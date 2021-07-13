В субботу, 10 июля, канадское издание Le Devoir сообщило, что украинская авиастроительная компания «Антонов» еще в марте без огласки в СМИ создала дочернее предприятие Antonov Aircraft Canada с офисом в столице Квебека Монреале. Так компания пытается заручиться политической и финансовой поддержкой канадского правительства, отмечает издание

«Антонов» стал всемирно известен еще в советские времена, как производитель крупнейшего грузового самолета АН-225. Сейчас он входит в украинский государственный оборонный концерн «Укроборонпром».

Самолеты для канадской Арктики

С помощью канадского филиала «Антонов» планирует заложить основу для начала официального сотрудничества между украинским правительством и Министерством экономики и инноваций Квебека, с тем, чтобы в дальнейшем осуществить свою главную цель — проектирование и сборку грузового самолёта на территории канадской провинции. В Канаде планируют модернизировать самолеты АН-74. Самолет Ан-74 позволяет перевозить груз до 7,5 тонны, в том числе до 10 пассажиров, на высоте до 10 100 метров с крейсерской скоростью 550-700 км/ч.

Данная модель была создана для эксплуатации в районах Арктики и Антарктиды. Он предназначен для перевозки грузов, техники и людей на авиалиниях малой и средней протяженности в любых климатических условиях от —60 до +45градусов и на любых широтах, в том числе в условиях Северного полюса и в высокогорных районах. «Антонов» тайно переносит производство самолетов в Канаду © РИА Новости, Роман Пилипей / Перейти в фотобанк

Его можно эксплуатировать на оборудованных и необорудованных воздушных трассах в любое время года и суток с бетонных, галечных, ледовых и снежных аэродромов, на внутренних и международных линиях.

Для Канады с ее обширными и малозаселенными арктическими территориями данная модель самолета может оказаться востребованной. В январе украинское правительство заявило, что возобновит производство Ан-74 и пополнит им собственный парк самолетов.

По информации канадского издания, в финансировании проекта заинтересованы инвесторы из стран Ближнего востока. Правительства Украины и Канады уже подписали двустороннее соглашение, позволяющее приступить к реализации проекта по модернизации самолета Ан-74 в Квебеке. Для обновления самолета планируется использовать технологии местной — монреальской — компании CMC Electronics, а также поставить на воздушное судно американские двигатели, которые выпускает компания Pratt & Whitney.

Интерес «Антонова» к Квебеку выходит за рамки авиации, поскольку компания также активно работает в железнодорожном секторе, сообщает Le Devoir. Она планирует заручиться поддержкой правительства Квебека, чтобы иметь возможность выиграть тендер в Украине от «Укрзализныци», государственной компании, управляющей железнодорожной сетью страны.

Для реализации своих авиационных и железнодорожных амбиций компания Antonov Aircraft Canada хочет воспользоваться программой правительства Квебека «Поддержка трансформационных инвестиционных проектов» (SPRINT). Для участия в программе проекты должны представлять собой инвестиции в размере не менее 10 миллионов долларов США или создавать более 100 рабочих мест с зарплатой выше региональной.

Полоса неудач для «Антонова»

«Антонов» стал испытывать регулярные трудности с 2008 года, с момента вступления Украины в ВТО. С 2015 по 2020 год года он не выпустил ни одного самолета — после разрыва экономических связей с РФ, которая оставалась основным потребителем продукции предприятия, поставляя также значительную часть комплектующих.

Сейчас комплектующие просто закупают через третьи руки, увеличивая тем самым себестоимость продукции. В прошлом году профсоюз предприятия подавал иск на Арсения Яценюка, указом которого предприятия передали из ведомства Министерства экономического развития «Укроборонпрому», что существенно осложнило деятельность «Антонова» и разрушило его сеть международных партнеров. В июне текущего года руководство «Антонова» вело переговоры с Ташкентским механическим заводом из Узбекистана, пытаясь договориться о производстве деталей, которые ранее закупались в РФ, но пока договорились только о создании «дорожной карты» сотрудничества. «Новый «Турксиб» или «новый «Антонов»? Казахстанский эксперт о том, что Киев может предложить Средней Азии

Отсутствие государственных заказов параллельно с запретом сотрудничать с РФ привело предприятие на грань коллапса. На предприятиях «Антонова», как и во всем «Укроборонпроме» стали нарастать долги по зарплатам. В результате с него стали массово увольняться специалисты. «К сожалению, многие профессионалы высшего и среднего звеньев оставили предприятие. Я провел предварительные расчеты в направлении восстановления самолетостроения — полагаю, для этого нужно не менее пяти лет», — говорил генеральный конструктор «Антонова» Дмитрий Кива.

Президент Зеленский год назад обещал создать государственную авиакомпанию на уровне «Турецких авиалиний», которая будет использовать самолеты «Антонова», но дальше обещаний дело не пошло.

В сентябре прошлого года озвучивались планы производства самолетов «Антонова» совместно с Турцией. «Мы сообщили турецкой стороне, что готовы к совместному производству. Также готовы объекты компании "Антонов"…. Переговоры будут продолжаться не только на политическом уровне, но и начали встречаться технические эксперты. Теперь ждем шага с турецкой стороны. Производство Антонова Ан-178 может быть в Турции», — заявлял посол Украины в Анкаре Андрей Сибиха в интервью турецкому изданию Milliyet.

