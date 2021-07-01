Во вторник, 29 июня, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5557 «Об основах национального сопротивления», внесенный 25 мая президентом Владимиром Зеленским. Но цели и задача нового закона до сих пор до конца неясны, хотя, как это не парадоксально звучит, достаточно прозрачны

Принципиально ничего нового в деятельность созданных 30 марта 2014 года и.о. президента Украины Александром Турчиновым батальонов территориальной обороны, сведенных во второй половине 2018 года в бригады территориальной обороны, новый закон не вносит. Эти части как были формой работы Минобороны с резервистами, состоящими на учете в военкоматах по месту жительства и периодически привлекаемыми на военные сборы, так и остаются, разве что в ВСУ создан отдельный род войск — Силы территориальной обороны.

По поводу же вводимых новым законом «добровольческих формирований территориальных общин», с легкой руки журналистов «Страны» получивших название «добробатов Зеленского», больше всего вопросов и, как следствие, предположений.

Многие эксперты видят в этом некий «подкоп» под Арсена Авакова, контролирующего как Министерство внутренних дел, включая Национальную гвардию, так и «азовское» движение, включающее партию «Национальный корпус», военизированные «Национальные дружины», «Ветеранское братство» из участников АТО и т.д. Аваков против всех. Как будут устранять главу МВД из власти Украины © avakov.com

Например, сайт телеканала «112 Украина» (заблокированного) привел 30 июня мнение Александра Теплюка, представленного https://uiamp.org.ua/teplyuk-aleksandr-nikolaevich на сайте Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАиМП) как исполнительный директор этой организации по избирательным технологиями и консалтингу: «О такой мини-армии Зеленский мечтает… Зеленским очень мало что контролируется в части МВД и правоохранительных органов… Убрать Авакова не могут. Поэтому идет создание каких-то структур, которые будут подчинены президенту».

Об этом же заявил сайту «112 Украина» и заместитель директора УИАиМП Кирилл Молчанов: «Скрытый контекст — это постепенно забирать бразды правления силовиками у Авакова. Мы видим, что снимать Авакова у Зеленского побаиваются, его не на кого менять, и не факт, что на такую рокировку есть голоса. А вот частично перебрать его функционал желание есть. Подобное происходило в кризисном 2007 году, когда Ющенко переподчинял себе внутренние войска. Зеленский решил пойти немного более длинным путем, но тем самым — подстраховаться на случай протестов условных радикалов или националистов, когда Авакова захотят отправить в отставку».

Похожее мнение высказали 25 мая в Telegram-канале Klymenko Time, только проецируя борьбу Офиса президента с главой МВД на уличную сферу: «Законопроекты однозначно будут иметь знаковую роль. И не столько увеличение количества служащих и укрепление обороноспособности, сколько как раз то, кого наберут в эти новые формирования. Не удивимся, если это будут хорошо знакомые «активисты» и «патриоты». И, собирать их в такие формирования власть начнет, выдергивая из-под влияния и финансирования конкретных частных лиц. Того же Авакова, тех же украинских олигархов. Снова монополизируя право на насилие. Уличное и любое».

Вопрос в том, что эксперты явно не читали новый закон, а транслируют свои представления о добровольческих батальонах образца весны — лета 2014 года, которые сами вооружались всем, что могли купить, вплоть до пулеметов и списанной бронетехники, и сами решали, куда идти и с кем воевать. Возможности у новых «добровольческих формирований территориальных общин» очень куцые.

Заглянем в главу 22 «Порядок хранения и применения оружия, боевой техники и специальных средств при выполнении задач территориальной обороны» нового закона. Часть первая — о боевом оружии: «Индивидуальное штатное оружие военнослужащих Сил территориальной обороны Вооружённых Сил Украины, членов добровольных формирований территориальных общин сохраняется в определённых и специально оборудованных помещениях на территории пунктов постоянной дислокации или в определённых местах хранения». Часть вторая — об оружии гражданском: «Члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие и боеприпасы». Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких

То есть, до момента начала боевых действий, или хотя бы введения военного или чрезвычайного положения, доступа к боевому оружию добровольцы иметь не будут. В этом плане их возможности меньше, чем даже у ЧОПовцев, которые все же могут носить оружие. Критики нового закона указывают на то, что в случае войны добровольцы не успеют добраться до мест хранения оружия, а власти — не успеют согласовать его выдачу. «Если возникнет угроза в Харькове, Сумах, Чернигове, то мгновенно люди на местах не смогут отреагировать. Потому должен собраться СНБО, принять решение, затем — указ президента и только потом территориальная оборона вводится в действие. Пока это все пройдет, то и полстраны могут захватить», — заявила 27 мая «Немецкой волне» председатель правления Всеукраинского объединения «Патриот» Анна Майборода.

