Арсен Аваков подал в отставку с поста министра МВД, и это весьма значительно меняет политический пейзаж Украины

Ушёл «несменяемый» министр, который имел не только огромный объём властных полномочий, но и контролировал многие теневые структуры — мощные группировки штурмовиков, контрабандные схемы, выступал посредником в переговорах олигархата и власти, являлся одним из влиятельнейших политиков Украины.

Политические эксперты не могли не связать отставку Арсена Авакова с его буквально вчерашней встречей с и.о. временного поверенного США на Украине Джорджем Кентом. Можно понять, что столь скоропалительное решение «несменяемого» было продиктовано весьма вескими доводами человека, которого украинская пресса накануне поспешила

назвать «близким другом» министра МВД. Эти доводы означают фактически официальную позицию Соединённых Штатов по отношению к конкретному человеку. И ему ничего не оставалось как принять ее к исполнению, таковы особенности колониального управления.

Чем не угодил Арсен Борисович Белому Дому, и почему именно сейчас? Андрей Золотарев: Увольнение Авакова — рискованный шаг для Зеленского © Facebook, Золотарев Андрей

Недавняя встреча Владимира Путина и Джо Байдена почти не затрагивала болезненный вопрос Украины, но слабо верится, что стороны не пытались найти хоть каких-нибудь точек соприкосновения. Однако, если реальная власть в Киеве принадлежит не американской марионетке Зеленскому, а всемогущему Авакову, то с кем и о чем договариваться?

Фигура абсолютно неприемлемого для Москвы душителя «Русской весны» Авакова является камнем преткновения в достижении любого консенсуса. Мешает он и Америке — вооружён компроматом на всех, окружен силовиками, финансово самодостаточен, открыто покровительствует ультраправым экстремистам, вроде «Азова» (которые у американских конгрессменов вызывают подозрение в неонацизме), союзничает с опальным в США Игорем Коломойским.

Такой человек становится реальным препятствием для любых договорённостей — как для США, так и для России. Для США «мавр сделал свое дело, мавр может уходить», для России отставка одного из самых одиозных деятелей режима с подачи США — сигнал, что диалог и некий компромисс в принципе возможен. Причиной отставки Авакова стала статья Путина об Украине — Сергей Михеев © avakov.com/Nikolay Anatskyi

Иное дело, что сменщиков Авакова заготовлены десятки: русофобия стала на Украине самовоспроизводящейся системой. Следовательно, данная отставка не столько сигнал для России (эта цель сопутствующая), сколько назревшая потребность самого Белого Дома. Аваков был одним из последних крупных деятелей постмайданной Украины, который пытался вести собственную игру. Здесь и защита интересов олигархов (вроде вышеупомянутого Коломойского), получастные военные формирования под крышей МВД, значительное влияние на украинские СМИ через собственную клиентеллу.

Украина переходит под абсолютный контроль американской администрации, которая не слишком желает видеть на своей территории даже британских союзников — с которыми, как говорят злые языки, со времён своего итальянского изгнания был связан и сам Арсен Борисович, а с недавних пор и господин Зеленский. Свежеиспечённому президенту Украины в резиденции британской разведки, говорят, показали нечто такое, что очень быстро сделало Британию наипервейшим союзником Украины, потеснив так много вложивших в Незалежную усилий и денег американцев. Что это был за материал, имел ли к нему отношение вездесущий Аваков и его информаторы — естественно, останется секретом большой политики. Денис Монастырский. Кто он © Facebook Дениса Монастырского

Арсен Борисович стал камешком в ботинке американской политики, и его попросили подвинуться. Изменит ли это роль Украины как антироссийского плацдарма — нет; меняет ли это конфигурацию внутри Украины — да, и значительно.

Во-первых, еще более усиливает роль прозападных марионеток, объединённых общим тегом «соросята». Аваков был одним из последних политических тяжеловесов, кто осознавал ценность украинского олигархата как одного из гарантов суверенитета (под слоганом «Украину должны грабить украинские олигархи»). Теперь это препятствие устранено. Раскулачивание местного олигархата ускорится.

Во-вторых, армии штурмовиков действительно активно мешают установлению государственного единоначалия, а любой подконтрольной страной проще управлять из единого центра, нежели договариваться с каждой бандой отдельно. Тем более, некоторые из националистов даже посмели задирать лапу на кормящий их Запад и его ценности — включая ЛГБТ, расовую толерантность и передачу украинской земли транснациональным компаниям. Отставка Авакова — это мягкий вариант «ночи длинных ножей». Если штурмовики не поймут, возможен вариант и пожестче.

И наконец, в-третьих, важные для общей политической ситуации в стране местные выборы в Харькове теряют одного из своих самых главных интересантов, что открывает весьма любопытные перспективы для рекламной «демократизации» режима. Мол, мы даже «пророссийских» политиков можем к власти допустить. Игра, симулякр, декорация, но для нивелирования нарастающих угроз и так сидящему на пороховой бочке режиму — самое оно.

Идущие на смену Авакову и прочим классическим майданщикам украинские политики полностью управляемы, не имеют никакого политического бэкграунда и будут выполнять любые команды без лишних рассуждений. Какие это будут команды и являются ли они частью стратегических договорённостей по Украине между США и Россией — покажет время.