Ранее, в 2015 году было объявлено о сотрудничестве с «Антоновым» Саудовской Аравии. Совместно планировали производить АН-132. «Антонов» планировал построить завод в Саудовской Аравии до 2019 года, но затем саудиты внезапно отказались от сотрудничества, заявив, что им нужен другой самолет.

После этого руководство «Антонова» заявило о переговорах с Индией о совместном строительстве самолетов, но и там не срослось. На днях также американское издание Time опубликовало расследование о планах основателя крупнейшей американской ЧВК Blackwater/Academi Эрика Принса построить на Украине авиа-космический концерн, в который входили бы предприятия «Антонов» и «Мотор-Сич». Однако планам не суждено было сбыться из-за проигрыша на выборах в США Дональда Трампа, который мог бы покровительствовать этому проекту. Во что хотели превратить Украину «принсипиальные» «дикие гуси». Заговор или афера? © AP, Gervasio Sanchez, FILE

В прошлом году коррупционный скандал с покупкой самолета Ан-178 разразился в Перу. Как сообщалось на сайте Федерации журналистов Перу, украинская сторона преднамеренно дезинформировала перуанцев, пообещав, что проблем с российскими элементами самолетов не будет, на деле же самолет готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих, и найти им замену украинцы не смогли.

Ранее претензии к ремонту самолетов на Украине выставила Хорватия. На Украине ремонтировались МИГ-21 ВВС Хорватии. Как оказалось, при ремонте им заменили детали не на новые, а на использованные или списанные. Хорватские летчики признали эти машины непригодными для полета после того, как один из испытательных полетов едва не закончился трагедией. В числе претензий к «отремонтированным» машинам звучали: утечка масла, неисправность топливных баков, отказ бортовых навигационных систем.

Коррупционная и мошенническая схема

Как мы видим, за последние 6 лет звучало много обещаний о совместном сотрудничестве с разными странами, озвучивались разные планы о возрождении самолетостроения, но ни один проект так и не был реализован. Почему же иностранные партнеры не горят желанием что-то строить совместно с Украиной? Telegram-канал «Транмиссия» утверждает, что в этих проектах главное — это не производить самолеты, а выманить средства у иностранцев. В случае планов производства самолетов совместно с Канадой авторы «Трансмиссии» тоже усматривают мошенническую схему.

«Бычков [гендриректор «Антонова»] создал «прокладку», чтобы «кинуть» канадцев и торговаться с Ярославским В марте этого года в Канаде появилась компания Antonov Aircraft Canada, интересы которой представляет контора под названием Gold Leaf Aviation. Как оказалось, это — «прокладка» того самого концерна «Антонов». И это — начало «схемы», которую решил замутить гендиректор «Антонова» Бычков, чтобы заполучить контроль за Харьковским авиазаводом (ХАЗ), и при необходимости — чтобы торговаться с Ярославским и Богуслаевым, которые также хотят контролировать ХАЗ. Цель схемы — выдурить деньги и заказы от «канадских партнеров» на якобы производство грузовых самолетов Ан-74, которые могут делать только в Харькове. К чему вся эта суета? В 2022 году имущество Харьковского авиазавода могут выставить на продажу, чтобы погасить долги. И похоже, что Бычков хочет уйти на пенсию типичным «красным директором» — заполучив собственное предприятие, которое будет «питаться» деньгами «западных инвесторов». Правда, в этой схеме есть существенное слабое место — «канадские партнеры» еще с 2017 года "только кормят" обещаниями, что они таки закажут у нас самолеты Ан-74 для освоения своих арктических просторов, а по факту — наши и канадцы в этой истории постоянно держат фигу в кармане, чтобы первыми успеть кинуть партнера», — пишет «Трансмиссия». Замещение российских комплектующих: «Антонов» заказал детали у американской компании © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Проблема украинского самолетостроения заключается в разрыве сотрудничества со странами СНГ, на которое были «заточены» украинские заводы, включая предприятия «Антонова». Разрыв этих связей вынуждает руководство компаний либо закупать детали в РФ контрабандным путем (а это — «зрада»), либо покупать использованные (а это грозит авариями и трагедиями). Переход на детали от других производителей в принципе возможен, но у американских компаний, например, намного дороже комплектующие, что делает самолет неконкурентоспособным. Кроме того, использование «неродных» деталей требует тысяч часов испытаний на совместимость на опытных моделях, без чего контролирующие органы других стран не сертифицируют данную продукцию. Иными словами, нужны долгие годы для начала массового производства таких «гибридов». В такой ситуации власти Украины, руководство «Укроборонпрома» и «Антонова» предпочитают периодически вкидывать в СМИ информацию об очередном грандиозном проекте возрождения украинского самолетостроения. Заодно под разработку проекта у международных партнеров пытаются взять авансом какую-нибудь крупную сумму, а разбираться с партнерами все равно придется уже следующему руководству.