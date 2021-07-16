В Украине уже весьма привычным стало применение оружия в городах, не охваченных боевыми действиями. Одними из возмутителей спокойствия являются представители чеченской диаспоры, которая довольно прочно обосновалась в стране

В среду, 14 июля, произошел очередной инцидент в селе Фонтанка под Одессой, возле ТРЦ «Ривьера», который в СМИ окрестили «чеченской свадьбой». Неизвестный гражданин открыл посреди улицы стрельбу из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, а некоторые устроили на загруженной дороге дрифт. Одесские правоохранители были вынуждены отправлять оперативную группу и объявлять план «Перехват».

Позже в сети было обнародовано признание одного из виновников происшествия. Им оказался житель города Южный Одесской области Кирилл Крамаренко — украинец, принявший ислам. Теперь полиция расследует уголовное дело по части 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины, предусматривающей наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Свадьба сына чеченского боевика в Одессе закончилась задержаниями © Ted Davis / flickr

История Амины Окуевой и Адама Осмаева

В Одессе, да и в Украине в целом уже давно находятся представители чеченской диаспоры — адепты сепаратистского образования чеченская республика Ичкерия, выехавшие из РФ в конце 90-х — начале 2000-х гг. Среди видных ее представителей следует вспомнить семейную пару Адама Осмаева и Амины Окуевой.

Еще в 2012 году Осмаев был задержан в результате совместной операции украинских и российских спецслужб. Его обвинили в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Так, подозреваемый с сообщниками изготовил несколько взрывных устройств, способных поражать бронированные автомобили, и испытал их в пригороде Одессы, подвергая опасности жителей окрестных домов.

Тогда его обвиняли в терроризме, незаконном хранении оружия и боеприпасов. Наверняка Осмаев мог бы долго продолжать находиться за решеткой, но ему повезло. В связи с изменившейся политической конъюнктурой прокуратура отказалась от обвинений по статье «терроризм» и после почти 3 лет в СИЗО он в 2014-ом году вышел на свободу, отделавшись уже отсиженным сроком. После этого чеченец отправился воевать в Донбасс в составе батальона имени Джахара Дудаева, однако уже в мае 2015 года оно прекратило существовать.

В целом, данное подразделение представляло собой сборище боевиков-террористов из стран СНГ и зарубежья. Возглавил батальон так называемый бригадный генерал Иса Мунаев, в первую чеченскую войну командовавший штурмовым батальоном, а во вторую бывший сначала военным комендантом Грозного, а затем командиром Юго-Западного сектора обороны Ичкерии. Но в начале 2015 г. он был убит в ходе боевых действий. Осмаев исполнял обязанности командира батальона около полугода, но серьезные внутренние разногласия стали причиной его расформированию. «Карают невиновных»: чеченская диаспора на Украине жестко обратилась к Зеленскому © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

В его деятельности активную помощь оказывала супруга Амина Окуева, позиционировавшая себя как «чеченобандеровку», то есть чеченку, которая борется за независимость Украины. Хотя на деле она являлась одесситкой, ранее известной под именем Наталья Никифорова. После свадьбы с участником чеченского бандформирования Исой Мустафиновым, она приняла ислам и взяла имя Аминат Вахитовна. Позже женщина повторно вышла замуж за члена ОПД «Свободный Кавказ» Ислама Тухашева, который при заключении брака использовал поддельный паспорт на имя Ислама Мусаевича Окуева, откуда и получила свою фамилию. С Осмаевым она уже познакомилась в Одессе в 2008 году. Окуева принимала участие в Майдане, а позже отправилась в АТО в батальон Киев-2, где освоила военную специальность. В перерыве между участием в войне на Донбассе она даже баллотировалась в Верховную Раду, но получив крайне низкую поддержку избирателей, дерутатом не стала.

Игры со спецслужбами. Убийство Окуевой и противоречия среди чеченской эмиграции

В 2015 году Окуева была удостоена ордена «Народный Герой Украины» и получила от МВД страны наградной пистолет. Также она стала помощником народного депутата Игоря Мосийчука.

Осмаев и Окуева пытались встроиться в украинский националистический дискурс, капитализировав свое участие в нем. Они были замешаны в весьма темных финансовых делах чеченской эмиграции. Летом 2017 года в Киеве на Подоле на Осмаева и Окуеву совершил покушение человек, представившийся французским журналистом. Они находились в машине втроём, «журналист» выстрелил в Осмаева, но Окуева открыла огонь из наградного пистолета и ранила покушавшегося. По версии следствия, таковым являлся Артур Денисултанов, но до суда над ним дело не дошло, поскольку вскоре он был обменян в ДНР. Позже, давая интервью украинским СМИ, он рассказал, что инициировал с ними встречу, чтобы урегулировать вопрос о 2,5 млн. долларов. Именно на такую сумму, по его словам, были претензии к супругам у неких влиятельных людей, а присвоили они ее в рамках деятельности конвертационного центра. За «братьев-чеченцев». Ярош угрожает властям Украины © warriors.fandom.com

Однако смерти избежать не удалось: 30 октября того же года на железнодорожном переезде около поселка Глеваха Киевской области неизвестные расстреляли автомобиль, на котором ехали Осмаев и Окуева. Первый был серьезно ранен, а последняя — убита. Украинские власти, естественно, поспешили бездоказательно обвинить в произошедшем Кремль. Хотя более вероятными являются внутривидовые разборки. Окуева получала немалые деньги от зарубежной чеченской диаспоры, которые оседали на счетах ее матери, проживающей в Одессе. И вот именно частичное исчезновение этих благотворительных взносов «на борьбу с Россией» могло стать весьма вероятной причиной ее гибели.