Повторюсь, никаких непонятных людей в разномастной одежде и балаклавах, разгуливающих с автоматами по улицам и вершащих там революционный самосуд, президентский законопроект не предусматривает! И даже законно оформленные и купленные охотничьи ружья до введения военного или чрезвычайного положения нельзя будет носить с собой в заряженном виде при патрулировании населенного пункта.

Что же касается пресловутых «частных армий», на местах они давно уже официально есть в формате «муниципальных варт», участники которых помогают полицейским охранять порядок на улицах. Бойцы «варт» носят при себе резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты, что не запрещено и обычным гражданам.

Есть и еще один важный момент. Напомню, что на местных выборах 25 октября 2020 года выдвиженцы «Слуги народа» формально взяли первое место по числу избранных депутатов и глав разного уровня (сельских, городских, районных и областных), только вот о каком-то большинстве здесь говорить не приходится — среди избранных депутатов «слуг» 15,07%, а среди глав — 16,33%. Практически ни в одном регионе у «Слуг» нет монобольшинства в местных органах власти.

Так как же Зеленский может контролировать формирования, создаваемые общинами, если в их радах заседают в основном совсем другие партии? И если у него нет кадров, которыми можно было бы наполнить эти формирования?

Поэтому ряд экспертов высказывают версии, что новый закон как раз должен превентивно лишить полномочий подобные формирования на местах. Военный эксперт Олег Жданов заявил 29 июня телеканалу «НАШ»: «Центральная власть боялась, что у местных советов появятся законные вооруженные формирования, которые можно применять в мирное время, допустим, для ликвидации аварий и катастроф. По решению местного совета — вот что было самое страшное. Поэтому выписали все в более красивой форме с сопротивлением и заранее предусмотрели момент перехвата инициативы на случай, если народ захочет сформировать добровольческие батальоны, как это было в 2014 году». «Ничего себе оборона!»: Путин объяснил присутствие российских войск у границы Украины © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Аналогичное мнение высказал 30 июня обозреватель интернет-портала «Слово и дело» Александр Радчук, считающий, что новый закон «предотвращает хаотичные попытки создания добровольческих военных формирований уже накануне или во время агрессии врага».

Не случайно, что и был внесен закон после «инициатив с мест» о создании чего-то вроде добровольческих батальонов образца 2014 года. В частности, такое распоряжение отдал 15 апреля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, что сразу вызвало крайне нервную реакцию Минобороны.

Еще одна версия, которую я выдвигал месяц назад и которая в целом укладывается в ту же логику. Нельзя не обратить внимание, что президентский законопроект частично повторяет аналогичный, внесенный 16 декабря 2020 года депутатом Верховной Рады от «Голоса» и бывшим ротным Украинской добровольческой армии Андреем Шараскиным. При этом самые радикальные предложения Шараскина, такие как привлечение к территориальной обороне общественных организаций (читай — националистов) и разрешение бойцам территориальной обороны хранить оружие на дому, в внесенном Зеленским законопроекте, разумеется, исчезли, что сейчас вызывает большое раздражение как раз среди «азовцев». То есть в Офисе президента Украины постарались перехватить повестку, выхолостив при этом содержание инициативы.

При этом очевидно и другое. Судя по срокам внесения законопроекта (накануне встречи президентов России и США) Зеленский сделал в этот неясный с точки зрения политических перспектив момент демарш, подчеркивая, что готовит страну к войне. При этом украинский президент не может не понимать, что такая подготовка — чистый пиар и ничего кроме проигрыша (начнись реальная, а не игрушечная, киношная война) его страна не получит. Но действует Зеленский по старому, как мир принципу «парабеллума». Ведь «парабееллум» — слово, образованное от латинского выражения Si vis pacem, para bellum («Хочешь мира — готовься к войне»).

Правда, готовится Зеленский не к реальной войне, к войне нервов. Но это уже, как говорится в таких случаях, совсем другая история.