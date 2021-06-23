«Мы начинаем общенациональную программу президента "Здоровая Украина". Она разработана многими специалистами, Офисом президента совместно с тремя министерствами.
… Программа направлена на все возрастные категории и группы нашего населения и нацелена на достижении одной главной цели, которая одной фразой звучит так: украинцы должны жить дольше», — заявил Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Здоровая Украина".
Он отметил, что Украина занимает 115 место по продолжительности жизни, а население страны с каждым годом уменьшается.
Первой составляющей программы «Здоровая Украина» должна стать модель здоровой школы, включая здоровое питание для школьников, популяризацию спорта и здорового образа жизни. Для пожилых украинцев должна быть запущена программа полных обследований раз в два года, начиная с 55-летнего возраста.
«Ранняя диагностика позволит государству спасать граждан», — заявил украинский президент, подчеркнув, что 85% смертей связаны с заболеваниями кровообращения и онкозаболеваниями.
Пообещал он также создать сеть активных парков и спортплощадок по всей Украине.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко на том же форуме пояснил, что будет предполагать «полное обследование».
«Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию», — рассказал министр.
Однако ежегодный анализ крови и регулярное прохождение маммографии для женщин уже давно является нормой. Этого требуют в любой украинской больнице. Иными словами, в качестве общенациональной программы анонсируется давняя и распространенная практика.
При всей важности и необходимости мер, нацеленных на увеличение продолжительности жизни, основной вопрос: за чей счет и на какие средства это будет реализовываться, если вообще будет.
«У нас вопрос: за чьи деньги все это будет? И после обследования за что пенсионер будет лечиться?», — спрашивает Telegram-канал «Попытка №6».
Любые обещания и озвученные планы Зеленского следует воспринимать сквозь призму целого шлейфа невыполненных предыдущих обещаний. Буквально пару дней назад, в День медика, президент торжественно объявил медикам, что издал указ, согласно которому врачи будут получать по 20 000 гривен (60 000 р.) зарплаты, а средний медперсонал — 13,5 тыс гр (40 000 р.).
Однако на деле оказывается, что повышение должно состояться лишь со следующего года при условии, если Верховная Рада включит эти расходы в бюджет и одобрит его. А учитывая, что международные кредиторы каждый год требуют сокращать социальные расходы бюджета ради выплаты кредитов, такой бюджет явно раскритикует МВФ и в угоду международным партнерам никакого повышения зарплат не будет.
Аналогичное обещание уже звучало в прошлом году. В ноябре экс-министр здравоохранения Максим Степанов пообещал медикам зарплату на уровне 22-25 тысяч гривен уже с 1 января 2021 года, чтобы те только не уезжали из страны. Степанов также пообещал увеличение расходов на медицину до 6% ВВП, в реальности же их сократили до 2%.
В итоге стали нарастать задолженности даже по нынешним зарплатам. По данным украинского Госстата на 1 мая задолженность по зарплатам превысила 3,5 миллиарда гривен, причем наиболее активно за последние месяцы росла задолженность именно перед медиками (+41,8% за апрель). Как следствие многие медики увольняются.
По оценкам экспертов, за последние два года, то есть за период пандемии, Украину покинули почти 70 000 врачей и медицинских работников. Еще около 34 000 медработников уволились или ушли на пенсию. Значительная часть медиков направилась в Польшу, отменившей на фоне пандемии обязательную нострификацию — подтверждение дипломов.
Месяц назад Комитет избирателей Украины (КИУ) составил список выполненных и невыполненных обещаний Зеленского. По данным КИУ, на сегодняшний день предвыборные обещания выполнены на 25%. Однако эти 25% обещаний либо выполнены сугубо формально, без возможности практического применения, либо являются несущественными для обычных граждан.
Например, Зеленский обещал не преследовать никого за критику власти, но закрытие телеканалов и уголовные дела против лидеров оппозиционных партий говорят сами за себя. Зеленский обещал снизить вдвое тарифы на газ, но в реальности они вдвое выросли. Обещал он также добиться экономического прорыва и высадить миллиард деревьев.
Повышение продолжительности жизни сограждан, анонсированное Зеленским на форуме, конечно, благая вещь. И действительно зависит от таких факторов, как правильное питание, в особенности с детства.
Однако проблема ведь не в том, что большинство родителей не хотят кормить своего ребенка здоровой и полезной пищей, а в том, что зачастую не могут найти достаточно средств в скудном семейном бюджете. Поскольку президент не обещал кормить детей за государственный счет, по сути, его программа сведется к тому, что в ряде школьных столовых появятся блюда, которые многие школьники не смогут себе позволить, а будут и далее перекусывать на переменах всухомятку мамиными бутербродами или пачкой чипсов из ближайшего магазина.
Регулярное медицинское обследование людям старше 55 лет действительно необходимо и может помочь диагностировать заболевания на ранних стадиях. Однако многие ли украинцы смогут себе позволить лечение? Насколько увеличится нагрузка на медиков, которых уже сейчас на Украине катастрофически не хватает?
Неолиберальная реформа здравоохранения, начатая Ульяной Супрун, уже привела к закрытию многих провинциальных больниц и тубдиспансеров. Новые министры здравоохранения ее, по сути, продолжают.
Естественно, это способствует снижению доступности лечения и снижению длительности жизни среднестатистического украинца.
Реальные шаги по увеличению продолжительности жизни населения предполагают, в первую очередь, огромные затраты на улучшение качества жизни, социальные программы и здравоохранение. Очевидно, что это не может себе позволить страна, ставшая сырьевым придатком и живущая фактически в кредит.
Кредиторы не одобрят рост социальных расходов в бюджете, а без них все анонсированные Зеленским программы рискуют оказаться пустышкой.