В целом, чеченцы в эмиграции получают деньги по двум основным каналам. Первый — сторонники Ахмеда Закаева, проживающего в Лондоне, финансируются структурами, близкими к Джорджу Соросу. Их курирует департамент Министерства иностранных дел Великобритании по вооруженным конфликтам, в котором раньше работала нынешний посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Именно «закаевцы» имеют отношение к батальону имени Дудаева в Украине.

Второй источник финансирования — исламистское направление, которое восходит к главарю запрещенной в РФ организации «Имарат Кавказ» Доку Умарову. Между обеими группировками наблюдается ожесточенная ненависть и борьба за влияние: «закаевцы» не признавали претензий Осмаева на лидерство, считая его агентом «умаровцев».

К слову, Осмаев имел определенные отношения с украинскими спецслужбами. СБУ затеяло игру с инсценировкой покушения на Осмаева и Мосийчука, причем после реального случая с броском гранаты 25 октября 2017 г. и взрыва у телеканала «Эспрессо TV», где Мосийчук был ранен, а два человека, оказавшихся рядом, погибли. Во Франции проводится спецоперация по следам беспорядков с участием «чеченской мафии» © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Идея с инсценировкой возникла после того, как проживавший в Вене чеченский блогер Анзор он же Мартин Бек (приятель Осмаева, проходивший свидетелем по убийству Окуевой) сообщил, что Мосийчука и Осмаева заказал депутат Государственной думы Адам Делимханов через посредников в Австрии. СБУ запустила спецоперацию с подставным киллером, который должен был получить $20 тыс. аванса из Чечни за Игоря Мосийчука. На данную роль назначили бывшего участника организации «Восточный корпус» Олега Ширяева, впрочем проект прервался на этапе передачи денег из Австрии в Харьков, а их следы затерялись.

В связи с уголовным делом по заказу на убийство Адама Осмаева в прошлом году был арестован генерал СБУ Валерий Шайтанов, а по убийству Окуевой проходит группа из 8 человек под руководством Игоря Редькина, связанного с Сергеем Константиновым — деловым партнером главы бюджетного комитета Юрия Аристова. Впрочем, назвать следствие успешным не приходится. Дело об убийстве Окуевой разваливается в суде, поскольку Редькина еще в феврале нынешнего года выпустили под домашний арест.

Герои криминальных хроник

Зачастую представители чеченской диаспоры в Украине занимались откровенным криминалом. Они развернулись на полную катушку в связи с бардаком в правоохранительных органах, творившимся после 2014 года. Кое-кто из них имеет покровителей в Офисе президента Зеленского. После введения санкций в отношении контрабандистов, ходили слухи о перераспределении рынка контрабанды. Мол, руками СНБО создается коридор из Одессы в Европу для прохода поставщиков и «транзитчиков» из Эмиратов, Турции в интересах неизвестных турок и чеченцев.

Однако более ярко деятельность выходцев из Чечни прослеживается на примере других фигурантов санкционного списка, за которых в мае активно вступался бывший глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош. Все они — члены подразделения имени Шейха Мансура, действовавшего с 2015 под 2019 г. на Донбассе в составе ДУК «Правый сектор». Они стали подлинными героями криминальных хроник и список «заслуг» соратников украинских националистов на том и исчерпывается. Кто же эти «борцы с агрессором»?

1. Вутсаев Алви — в данный момент взят под стражу, находится в ИВС за похищения людей, рэкет и вымогательство. Он участвовал в похищении юриста Олега Мирошниченко, у которого был конфликт с застройщиком Максимом Микитасем.

2. Сайнароев Салман — в 2018 г. совершил разбойное нападение на ювелирный магазин в Киеве, во время которого убил охранника. После ареста был отпущен на поруки нардепу Рефату Чабарову, скрывшись от правоохранителей.

3. Идрисов Муслим — организатор канала незаконной поставки огнестрельного оружия. За указанные действия привлечён судом к уголовной ответственности.

4. Автаев Умхан - является лидером одной из чеченских преступных групп. Обеспечивает легализацию криминалитета на территории Украины. Его специализация — контрабанда, в особенности из республик Донбасса на Украину.

Националисты и их подпевалы опасались, что чеченских «побратимов» выдадут в Россию, но этого не произошло. Их лишь «попросят» покинуть добровольно страну, потому что такие уголовники даже для Зе-команды уж слишком явно дискредитируют образ «защитников Украины».

В целом же, многие чеченцы, находящиеся в стране, буквально заточены на создание вокруг себя криминального хаоса. Поэтому воле-неволей Зеленскому и компании приходится с ними что-то делать.