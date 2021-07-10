97 лет назад промышленный центр Юга России, город Юзовка, был переименован. Первый раз. Но не последний. Новое имя его было Сталино, или Сталин. До сих пор никто не знает, почему в те годы в газетах встречаются оба варианта. По всей видимости, газетчики того времени (часто люди мелкого совершенно образования) позволяли себе вольности

Примерно так было и с Юзовкой. В первые десятилетия именовали ее и Юзовкой, и Юзово. Впрочем, последний вариант в итоге пристал к городской станции Екатерининской железной дороги.

В начале был Юз

Будущий Донецк трижды получал разные имена, став одним из чемпионов по переименованию. Вспомним хотя бы Царицын, который был в один год с Юзовкой переименован в Сталинград, а затем в один день со Сталино — в Волгоград. Со многими городами случилась эта история при переименовании. Не всегда это связано с большевиками. Взять тот же Питер — Санкт-Петербург-Петроград — Ленинград-Санкт-Петербург.

В пределах УССР Донецк можно было бы назвать лидером, но тут его уже переплюнул соседний город-миллионник: Екатеринослав-Новороссийск-Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр.

Джона Юза, первого директора металлургического завода Новороссийского общества, строившего завод у Кальмиуса, город тоже стал не сразу. Когда осенью 1870 года начали строить завод, то поселок для рабочих и техников так и называли первое время — поселок завода Новороссийского общества. Затем начало встречаться название «Ливенский поселок». Дело в том, что завод и многие шахты, ему принадлежащие, строились на земле, арендованной у прибалтийского графа Ливена, которому по этой причине учредители НРО отвалили аж 400 привилегированных акций класса «А», то есть максимум из возможного среди акционеров.

Отголоски графского имени еще долго слышны были в Донецке, а нынче даже еще видны. Например, болельщики постарше помнят знаменитый давным-давно закрытый, но не срытый по сей день террикон шахты «Ливенки», нависающий над стадионом «Шахтер». С него в былые годы безбилетники любовались молодецкой игрой команды «Шахтер» (Донецк).

В 1917 году Юзовка получила официальный статус города. А вместе с ним и окончательно официальное имя. Но через семь лет его довелось резко сменить.

Игры с образами

Странным образом совпало это событие с кончиной основателя советского государства Владимира Ильича Ленина в 1924 году. Именно с этим фактом связана… легенда не легенда, но одно известие такого рода неправдоподобия, что до сих пор вызывает у историков известную оторопь, споры и разногласия.

Шкадинов обосновал это таким образом: «…В исполком поступила масса заявлений от рабочих, работниц и селян с предложением так увековечить память тов. Ленина. По условиям нашего округа, где преобладает стальная промышленность, а сама революция, изображавшая, по словам тов. Ленина, локомотив, сделанный из стали, на котором был машинистом тов. Ленин, исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина, будет «Сталь», и решил именовать г. Юзовку городом Сталиным, а округ и завод — Сталинскими».

Такой вот революционный стиль и порыв. И конечно, вставший у руля государства Иосиф Сталин здесь ну просто никаким боком… Смущает только одно обстоятельство: если имя города не было никак связано с «кремлевским горцем», для чего 37 лет спустя «Сталино» поменяли на «Донецк»?

Понятно, что ни для кого в городе, где «преобладала», кстати, не «стальная» промышленность (странная вообще терминология, трудно предположить, что тов. Шкадинов не знал слова «металлургия), а вовсе угольная, не было секретом, в честь кого переименован их город. Так же, как и некоторые другие города, — Сталинабад (Душанбе), Сталинири (Цхинвал), Сталинск (Новокузнецк), Сталинварош (Дунайварош), Сталингруд (Катовице), Сталин (Варна).

Все они лишились своих «сталинских» имен в ходе начавшейся после XX съезда КПСС десталинизации в СССР и его сателлитах. Более того, начиная с 1925 года уже постоянно встречаешь словосочетание «город Сталина», «город, носящий имя Вождя» «город, чье имя Сталин» и тому подобные. Сталин плавно перешел в Сталино, а область, созданная в 1932 году в составе УССР, стала называться Сталинской. Уже больше никто не упоминал ни о каких локомотивах, не пояснял трудящимся («по просьбе» которых наименование было и произведено, конечно), что паровозы делают из стали, а не из глины или пластилина.

Которые тут троцкисты? На выход!

Откуда же взялось выступление тов. Шкадинова, чем его объяснить? Почему о нем после 8 марта 1924 года старались не вспоминать?

Никита Хрущев, например, тоже прошел этот путь. В тридцатых ему припомнили и колебания в сторону меньшевизма, и горячую поддержку Троцкого. Спасло его только заступничество «железного» наркома Кагановича, который в канун Октябрьской революции жил и работал в юзовском подполье и дружил с Никитой Сергеевичем.

В 1924 году троцкистов, тогда еще активно боровшихся со сталинцами, было немало. Это потом многие из них погибли, попав под нож репрессий 1937-го. А в год смерти Ленина юзовские большевики-троцкисты искренне считали, что их вождь должен занять место руководителя государства, что Сталин не имеет на это никакого права. Можно допустить, что Москва решила этим переименованием укрепить свои позиции в крупнейшем индустриальном центре страны, а заодно, говоря современным языком, потроллить троцкистов, спровоцировать их на выказывание недовольства, на нарушение партийной дисциплины.

Именно поэтому руководителю Юзовского окружкома Николаю Ивановичу Шкадинову пришлось лавировать, хитрить, придумывать несусветную нелепицу, объясняя переименование не личностью Сталина, а личностью Ленина, чей авторитет объединял всех большевиков. Как только в 1925-27 годах троцкисты были разбиты, Сталин превратился в Сталино уже полноправно, нужда вилять перед товарищами отпала.

Третье имя

Имя Сталина исчезло с карты СССР в ночь с 9 на 10 ноября 1961 года. Одновременно с ним на Волге вместо Сталинграда возник Волгоград. За 10 дней до этого тело Сталина было вынесено из Мавзолея Ленина в Москве. Десталинизация завершалась, став по сути первым шагом к грядущей декоммунизации в Союзных республиках после развала СССР.

Но, разумеется, партийные товарищи в Москве, Киеве и Сталино задолго до этих событий знали, что имя Сталина будет вычеркиваться со всех абсолютно исторических и географических скрижалей. И примерно за месяц до переименования сталинским партийным руководителям предложили подумать о новом имени для города и области.

Якову Кривенко. Он заступил на свой пост в 1953 году, когда слили воедино исторические магистрали края — Северо-Донецкую (управление в Артемовске) и Южно-Донецкую (управление в Ясиноватой). Кривенко якобы и доказал коллегам и бюро Сталинского обкома и горкома, что раз существует Донецкая дорога, то логично будет, что город, в котором расположено ее управление, будет называться Донецк. В противном же случае придется переделывать массу документов, а на таком сложном хозяйстве, каковым является железная дорога, лучше, друзья, не экспериментировать. Всем идея понравилась. Предложение послали в Москву. Там пришли в восторг и дали «добро». Так, после пятидесяти четырех лет бытия в образе Юзовки и сорока семи лет существования под именем Сталина город стал Донецком.

С тех пор прошло уже 60 лет. И предположить новое переименование столицы ДНР не представляется реальным. Разве что он достанется Украине и переименование будет произведено в рамках «дедонбассолизации», дабы стереть из памяти ненавистный националистам символ русского сопротивления шароварному фашизму.