимать, что Конституционная комиссия готовила не новую Конституцию, а именно поправки, которые являются ответом на вызовы 2020 года. О главе государства сказано, что он остается центральной, а не церемониальной фигурой — «обеспечивает единство и консолидацию белорусского народа».

Раньше такого не было.

Это может быть декларация, а может и что-то наподобие «конституционного монарха», если искать хоть какое-то соответствие в свете теперешних, вполне царских полномочий президента РБ. Важный ответ на самый главный вызов 2020 года: условная «Тихановская» и ей подобная «молодежь с хорошими лицами» мутить народ, выдвигаясь в президенты Белоруссии, больше не смогут.

Возрастной ценз кандидата поднят с 35 до 40 лет. Светлане в прошлом году было 38. Меняется и ценз оседлости. Сейчас для выдвижения нужно родиться в Белоруссии и постоянно жить в стране «не менее десяти лет непосредственно перед выборами». Теперь — не менее двадцати и никакого двойного гражданства, даже вида на жительство в другой стране.

Исключено и возвращение из эмиграции ради президентского поста. Это отсекает всех нынешних политэмигрантов от второго шанса.

Президентство в обновленной Конституции строго ограничено двумя сроками по пять лет. После принятия поправок в Конституцию станут частью истории знаменитые и уникальные «Декреты Лукашенко». Законы прямого действия, вводимые без обсуждения с кем бы то ни было.

И еще кое-что, не похожее на то, что теперь: назначения на многие должности президент предварительно согласует с верхней палатой парламента. Но назначать премьер-министра эта схема не мешает. В формировании правительства будет первичен премьер. Глава государства утверждает правительство по его предложениям. Украина ужесточит требования для въезда из России и Белоруссии © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вводится новый для Белоруссии институт «омбудсмена» — уполномоченного по правам человека. Назначается президентом, с согласия Совета Республики.

Белорусский омбудсмен — кто он?

Уполномоченный по правам человека в новом варианте Конституции, как считают эксперты по Белоруссии, наверняка инициатива бывшего генерального прокурора, экс-главы Конституционного суда Григория Василевича. Он несколько лет назад начал лоббировать введение такой должности, разработал под неё законопроект и, видимо, не против сам стать таким уполномоченным, вернувшись в большую политику с университетской кафедры, где сейчас преподаёт. Омбудсмену отводят один срок пребывания в должности, равный пяти годам.

Читая поправки, ничего более конкретного про эту новую фигуру сказать нельзя — подробно о нем ничего не прописано, не расписаны его функции и полномочия. Из того, что есть: белорусский омбудсмен раз в год делает доклад для президента и парламента. Нужно сказать, что такой чиновник давно есть не только в России, но и на Украине. К этой должности в странах-соседях давно привыкли и даже успели наплодить клонов. К примеру, в РФ это отдельные уполномоченные для бизнеса и по правам ребёнка, например. В Белоруссии ничего такого не держали — за абсолютно логичной неуместностью и потому, что «лишний рот» в и так не особо богатом государстве. Правда, были общественники-правозащитники, но только и исключительно на общественных началах.

Глас народа

Как и обещал Александр Лукашенко, уникальный белорусский коллегиальный съезд чиновников без законодательных полномочий — «Всебелорусское народное собрание» получит статус государственного органа. Путин на примере одной фразы показал триединство России, Белоруссии и Украины © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

ВНС — это не «съезд КПСС», даже не «съезд народных депутатов». Лукашенко от БССР сохранил пятилетние планы. И вот раз в пять лет в Минске по зову президента собирались представители власти, ответственные за выполнение этих планов. В большинстве — госчиновники. И было это похоже на большую «летучку», где после политинформации президента следовала строго конкретика по работе «вертикали» и «горизонтали» власти. Ни законов не принимали, ни «уставов партии» — сугубо рабочее совещание.

