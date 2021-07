Комментируя поспешный вывод американских и других иностранных войск из Афганистана и быстрый захват многих районов этой страны движением «Талибан»*, некоторые мировые СМИ сообщают о реакции тех афганцев, которые по тем или иным причинам не хотят возвращения к власти суннитского фундаменталистского движения

«Генералы и офицеры — от Вашингтона до Берлина — утверждают, что "миссия выполнена". Это сообщение может хорошо звучать дома, но в Афганистане, где насилие растёт, а угроза со стороны талибов увеличивается с каждым днём, оно кажется пустым звуком», — отмечается в статье.

Газета рассказывает о созданной недавно группе ополчения, возглавляемой Хаджи Гулямом Фаруком Сиавшани, бывшим моджахедом и торговцем нефтепродуктами из провинции Герат. «Куда бы ни пришли талибы, они приносят с собой разрушение, и сейчас они в километре от моей деревни. Мы решили дать ответ», — рассказал Сиавшани корреспонденту газеты.

Другой руководитель группы — отставной генерал афганской армии Рахматулла Афзали, противник Сиавшани во время войны 1979-1992 годов. «Когда он был джихадистом, я служил Наджибулле. А сейчас талибы нас объединили, — говорит он с улыбкой… — Я сражался по всему Афганистану, был ранен 17 раз, но никогда не чувствовал такого напряжения, как за последние 4 месяца, с тех пор как Байден объявил, что сдаёт Афганистан талибам».

Такое отношение к действиям США разделяет и молодой ополченец Джавад, ещё недавно работавший механиком. «Американцы нас предали», — приводит газета его слова.

Многие афганцы, которые работали с американскими войсками и их союзниками и которые в течение всего периода иностранной оккупации Афганистана подвергались нападениям со стороны талибов, разделяют мнение Джавада.

В публикациях различных мировых СМИ, посвящённых сотрудничавшим с США афганцам, часто рассказывается об афганских переводчиках, которые являются особо ярким примером — они постоянно сопровождали иностранных военных, в том числе при выполнении боевых задач, в связи с чем подвергались повышенной опасности, кроме того, они постоянно были «на виду», контактируя с местным населением, в результате факт их работы с иностранными войсками часто становился известным талибам.

«Сотни афганцев, рисковавших жизнями, обеспечивая военных США переводом и другими услугами, оказались брошенными, в то время как США покидают Афганистан».

Многие из них «сейчас скрываются, опасаясь возмездия за то, что Талибан считает коллаборационизмом». Их опасения вполне обоснованны, утверждается в статье. Официальных данных по погибшим афганцам, работавшим с иностранными военными, нет, «однако неправительственная организация No One Left Behind ("Никого не бросим") подсчитала, что с 2014 года более 300 переводчиков и членов их семей были убиты из-за связей с США». И это далеко не полные цифры — в статье приводится рассказ афганца под псевдонимом Амин, работавшего переводчиком с 2004 по 2007 год. Его брат был похищен талибами и обезглавлен в 2009 году, а тело подброшено Амину с запиской «больше не работай с неверными».

Движение «Талибан» опубликовало заявление, в котором говорится, что оно не причинит вреда тем, кто ранее работал на иностранные силы в Афганистане, если они «раскаются в своих прошлых действиях и впредь не будут заниматься такой деятельностью, равносильной измене исламу и стране». Однако переводчики не верят этому обещанию и знают, что их тоже могут убить, отмечается в статье.

Правительство США ввело Специальные иммиграционные визы (SIV), позволяющие афганцам и иракцам, работавшим переводчиками у американских военных, обосноваться в США. Позже эта программа была распространена на всех местных жителей, оказывавших какие-либо услуги американским военным в Афганистане и Ираке. По данным на июль 2020 года, указывает «Аль-Джазира», более 18 тысяч таких афганцев и более 45 тысяч членов их семей воспользовались программой и эмигрировали в США по визе SIV. Ещё около 19 тысяч заявлений находилось в процессе рассмотрения, «крайне неэффективном» и занимающем в среднем около двух лет, согласно опубликованному в этом году исследованию Университета Брауна. Неизвестно, сколько заявлений на получение визы было отклонено по причине нехватки у кандидата нескольких дней до двухлетнего срока службы, что является обязательным условием, отрицательного результата проверки на «детекторе лжи» или отнесения к категории «неприемлемых по соображениям безопасности» без объяснения причин. Кроме того, процесс получения виз SIV ещё больше замедлили принятые при Трампе ограничения на въезд в США жителей мусульманских стран и пандемия COVID-19.

Некоторые кандидаты были убиты, пока ждали визу, отмечается в статье. А те, кто ещё ждёт решения, опасаются, что не успеют получить его до полного вывода американских войск из страны.

