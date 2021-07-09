На Украине очень любят яблоки, а еще больше – нежные и ароматные яблочные десерты, такие как соложеник

Соложеник — это традиционное украинское блюдо, основными ингредиентами которого выступают яйца и сливки. Аналоги этого десерта существуют и в других кухнях, например, польской, чешской и немецкой. В целом, соложеники очень напоминают блинный торт.

Украинская кухня: пять вкусных летних напитков © taringa.net

Стоит отметить, что начинкой для соложеников может выступать любой фрукт, но ароматнее всего это блюдо получается именно с яблоками.

Для приготовления соложеников вам понадобятся:

- яйца — 3 штуки

- сливочное масло — 50 мл в растопленном виде

- сливки 10% — 50 мл

- мука — ½ стакана

- яблоко — 2 штуки

- сахар — ¼ стакана (в тесто), 2 ст. ложки (для белков)

- сахарная пудра — 1 ст. ложка

- ванильный сахар — 1 ч. ложка.

Аккуратно отделить белки от желтков. Белки оставьте в емкости для взбивания.

Взбейте желтки с сахаром до побеления. Взбивая, небольшими порциями добавляйте растопленное масло, сливки, ванильный сахар и обычный сахар. Последней постепенно введите муку. Тесто должно получиться тягучим и гуще, чем на блины.

Вымойте яблоки, очистите, удалите сердцевину и нарежьте кубиками. Растопите на сковородке небольшое количество сливочного масла и обжарьте яблоки на среднем огне с ложкой сахарной пудры.

Украинская кухня: готовим пышную дрочёну © Фото: culinarya.ru

Взбейте белки с сахаром, половину массы аккуратно вмешайте в тесто.

Затем выпеките блинчики на сковородке с обеих сторон. Выложите их в форму по очереди, чередуя с яблочной начинкой. В один соложеник можно положить максимум 5 коржей, иначе он будет слишком высоким.

Смажьте соложеник со всех сторон взбитыми белками и поставьте в духовку, разогретую на 210 градусов, на 5 минут. За белками нужно следить — они должны стать золотистыми.

Приятного аппетита!