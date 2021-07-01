С 1 июля на Украине официально стартует приватизация земель сельскохозяйственного назначения, или земельная реформа, которую долго и упорно требовали провести внешние кредиторы страны. Следствием станет отчуждение собственности у нынешних владельцев паев

Но земля никуда не денется. Постепенно она перейдет западным корпорациям. То есть украинская земля на совершенно законных основаниях станет зарубежной собственностью. Та самая земля, которая, согласно Конституции, является основой суверенитета Украины.

Теперь понятно, почему МВФ так упорно требовал открыть рынок земли. Все это, вопреки словам и обещаниям, не ради интересов украинских мелких фермеров.

«Среди того, что следует сделать, — сосредоточиться на земельной реформе, чтобы можно было покупать землю сельхозназначения», — инструктировал Украину постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман еще в 2019 году.

В конце прошлого года американское издание Counterpunch называло скупку земель на Украине одной из целей кредитной политики западных стран и банков. «После свержения украинского правительства в начале 2014 года иностранным инвесторам и западному агробизнесу открылся путь к захвату агропродовольственного сектора. Реформы, предусмотренные кредитом для Украины, выданным при поддержке ЕС в 2014 году, включали дерегулирование сельского хозяйства в интересах иностранного агробизнеса. Изменения в природоохранной и земельной политике были нацелены на облегчение захвата иностранными корпорациями огромных участков земли», — писал автор материала Колин Тодхантер. Рынок земли, суд и референдум. О будущем земельной реформы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Закон, отменяющий 20-летний мораторий на продажу сельхозугодий, был принят в прошлом году на фоне первого локдауна, запретившего уличные протесты. В конце мая текущего года соцгруппа «Рейтинг» опубликовала результаты нового опроса: подавляющее большинство (77%) считает, что решение об открытии рынка купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения должно приниматься на всеукраинском референдуме. В случае проведения такого референдума 66% проголосовали бы против открытия рынка земли. В начале июня украинская ЦИК отказала партии «Батькивщина» в организации референдума по этому вопросу, поставив под сомнение подлинность подписей инициативной группы.

В понедельник, 28 июня, на торжественном открытии заседания Верховной Рады по случаю Дня Конституции бывший спикер парламента Александр Мороз в своем выступлении предупредил президента Зеленского, спикера Дмитрия Разумкова и нардепов: «Украинскую землю нельзя превращать в товар. Это будет конец для Украины. Имейте в виду».

После роспуска колхозов в начале 1990 годов земельные паи получили 6,9 млн бывших колхозников. В целом площадь этих угодий — почти 28 млн га, а средний размер пая — около 4 га в зависимости от региона. Около двух третей пайщиков сдают их в аренду фермерам или агрохолдингам, получая взамен плату либо деньгами, либо сельхозпродукцией, что является некоторым подспорьем для бедной части крестьянства.

«Мы землю не будем продавать, пусть будет. Мы получаем с нее деньги. У нас арендатор — Лещинский сельсовет, он раз в год дает нам деньги, пользуется землей, выращивает там сою, кукурузу, пшеницу. И когда они уже продают, они дают нам часть денег за это пользование. В прошлом году за один пай — 2 га — мы получили 9 тысяч гривен (27 тыс. р.). Для села это хорошо, потому что заработков в селе нет», — рассказывали в интервью изданию «Страна» пожилые жители села Дворец Житомирской области. Тем не менее, у крупных агрохолдингов всегда есть возможность заинтересовать этот сельсовет в отказе от аренды земель, после чего владельцам паев будет трудно отказаться от продажи паев даже за сущие копейки, если они не могут отопить свои дома зимой. На Украине объявлен крестовый поход против «земельных махинаторов» © oblzem.com

Отношение большинства украинцев к введению рынка земли всегда было стабильно негативным, но у них, собственно, никто не спрашивал. Основные опасения украинцев: вероятность концентрации земель в руках узкого круга миллиардеров и скупки земель иностранными корпорациями, что повлияет на уровень цен на сельхозпродукцию и ее доступность для обычных граждан. Хотя формально закон не позволяет скупать земли иностранцам, но существует ряд схем, позволяющих обойти это ограничение. Во-первых, закон позволяет банкам отчуждать земли за долги, что может способствовать оформлению фиктивных договоров о кредитовании. Во-вторых, земли могут оформляться на украинских «зицпредседателей Фунтов», а реальные собственники будут управлять ими «из тени».

В ходе форума «Украина 30. Земля» 26 мая текущего года голландец Кейс Хусинга, арендующий земли на Украине, открыто рассказывал в лицо президенту о такой возможности. «У меня нет украинской жены, но есть доверенное лицо. Мы будем пользоваться этой возможностью», — говорил голландец, комментируя открытие рынка земли. Кроме того, власти Украины всегда могут выдать украинский паспорт любому иностранцу, за которого настойчиво попросят западные посольства. Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен уже выражала надежду, что Киев откроет рынок сельскохозяйственной земли и для немецких фермеров.

Власти Украины намерены не допустить к покупке земель только граждан РФ и республик Донбасса. Чтобы этого не произошло, будут задействованы все механизмы государства, включая спецслужбы. «В законе есть ограничители — есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев, мы будем это мониторить. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю», — говорит первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Тем самым он как бы дает понять, что против незаконного приобретения земель гражданами Великобритании или Канады государство будет не против.

