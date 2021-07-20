Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Министерство внутренних дел Украины разделят. Такая задача стоит перед новым главой ведомства Денисом Монастырским

В частности из структуры МВД выведут Национальную гвардию, в который входит неонацистский полк «Азов», и пограничную службу. Под вопросом также стоит выделение Государственной миграционной службы.

По словам Арахамии, у депутатов правящей фракции есть «институциональный план», согласно которому крупные министерства будут «разбивать на несколько инстанций».

«Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также. Одно из таких главных задач, которые будут стоять перед министром — это сделать разделение этих частей», — заявил глава фракции.

Корнилов рассказал, какие препятствия Аваков создал для будущего главы МВД Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам Арахамии, экс-министр Арсен Аваков был против такого разделения, и дискуссия с ним по этому поводу длилась два года. Для Авакова, подавшего в отставку 13 июля, единство этих структур являлось ключевым фактором его личного влияния.

Теперь же роль главы МВД в правительстве Украины значительно уменьшится, но зато возрастет влияние президента, который постепенно перебирает на себя всё больше рычагов власти. Таким способом Офис президента стремится максимально ослабить нового главу ведомства, не допустив у него такой концентрации полномочий, как ранее у Авакова.

Тем временем новый глава МВД, как утверждает Арахамия, пока решил уйти в тень.

«Он сегодня мне сказал, что он решил условно на месяц исчезнуть из инфополя, для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он расскажет, чем он будет заниматься, когда он видит воплощение каких-то программ, чтобы мы его потом как парламент могли контролировать», — сказал Арахамия.

При Авакове МВД стала очень мощной структурой благодаря включению в его состав Нацгвардии, сформированной после Евромайдана. В нее вошли националистические и неонацистские добровольческие формирования, включая полк «Азов». Несмешной анекдот. Как раввин Хазин создавал нацистский батальон «Азов» © Facebook, Натан Хазин

Весной 2014 года посланная из Киева Нацгвардия вела бои с ополченцами в Мариуполе и Славянске, в том числе и с местной милицией, не поддержавшей новые власти. Штурм национальными гвардейцами здания райотдела милиции в Мариуполе стал одним из самых кровавых эпизодов начала гражданской войны в Донбассе.

В 2019 году разногласия между экс-президентом Порошенко и Аваковым сыграли определенную роль в победе Зеленского на выборах. Политическое крыло «Азова», «Национальный корпус», организовал настоящую травлю Порошенко, срывая его предвыборную кампанию. Весной 2019 года нередко даже шутили, что президента поменял Аваков.

Аналогичным образом «Национальный корпус» осуществляет политический террор против оппозиционных партий, прежде всего, против ОПЗЖ и «Партии Шария».

Если же реформу МВД действительно проведут по плану, озвученному Арахамией, глава МВД уже не сможет эффективно бороться с президентом, но на президенте отныне будет вся ответственность и за деятельность «Азова».

Вероятно, реформа будет сопровождаться урезанием расходов, поскольку при Авакове структуры МВД получили намного больше финансирования чем, например, ВСУ.

Представитель командования украинских ВВС Олег Гаврилко недавно сообщил, что за 2019-20 годы уволилось порядка 140 летчиков-испытателей, а в 2021 году планируют уйти еще 40 пилотов. Пилоты объясняют свое решение внутренней конкуренцией с МВД из-за зарплаты.

Бумажные самолётики. Почему из украинской военной авиации уходят лётчики © commons.wikimedia.org, Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал «ЗеРада» утверждает, что дробление МВД — одно из требований посольства США.

«Отставка Авакова согласована с Кентом. США собираются раздробить МВД. На первом этапе от туда уберут пограничников и Нац. Гвардию. Также планируется забрать прослушку.

Кроме того, надо решить вопрос с «Азовом», который, как мы инсайдили, вообще не вписывается в BLM-ЛГБТ повестку «демократов». Все это делается для ликвидации монстра, который может влиять на политику в Украине.

Американцы имеют огромный опыт институциональных реформ, благодаря которым функции дробятся между органами так, что ни один из органов не может брать на себя значительную роль в руководстве страны — теряет субъектность. То же самое надо сделать с нашими силовиками.

Закончит этот процесс реформа СБУ от Марьяны Безуглой. По итогу мы получим 8 силовых органов, ни один из которых не сможет работать самостоятельно или под Президентом, без посольства», — пишет «ЗеРада». Экс-глава МВД Украины Аваков нашел новую «работу» © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк

Таким образом реформа МВД, как и прочие реформы, продвигаемые посольством США на Украине, должна усилить внешнее управление, не допуская формирования или усиления структур, которые могли бы даже теоретически проявлять самостоятельность.

В то же время, вероятно, такое дробление министерства вызовет управленческий хаос благодаря необходимости координировать и согласовывать действия между большим количеством структур. Естественно, это отразится на эффективности работы МВД, но это уже «проблемы индейцев», которые, как известно, «шерифа» не интересуют.