Аманулла работал переводчиком год и был тяжело ранен. «Я поправлялся пять месяцев, а заплатили мне только за один», — рассказал он корреспонденту. Теперь он скрывается от талибов и не может даже надеяться на получение американской визы. «Не могу же я сказать талибам: "Гляньте, я ведь работал всего чуть больше года, поэтому не убивайте меня!"» — иронизирует Аманулла. Другой переводчик, Забиулла Зия, работал 23 месяца. Его заявка на визу SIV была отклонена по причине «недостаточно верной и полезной службы». «И как мне доказывать свою верность? Меня взорвали вместе с американскими солдатами. Так как американское правительство может во мне сомневаться?» — возмущается Забиулла. Похожие истории и у других афганских переводчиков, о которых рассказывается в статье на сайте «Аль-Джазиры».

Ту же тему затрагивают и статьи, опубликованные американским новостным сайтом «Эй-би-си ньюс» соответственно в апреле и июне. Афганец Мохаммад, работавший на Пентагон, ждал визу SIV в течение 10 лет. Он получил её в декабре 2020 года, но вскоре после этого был убит в результате нападения талибов. Другой афганский подрядчик, Абдул, почти завершил процедуру получения визы, однако в последний момент ему сообщили, что заявка была отклонена, «потому что посольство США не смогло найти подтверждения его работы». Абдул, работавший с похищенным впоследствии и до сих пор не найденным американским инженером, был вынужден бежать из страны, сейчас живёт в Индии и говорит, что «в будущем никто не будет доверять США». Переводчик Сухайль хотя и «не чувствует себя преданным из-за вывода войск», но уверен, что если талибы возьмут Кабул, то «убьют всех переводчиков, которые им попадутся». Сам он «в отчаянии» ждёт обещанной американской визы.

Нельзя сказать, что о проблеме афганских переводчиков стало известно совсем недавно. Ещё в 2016 году журнал «Смитсониэн», издаваемый американским правительственным учреждением, опубликовал статью под красноречивым заголовком «Трагическая судьба афганских переводчиков, брошенных США». Упоминаемых в статье афганцев зовут по-другому, но их злоключения очень похожи на те, о которых рассказывается в недавних статьях «Аль-Джазиры» и «Эй-би-си ньюс».

Проблемы есть и у афганцев, работавших с «младшими партнёрами» США по коалиции. Газета «Торонто стар» публикует статью, озаглавленную «Он работал (и принимал на себя огонь) вместе с канадскими солдатами. Сейчас этот афганский переводчик ждёт талибов и боится, что обречён».

Кохистани, сопровождавшего канадских солдат в течение двух лет в самых опасных провинциях Афганистана — Кандагаре и Гильменде. В 2006 году он, будучи сам задетым шрапнелью, помогал вынести из-под огня смертельно раненную военнослужащую канадской армии. Сейчас он прячется в Кабуле с женой и детьми, часто меняя место жительства в целях безопасности, но недавно его дом был обстрелян. Канадская программа выдачи вида на жительство переводчикам, аналогичная американской SIV, действовала только в период с 2009 по 2011 год. «Если бы я знал, что мы однажды будем брошены канадским правительством, я бы никогда не стал работать и сражаться плечом к плечу с канадскими солдатами против талибов, рискуя жизнью. Я чувствую огромное разочарование», — сказал Кохистани корреспонденту газеты. Канадские ветераны Афганистана начали беспокоиться за судьбу переводчиков, оказавших в своё время им большую помощь. Трое бывших командующих канадским контингентом в Афганистане — генералы Дэнис Томпсон, Дин Милнер и Дэйв Фрэйсер — подписали открытое письмо, адресованное министрам обороны, иммиграции и по делам ветеранов, в котором призвали незамедлительно возобновить программу переселения в Канаду. «Многие канадские ветераны общаются с афганцами, которые служили вместе с ними, и их истории ужасны. Эти люди считаются товарищами по оружию, и их тяжёлое положение негативно влияет на наших ветеранов», — говорится в письме. Канадский капрал в отставке Робин Рикардс, ветеран Афганистана, в беседе с корреспондентом газеты подчеркнул важность работы переводчиков для канадской армии. Они должны быть первыми в очереди на переселение, потому что их работа «спасала жизни канадцев». Куда бы ни посылали канадских военных — на Украину, в Латвию или Мали — им необходимы местные переводчики, отметил военный. «О судьбе наших переводчиков в Афганистане узнают люди в других странах. Местные жители этих стран, куда мы отправимся в будущем, будут бояться нам помогать, потому что они будут бояться последствий после того, как мы уйдём. А это будет мешать успешному выполнению наших миссий», — предупредил канадский военный.

Ну а пока тысячи людей, работавших с западными военными, находятся в опасности и чувствуют себя брошенными.

