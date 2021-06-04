Трое против Зеленского: почему атошникам не нравится «закон о добробатах»

В конце мая 2021 года на Украине острой критике подвергся законопроект «Об основах национального сопротивления», внесенный от лица президента Зеленского. Как ни странно, законопроект, предусматривающий возможность создания «добровольческих формирований», яростно критикуют именно бойцы добровольческих батальонов образца 2014 года

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Спикерами на мероприятии выступили бывший командир Сил специальных операций (ССО) и бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины генерал-майор армии Сергей Кривонос, народный депутат Украины от партии «Голос» и бывший ротный командир Украинской добровольческой армии Андрей Шараскин, глава партии «Национальный корпус» и бывший командир батальона (а затем полка) «Азов» Андрей Билецкий.

Кстати, публичное объединение сил трёх этих деятелей уже само по себе событие. Ранее они сотрудничали, но всё же по отдельности. Например, Кривонос публично поддерживал — а вполне возможно, и был его инициатором — внесённый Шараскиным в Верховную Раду законопроект № 4504 от 16 декабря 2020 года «О территориальной обороне Украины». Законопроект сразу же «положили под сукно», формально направив его 21 декабря для ознакомления депутатам (дальше он и не сдвинулся), а выступавшего в его поддержку Кривоноса 29 декабря уволили с поста замглавы СНБО.

Позже бывший глава ССО выступил 10 марта на круглом столе «Крым и Донбасс: концепции возвращения», в котором также участвовали Билецкий, глава Центрального штаба «Национального корпуса» Максим Жорин и его первый заместитель Владислав Соболевский. Затем 10 апреля генерал-майор презентовал концепцию территориальной обороны на «вышколе», проведенном под Киевом 10 апреля «Национальным корпусом». Выступление Кривоноса тогда специально анонсировал вождь «азовской» партии.

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«Добробаты» или «варта»?

Сравнивая два законопроекта, нельзя не заметить: президентский законопроект явно написан по мотивам закона Шараскина, при этом выхолащивает его содержание, смещая акценты подальше от ветеранских и правых организаций.

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«Комплектование добровольческих формирований территориальных общин осуществляется на добровольной основе. В состав добровольческих формирований территориальных общин зачисляются граждане Украины, которые отвечают требованиям, установленным Положением о добровольческих формированиях территориальных общин, прошли медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписали контракт добровольца территориальной обороны…

Командиры добровольческих формирований территориальных общин назначаются Командующим Сил территориальной обороны Вооружённых Сил Украины по согласованию с командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины по представлению командира воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины из наиболее подготовленных и мотивированных членов добровольческих формирований территориальных общин».

То есть упор сделан на формирования местных общин, курируемые ССО. Судя по всему, это будет что-то вроде «муниципальных варт» по охране порядка, которые и так существуют в регионах и на основе которых ранее уже предлагалось (например, мэром Ивано-Франковска от «Свободы») создание «отрядов добровольцев». С той лишь разницей, что бойцам «варты» разрешат в случае военного положения носить помимо газовых баллончиков и резиновых дубинок ещё и личное охотничье оружие (об этом далее).

А вот во внесённом Шараскиным законопроекте прописано участие общественных организаций:

«Система территориальной обороны Украины имеет военную и гражданскую составляющие… Гражданская составляющая включает… аккредитованные общественные объединения и отдельных граждан Украины, которые в добровольном порядке участвуют в мероприятиях по подготовке и ведению территориальной обороны Украины» (глава 5, часть 2).

При этом задачи общественных организаций прописаны Шараскиным обтекаемо. В главе 33 «Аккредитованные общественные объединения» сказано, что таковые:

«участвуют в мероприятиях по подготовке и ведению территориальной обороны, организации и проведению учений (тренировок) по территориальной обороне Украины;

участвуют в подготовке личного состава подразделений из числа военнослужащих и резервистов Войск территориальной обороны Украины в качестве инструкторов;

участвуют в мероприятиях, направленных на популяризацию военной службы, военной (начальной военной) подготовки;

участвуют в мероприятиях гражданской защиты населения по ликвидации чрезвычайных ситуаций военного, природного и техногенного происхождения;

участвуют в информационно-аналитической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны государства, в информационном сопротивлении и пропаганде в области территориальной обороны Украины;

участвуют в мероприятиях национально-патриотического, военно-патриотического, общественного содействия безопасности и обороне Украины;

участвуют в иных задачах по территориальной обороне Украины, что не запрещено законодательством Украины».

В главе 59 «Участие общественных объединений в территориальной обороне Украины» говорится, что «аккредитованные общественные объединения получают право участвовать в территориальной обороне Украины и подготовке населения к обороне в сотрудничестве со штабами зон (районов) территориальной обороны путем заключения соглашения между штабами зон (районов) территориальной обороны и аккредитованными общественными объединениями» (часть 3).

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Участия общественников в территориальной обороне президентский законопроект не предполагает, что вызвало раздражение ветеранов.