Продажа сельхозземель иностранцам также возможна благодаря уловке, позволяющей временно менять назначение земельных участков. Украинский юрист Ростислав Кравец видит в этой возможности перспективу скупки земли западными корпорациями.

«Фактически будет дан старт скупке земли иностранцами, хотя, казалось бы, закон об обороте сельхозземель этого не разрешает. Но в законодательстве появилась лазейка — собственник пая может менять назначение земли, выводя ее тем самым из сельхозоборота, и уже затем спокойно продавать, в том числе иностранцам. Новый собственник вправе заниматься на этой земле аграрным бизнесом — законом это не запрещено», — говорит юрист. Он также подчеркивает, что с 1 июля из-за множества лазеек в законах и спорных моментов начнется «настоящий земельный дерибан» и «совершенно хаотичный процесс». В таком правовом хаосе решающую силу будут играть банды националистов, которые уже давно на Украине стали наемниками, участвующими в захватах предприятий, компаний и спорных земель. Бывает и так, что мелкие фермеры или арендаторы земель где-нибудь в Винницкой области с удивлением узнают, что они дескать «финансируют террористическую деятельность» республик Донбасса или даже российскую армию.

«Слуги народа» сейчас активно убеждают граждан, что те «заживут» сразу же после открытия земли и смогут приобрести до 100 га (с 2024 года — до 10 000 га). Тем не менее, очевидно, что у населения на это нет средств. Граждане Украины с каждым месяцем наращивают долги за коммунальные услуги (сейчас уже более 120 миллиардов грн), и наименее обеспеченными являются именно бывшие колхозники и пенсионеры в сельской местности — держатели паев. К тому же мало владеть землей — её еще нужно обрабатывать, что предполагает покупку сельхозтехники, минудобрений и посевного материала, не говоря уже об орошении в южных засушливых регионах.

Даже те украинские крестьяне, кто сейчас владеет земельным паем, вскоре не смогут его себе позволить — их фактически вынудят продать его. Для этого в июне депутаты приняли закон, увеличивающий налог на землю до 7500 грн за гектар. Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко напоминает, как еще два года назад он предупреждал, что после открытия рынка земли последует увеличение налога с целью изъятия земель у украинцев и передачи ее западным корпорациям. «Помню, два года назад Зеленский и его «слуги» говорили: мы рынок земли для людей делаем, никто не заставляет продавать паи, никто их не отберёт. Ну вот же: законопроект "слуг народа" 3131 об увеличении ставки налога на владение сельхозземлями. 7500 гривен с гектара ежегодно. Не хочешь платить? Продавай пай и не плати налог. Эту схему за фасадом красивых речей я читал уже тогда. Никакой заботы о людях — отнимут все паи. Крестьяне должны пахать на земле, а не владеть ею — это любой олигарх, которому Зеленский и его слуги служат, знает», — пишет Скубченко.

К скупке земель готовятся крупные корпорации. В конце июня инвестиционная компания Dragon Capital заявила, что вывела на торги «Украинской биржи» акции крупнейшего украинского агрохолдинга «Кернел» (арендует 600 000 га), который принадлежит Андрею Веревскому. «Иными словами, Томаш Фиала (директор Dragon Capital, бизнесмен чешского происхождения. — Прим. авт.) собрался «подсобить» Андрею Веревскому, как получить запас денег, необходимый при старте рынка земли, который состоится буквально 1 июля этого года», — сообщает Telegram-канал «Трансмиссия». Рынок земли: политики грозят вывести народ на площадь © скриншот видео "Сегодня"

Президент Зеленский и сам активно приглашал западные компании инвестировать в украинские земли. На прошлогодней встрече в Давосе с представителями агробизнеса он предлагал исполнительному директору корпорации Cargill Inc. Дэвиду МакЛеннану активнее вкладывать деньги в украинский агробизнес, поскольку в стране была запущена земельная реформа.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ предупреждал, что приватизация сельскохозяйственных земель на Украине пойдет не столько по европейскому, сколько по латиноамериканскому пути. Он напоминает, что в Бразилии после открытия рынка земли она за 5 лет оказалась сконцентрированной в руках десятка лэндлородов, а миллионы крестьян согнали из деревень в городские трущобы. Теперь Бразилия тратит миллиарды долларов в год на обратный выкуп этих земель, чтобы обитатели трущоб смогли вернуться в сельскую местность и заняться там сельским хозяйством, вместо того чтобы нищенствовать или группироваться в банды в перенаселенных мегаполисах.

Очевидно, что конкурировать на рынке сельскохозяйственной продукции смогут те предприятия, которые обрабатывают огромные наделы и в состоянии приобрести дорогую импортную сельхозтехнику, которая просто не окупается на малых площадях. Постепенная аккумуляция земель в руках нескольких агрохолдингов или банков обычно ведет к узкой специализации всего сельского хозяйства — выращиванию монокультур (исключительно рапса или кукурузы) в зависимости от конъюнктуры рынка. И такой подход в первую очередь бьет по продовольственной безопасности государства в целом, так как оно оказывается полностью зависимым от импорта основных продуктов.