Команда президента Зеленского продолжает практику внесудебных санкций против граждан Украины. На этот раз под каток СНБО попали олигарх Дмитрий Фирташ и харьковский бизнесмен Павел Фукс

Украинская власть прикрывается громкими фразами о «деолигархизации», но на деле банально стремится перераспределить бизнес-активы, попутно осуществляя зачистку политических конкурентов и делая себе масштабный пиар.

«Полный комплект». СНБО ввел санкции против Фукса и Фирташа © из личного архива Дмитрия Фирташа Алексей Данилов, оба фигуранта были включены в санкционный список за их экономическое сотрудничество с Россией. В частности, Фирташ пострадал за якобы поставки сырья российским военным предприятиям через подконтрольный ему завод «Крымский Титан», находящийся в городе Армянск.

«Сырье идет на военные предприятия РФ. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Поставки сырья для военных предприятий РФ, которые находятся под нашими санкциями, шли долго. Кстати, мы сегодня кроме Фирташа наложили санкции на предприятия, которые аффилированы в ВПК РФ, которые используют этот титан в военной сфере», — сказал Данилов.

Он также прямо назвал «российским бизнесменом» харьковчанина Павла Фукса, который, по версии чиновника, причастен к незаконному получению лицензий на добычу углеводородов.

«6 декабря 2018 года один человек, его зовут Виталий Евгеньевич, сумел в один день зарегистрировать 19 компаний. В небольшом городе Александрия человек, который живет в панельной девятиэтажке, получил 19 лицензий на углеводороды, которые были аннулированы на прошлых заседаниях СНБО. Мы думаем, за этими действиями стоят представители РФ. Как вывод — сегодня против Фукса введен полный пакет санкций, которые мы можем ввести согласно нашему законодательству», — отметил Данилов.

Тем самым СНБО стремится показать реализацию лозунгов президента Зеленского о наведении порядка в сфере использования недр.

Дмитрий Фирташ — звезда эпохи Януковича

«Нет тела, нет дела». Фирташ стал заложником войны Трампа с ФБР - Царев © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

Сфера интересов Фирташа охватывает добычу и сбыт газа, химическую промышленность, а также массмедиа. Так, в середине 2000-х он сумел захватить контроль над 70% газораспределительных компаний Украины. С 2010 г. его бизнес-империя росла как на дрожжах. В начале 2011 года в нее вошли сразу три химкомбината: горловский «Стирол», северодонецкий «Азот» и черкасский «Азот». Ему принадлежит холдинг «Ostchem», занимает третье место в мире по объему производства нитратов, четвертое — по объему производства аммиака.

К сфере влияния олигарха относятся Мотроновский и Междуреченский горно-обогатительные комбинаты, а также «Валки-Ильменит», занимающийся добычей и обогащением титановых руд. Туда же относится и «Крымский титан», который после перехода в 2014 г. полуострова под российскую юрисдикцию успешно был перерегистрирован в соответствии с законодательством РФ.

В свое время именно Фирташа, у которого внезапно возник конфликт с семьей Януковича, называли одним из спонсоров Евромайдана и оппозиции в 2013-2014 гг. В марте 2014 года, через месяц после победы Майдана и в преддверии президентских выборов на Украине, Фирташ провел тайное совещание в австрийской столице с Петром Порошенко и Виталием Кличко. Олигарху удалось уговорить Виталия Кличко, который был на тот момент одним из самых популярных украинских политиков, отказаться от участия в выборах в обмен на пост мэра Киева.

Благодаря этому шагу была лишена каких-либо шансов избраться на высший государственный пост Юлия Тимошенко.

С февраля 2014 года Фирташу приходится безвыездно жить в Австрии. За это время его несколько раз задерживали по запросу американских спецслужб (ФБР с 2006 года расследует его деятельность, обвиняя олигарха во взяточничестве и создании преступной группировки), а также властей Испании. Министерство юстиции США утверждало, что он давал взятку в размере 18,5 млн долларов с целью получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в США.