«В этом законопроекте вместо того, чтобы привлечь уже тысячи, десятки тысяч людей, уже активные общественные, патриотические организации, добровольческие формирования, которые продолжают воевать (такие действительно остались, хотя их немного. — Прим. Ред.), вместо этого привлекается Министерство образования», — негодовал 2 июня на пресс-конференции в «Украинских новостях» Билецкий.

О том, что президентский законопроект «не создаёт возможности для массового привлечения граждан», говорил на мероприятии и Шараскин.

Боевое оружие — на базах или на дому?

Второе важное различие в двух законопроектах: внесённый Шараскиным законопроект предполагал для бойцов территориальной обороны модель хранения боевого оружия, приближенную к прибалтийской. Эта модель прописана в главе 48 «Оружие и военное снаряжение военнослужащих, резервистов территориального резерва Войск территориальной обороны Украины».

В первой части главы говорится:

«Индивидуальное оружие военнослужащих и резервистов, проходящих службу в Войсках территориальной обороны, а также коллективное оружие военных частей (подразделений) Войск территориальной обороны Украины и боекомплекты к ним хранятся в определённых оборудованных помещениях, в шкафах (сейфах) на территории пунктов постоянной дислокации частей (подразделений) Войск территориальной обороны Украины и/или определённых местах хранения».

И далее, во второй части:

«Военнослужащие и резервисты Войск территориальной обороны Украины, имеющие выслугу лет не менее одного года в Войсках территориальной обороны Украины, не имеющие дисциплинарных взысканий, административных правонарушений, сдавшие предусмотренные нормативы по профессиональной подготовке и прошедшие специальную проверку, порядок проведения которой определён в Положении о прохождении службы в территориальном резерве, получают право на хранение индивидуального оружия и боекомплекта к нему по месту жительства».

Сразу предлагать раздать всем бойцам оружие для хранения дома Шараскин всё же не стал.

Эта модель копирует принятую в Кайтселийте (Союзе обороны Эстонии), бойцы которого в соответствии с законом имеют право хранить дома автоматы с запасом в 60 патронов, а офицеры могут хранить также табельные пистолеты.

Аналогично согласно закону от 23 августа «О Земессардзе Латвии» право хранить дома лёгкое стрелковое оружие с запасом патронов имели бойцы латвийского Земессардзе (Стражей Земли). Позже земессаргов обязали хранить боевое оружие на базах подразделений, но в 2016 году право хранения оружия на дому было возвращено, государство даже купило им сейфы.

В законе, внесённом от лица президента, эти полномочия сильно урезаны. В главе 22 «Порядок хранения и применения оружия, боевой техники и специальных средств при выполнении задач территориальной обороны» говорится, что «индивидуальное штатное оружие военнослужащих Сил территориальной обороны Вооружённых Сил Украины, членов добровольных формирований территориальных общин сохраняется в определённых и специально оборудованных помещениях на территории пунктов постоянной дислокации или в определённых местах хранения» (часть 1).

И далее:

«Члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие и боеприпасы» (часть 2).

Личное охотничье оружие и так можно хранить дома…

Как раз этот момент в президентском законопроекте вызвал наибольшее раздражение среди «азовцев», которые уже не первый год продвигают на Украине концепцию территориальной обороны по прибалтийскому образцу (видимо, на этой почве они сейчас и сошлись с бывшим замглавы СНБО).

«Отсутствие в законопроекте надлежащих мотивационных гарантий для военнослужащих теробороны и недопущение хранения оружия дома бойцами явно расходятся с требованиями времени», — написал 27 мая в своем Telegram-канале руководитель «Терена Захид» (объединения отделений «Национального корпуса» в западных областях Украины) Сергей Бевз.

На пресс-конференции 2 июня критиковал этот момент законопроекта и Билецкий: «Это превращает историю ТрО как войск неотложного моментального реагирования в фарс. Потому что тот же самый ТрОшник из области будет отправляться в областной центр, с нашими дорогами это иногда занимает и четыре, и пять, и шесть часов, а затем будет стоять в очереди, и то если областной центр будет функционировать и часть будет функционировать для выдачи оружия. Это уже не организация быстрого реагирования».

При этом участники пресс-конференции 2 июня не настроены на совсем уж жесткую конфронтацию. Ранее Бевз, говоря о президентском законопроекте, упомянул «среди положительных аспектов опцию создания добровольческих формирований при общинах и пункты о военно-патриотическом воспитании и подготовку гражданских к сопротивлению полномасштабной агрессии (начиная со школы)».

В свою очередь, Билецкий говорит на пресс-конференции, что «в законопроекте № 5557 очень важно отделить мух от котлет», отметив, что то, что там «доктринально прописано про национальное сопротивление, — это чудесно». Но в целом законопроект националистам и ветеранам не нравится, потому что откровенным образом оставляет их за бортом.

В ходе пресс-конференции Шараскин зачитал обращение к президенту, в котором призвал «организовать публичные консультации с участием народных депутатов, представителей патриотических и ветеранских объединений», заявив уже в завершение мероприятия: «Очень надеемся, что окружение и президента, и Офиса президента, и всех заинтересованных особ всё же прислушается, сделает свои выводы и перейдёт к открытому диалогу».