Теперь «Всебелорусское народное собрание» будет состоять «из всех депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, представителей местных органов самоуправления из всех регионов страны», — говорится в проекте. Такой большой коллегиальный орган вряд ли сможет продуцировать «инициативу снизу» и скорее всего будет мало чем отличаться от того ВНС, которое теперь. Церемониальная функция формализации уже принятых решений и пятилетние планы.

Замечена попытка сделать ВНС, в случае волнений, дискуссионной площадкой и третейским судом, в том числе в вопросе легитимности выборов. Но это на практике невозможно, особенно если вспомнить, как «Съезд народных депутатов» буквально растерзал СССР изнутри, когда чем-то таким пытался заниматься.

То, что нельзя называть

Появился в поправках к Конституции и импичмент президенту. Теоретически он есть и сейчас, определенный Конституцией и Законом о президенте. Речь о добровольной отставке, досрочном освобождении (болезнь), наконец, о смещении с должности.

Последнее возможно в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления. Решение о выдвижении обвинения и его расследовании считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Палаты представителей по предложению не менее одной трети ее депутатов. Расследование обвинения организуется Советом Республики. Президент считается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не менее двух третей от полного состава Совета Республики, а также не менее двух третей от полного состава Палаты представителей.

Так было раньше. Миграционный кризис в ЕС. Почему Запад назвал Белоруссию «турагентством» для нелегальных мигрантов © REUTERS, Janis Laizans

Теперь же импичмент президенту объявляет большинство от полного состава ВНС по предложению не менее половины от полного состава каждой из палат Национального собрания. Президент будет считаться смещённым с должности, если за это решение проголосовало не менее двух третей от полного состава Всебелорусского народного собрания.

И вот подозрительная странность. До сих пор исключительно гипотетически импичмент мог объявить парламент. Теперь это очень опасное право передают очень плохо управляемой коллегии, постоянным органом которой является Президиум. Еще одна странность: периодичность созыва ВНС чётко не прописана. Будет ли созывать президент или группа из не менее чем 150 000 (сто пятьдесят тысяч) избирателей? Последнее гипотетически возможно, практически нет.

Порядок превыше всего

Проект поправок к Конституции будет дорабатываться и выноситься на референдум в 2022-м. Но уже сейчас утверждены поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Подписал его лично Лукашенко. Дополнен закон «О чрезвычайном положении», которое вводится в ответ на беспорядки, сопровождающиеся насилием, угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства.

Ранее не было определено, что именно считается беспорядками. Теперь это конкретизировано. Беспорядками будут считаться попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающими непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан. Берут пример с РФ: в конституцию Белоруссии внесут поправки о браке © СС0, Pixabay

Новый закон устанавливает перечень чрезвычайных мер и временных ограничений. Данная норма разработана исключительно с учетом опыта 2020 года. Приостановление выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранные), установление особого порядка аккредитации журналистов, ограничение доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям. Уточняются и дополняются полномочия коменданта территории, на которой введено чрезвычайное положение, расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения в их число военизированных организаций.

Последние — МЧС, Следком, Госкомитет судэкспертиз, Департамент финансовых расследований.

Роль армии прописана в законе «О Вооруженных силах Республики Беларусь»: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов. Наряду с этим в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» имплементируются нормы Декрета президента № 2 от 9 мая 2021 года «О защите суверенитета и конституционного строя».

Послесловие

Функции президента по-прежнему огромны, плюс контроль над назначениями членов ЦИК, правительства, Конституционного суда. Несколько ослаблен контроль президента над местными властями. Парламент больше не может объявить импичмент президенту. Теперь это прерогатива плохо управляемого ВНС.

Для чего эта норма? А для того, что постоянным органом ВНС будет эффективная немногочисленная коллегия — Президиум. И вот здесь возможно увидеть будущий «транзит по-белорусски». Лукашенко может больше не выдвигаться в президенты, а спокойно контролировать этот пост с должности председателя президиума ВНС. Но это не точно.