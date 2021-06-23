Во вторник, 22 июня, Владимир Зеленский заявил о запуске общенациональной президентской программы «Здоровая Украина», которая нацелена на увеличение продолжительности жизни населения в стране

«Мы начинаем общенациональную программу президента "Здоровая Украина". Она разработана многими специалистами, Офисом президента совместно с тремя министерствами.

… Программа направлена на все возрастные категории и группы нашего населения и нацелена на достижении одной главной цели, которая одной фразой звучит так: украинцы должны жить дольше», — заявил Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

Он отметил, что Украина занимает 115 место по продолжительности жизни, а население страны с каждым годом уменьшается. Пожилых украинцев обследуют по полной - Зеленский © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Первой составляющей программы «Здоровая Украина» должна стать модель здоровой школы, включая здоровое питание для школьников, популяризацию спорта и здорового образа жизни. Для пожилых украинцев должна быть запущена программа полных обследований раз в два года, начиная с 55-летнего возраста.

«Ранняя диагностика позволит государству спасать граждан», — заявил украинский президент, подчеркнув, что 85% смертей связаны с заболеваниями кровообращения и онкозаболеваниями.

Пообещал он также создать сеть активных парков и спортплощадок по всей Украине.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на том же форуме пояснил, что будет предполагать «полное обследование».

«Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию», — рассказал министр.

Однако ежегодный анализ крови и регулярное прохождение маммографии для женщин уже давно является нормой. Этого требуют в любой украинской больнице. Иными словами, в качестве общенациональной программы анонсируется давняя и распространенная практика.

При всей важности и необходимости мер, нацеленных на увеличение продолжительности жизни, основной вопрос: за чей счет и на какие средства это будет реализовываться, если вообще будет.

«У нас вопрос: за чьи деньги все это будет? И после обследования за что пенсионер будет лечиться?», — спрашивает Telegram-канал «Попытка №6». Кабмин Украины частично легализовал медицинский каннабис © CC0, Pixabay

Любые обещания и озвученные планы Зеленского следует воспринимать сквозь призму целого шлейфа невыполненных предыдущих обещаний. Буквально пару дней назад, в День медика, президент торжественно объявил медикам, что издал указ, согласно которому врачи будут получать по 20 000 гривен (60 000 р.) зарплаты, а средний медперсонал — 13,5 тыс гр (40 000 р.).

Однако на деле оказывается, что повышение должно состояться лишь со следующего года при условии, если Верховная Рада включит эти расходы в бюджет и одобрит его. А учитывая, что международные кредиторы каждый год требуют сокращать социальные расходы бюджета ради выплаты кредитов, такой бюджет явно раскритикует МВФ и в угоду международным партнерам никакого повышения зарплат не будет.

Аналогичное обещание уже звучало в прошлом году. В ноябре экс-министр здравоохранения Максим Степанов пообещал медикам зарплату на уровне 22-25 тысяч гривен уже с 1 января 2021 года, чтобы те только не уезжали из страны. Степанов также пообещал увеличение расходов на медицину до 6% ВВП, в реальности же их сократили до 2%.

В итоге стали нарастать задолженности даже по нынешним зарплатам. По данным украинского Госстата на 1 мая задолженность по зарплатам превысила 3,5 миллиарда гривен, причем наиболее активно за последние месяцы росла задолженность именно перед медиками (+41,8% за апрель). Как следствие многие медики увольняются.

По оценкам экспертов, за последние два года, то есть за период пандемии, Украину покинули почти 70 000 врачей и медицинских работников. Еще около 34 000 медработников уволились или ушли на пенсию. Значительная часть медиков направилась в Польшу, отменившей на фоне пандемии обязательную нострификацию — подтверждение дипломов. «Реформа Супрун» окончательно добила украинскую медицину — Сивохо © Facebook, Сергей Сивохо

Месяц назад Комитет избирателей Украины (КИУ) составил список выполненных и невыполненных обещаний Зеленского. По данным КИУ, на сегодняшний день предвыборные обещания выполнены на 25%. Однако эти 25% обещаний либо выполнены сугубо формально, без возможности практического применения, либо являются несущественными для обычных граждан.

Например, Зеленский обещал не преследовать никого за критику власти, но закрытие телеканалов и уголовные дела против лидеров оппозиционных партий говорят сами за себя. Зеленский обещал снизить вдвое тарифы на газ, но в реальности они вдвое выросли. Обещал он также добиться экономического прорыва и высадить миллиард деревьев.

Повышение продолжительности жизни сограждан, анонсированное Зеленским на форуме, конечно, благая вещь. И действительно зависит от таких факторов, как правильное питание, в особенности с детства.

Однако проблема ведь не в том, что большинство родителей не хотят кормить своего ребенка здоровой и полезной пищей, а в том, что зачастую не могут найти достаточно средств в скудном семейном бюджете. Поскольку президент не обещал кормить детей за государственный счет, по сути, его программа сведется к тому, что в ряде школьных столовых появятся блюда, которые многие школьники не смогут себе позволить, а будут и далее перекусывать на переменах всухомятку мамиными бутербродами или пачкой чипсов из ближайшего магазина.

Регулярное медицинское обследование людям старше 55 лет действительно необходимо и может помочь диагностировать заболевания на ранних стадиях. Однако многие ли украинцы смогут себе позволить лечение? Насколько увеличится нагрузка на медиков, которых уже сейчас на Украине катастрофически не хватает?

Украинская медицина — в развалинах: нет современных лекарств, врачей и гарантий © AP, Evgeniy Maloletka Ульяной Супрун, уже привела к закрытию многих провинциальных больниц и тубдиспансеров. Новые министры здравоохранения ее, по сути, продолжают.

Естественно, это способствует снижению доступности лечения и снижению длительности жизни среднестатистического украинца.

Реальные шаги по увеличению продолжительности жизни населения предполагают, в первую очередь, огромные затраты на улучшение качества жизни, социальные программы и здравоохранение. Очевидно, что это не может себе позволить страна, ставшая сырьевым придатком и живущая фактически в кредит.

Кредиторы не одобрят рост социальных расходов в бюджете, а без них все анонсированные Зеленским программы рискуют оказаться пустышкой.