Холодец может вызывать разные эмоции, но представить без него украинскую кухню действительно невозможно

Прадедушкой холодца был самый обычный наваристый мясной бульон, который на Украине, в России и Белоруссии варили с незапамятных времен. Застывая, он превращался в вязкую массу, так как именно в костях животных находятся те самые желеобразующие вещества, которые заставляют холодец сгущаться.

Появился он, скорее всего, в более холодных местах, но затем распространился среди большей части славянских народов. В России его чаще называют «студень», в Белоруссии — «халадзец», в Болгарии — «пача», в Сербии — «питиje».

Украинская кухня: готовим аппетитные галушки с салом © Фото: povarenok.ru

Все старинные рецепты холодца предполагают наличие в нем костей и хрящей, благодаря котором он и сгущается, но современные хозяйки иногда заменяют их желатином или агаром.

Со временем холодец приобрел статус практически ритуального блюда: без него на Украине не обходится ни один праздник, особенно в зимнее время.

Для приготовления свиного холодца вам понадобятся:

- свиные ноги — 4 штуки;

- мякоть свинины — 1,5 кг;

- лук — 1 штука;

- морковь — 1 штука;

- корень петрушки — 1 штука;

- лавровый лист — 1 штука;

- чеснок — 4-5 зубчиков;

- черный перец горошком, соль.

Свиные ножки тщательно вымойте и ошпарьте крутым кипятком. Мясо также вымойте, нарежьте большими кусками. Сложите ножки и мясо в большую кастрюлю, залейте водой. Поставьте на сильный огонь, доведите до кипения. Шумовкой снимите пену.

Украинская кухня: рецепт ароматной буженины © Фото: 1000.menu

Выложите из кастрюли мясо и овощи. Бульон процедите, накройте крышкой и оставьте в теплом месте.

Удалите косточки из ножек, нарубите разваренное мясо и ножки. Чеснок очистите и измельчите.

Положите нарубленное мясо в формы, сверху присыпьте чесноком. Затем тонкой струйкой вылейте процеженный бульон, накройте формы крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник.

Застывший холодец можно украсить зеленью и подавать с хреном и горчицей.

Приятного аппетита!