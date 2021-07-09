Соложеник — это традиционное украинское блюдо, основными ингредиентами которого выступают яйца и сливки. Аналоги этого десерта существуют и в других кухнях, например, польской, чешской и немецкой. В целом, соложеники очень напоминают блинный торт.
Принцип приготовления соложеника прост: яичные желтки, сливки, сахар и масло, а также пряности растираются в массу, к которой добавляется мука. Получается жидкое тесто, из которого на сковороде выпекают блинчики. Они в свою очередь перекладываются сладкой начинкой, а затем обливаются взбитыми белками и запекаются в духовке.
Стоит отметить, что начинкой для соложеников может выступать любой фрукт, но ароматнее всего это блюдо получается именно с яблоками.
Для приготовления соложеников вам понадобятся:
- яйца — 3 штуки
- сливочное масло — 50 мл в растопленном виде
- сливки 10% — 50 мл
- мука — ½ стакана
- яблоко — 2 штуки
- сахар — ¼ стакана (в тесто), 2 ст. ложки (для белков)
- сахарная пудра — 1 ст. ложка
- ванильный сахар — 1 ч. ложка.
Аккуратно отделить белки от желтков. Белки оставьте в емкости для взбивания.
Взбейте желтки с сахаром до побеления. Взбивая, небольшими порциями добавляйте растопленное масло, сливки, ванильный сахар и обычный сахар. Последней постепенно введите муку. Тесто должно получиться тягучим и гуще, чем на блины.
Вымойте яблоки, очистите, удалите сердцевину и нарежьте кубиками. Растопите на сковородке небольшое количество сливочного масла и обжарьте яблоки на среднем огне с ложкой сахарной пудры.
Яблоки должны стать мягкими, но не превратить в пюре.
Взбейте белки с сахаром, половину массы аккуратно вмешайте в тесто.
Затем выпеките блинчики на сковородке с обеих сторон. Выложите их в форму по очереди, чередуя с яблочной начинкой. В один соложеник можно положить максимум 5 коржей, иначе он будет слишком высоким.
Смажьте соложеник со всех сторон взбитыми белками и поставьте в духовку, разогретую на 210 градусов, на 5 минут. За белками нужно следить — они должны стать золотистыми.
Приятного аппетита!