По версии следствия, подозреваемые подкупили индийских чиновников, чтобы получить разрешение на разработку титановой шахты в индийском штате Андхра-Прадеш. Власти Испании в ноябре 2016 года также выдали ордер на его арест, на этот раз по подозрению в участии в отмывании денег. Фирташ категорически отвергал все обвинения: в 2019 г. испанское дело развалилось в суде, а американцам его так и не выдали до сих пор.

Интересно, что с 2016 г. Фирташ стал позиционировать себя как сторонник «партии мира», настаивая на скорейшем прекращении войны на Донбассе и восстановлении отношений с РФ путем переговоров. Влияние олигарха на украинскую политику остается благодаря тому, что на него ориентируется часть партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» с нардепами из группы Сергея Левочкина и Юрия Бойко. Последние, как известно, — его давние бизнес-партнеры.

Кроме того, Фирташ — один из владельцев популярного у украинских зрителей телеканала «Интер». По слухам, за последний год представители олигарха неоднократно пытались договориться с Офисом президента, но, видимо, этого не получилось, поскольку власть заинтересована в переходе под контроль аффилированных с ней лиц крупнейших энергетических активов. И облгазы здесь — приоритетная цель. Под красивыми лозунгами возвращения объектов в госсобственность команда Зеленского сама собирается оседлать схемы по ограблению граждан сверхвысокими тарифами на газ.

Павел Фукс — серый кардинал Харькова

Павел Фукс — российско-украинский бизнесмен, состояние которого на 2020 г., согласно рейтингам «Forbes», насчитывало $155 млн. Долгое время он занимался девелоперским бизнесом в России, но с 2012 года переехал в Украину. Украинские СМИ называют его собирателем нефтегазовых активов, ранее контролировавшихся людьми из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Так, в 2017 году он получил контроль над компанией «Голден Деррик», которая до 2014 года получила лицензии на разработку двух десятков месторождений нефти и газа. До этого контроль над компанией приписывали бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому и бывшему министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку.

Еще одна компания, с которой связывают Фукса, — «Укрнефтебурение». Ее основным акционером выступает Игорь Коломойский. Сам бизнесмен категорически отрицал свою связь с «Голден Деррик», намереваясь судиться с властью. Санкции Фукс связывает с конфликтом с киевским бизнесменом, владельцем сайта «Обозреватель» Михаилом Бродским, к которому близок секретарь СНБО Данилов.

Фукс является видной фигурой в политике Харькова, поскольку дружил с покойным мэром города Геннадием Кернесом. Фукса называют «серым кардиналом», не занимающим никаких формальных должностей. Сейчас, по некоторым данным, бизнесмен наладил тесное сотрудничество с министром МВД Арсеном Аваковым. Они продвигают кандидатуру секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова на выборах мэра, намеченных на октябрь нынешнего года.

Однако сейчас Офис президента вступил в противостояние с Аваковым, стремясь лишить чиновника должности, заменив подконтрольным себе человеком. Поэтому санкции против Фукса могут иметь целью ослабление министра.

Чего добивается Зе-команда новыми санкциями?

СНБО стал неким карающим мечом Владимира Зеленского. Почти каждую пятницу орган вводит санкции или издает другое решение, влияющее на внутреннюю и внешнюю политику Украины, что впоследствии легитимизирует глава государства своими указами.

Зеленский пообещал украинским олигархам референдум

Наряду с этим решения СНБО применялись и как инструмент расправы в отношении неугодных власти политиков и СМИ. Примером тому послужили народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак — меры в их отношении способствовали блокировке телеканалов «112», «ZIK» и «NewsOne». Также в санкционные списки попали ряд бывших чиновников эпохи Януковича, но для этих людей происходящее не имело значения, ведь большинство уже давно находится за пределами Украины.

Законность таких действий власти неоднократно поддавалась сомнению как со стороны экспертов, так и в обществе.

Сейчас Зе-команда стремится отвлечь внимание от собственных провалов на международной арене и показать украинскому обществу серьёзность намерений касательно борьбы с олигархами. В ОП пытаются сконструировать новый положительный имидж Зеленского, основываясь на антиолигархической риторике. Но в реальности ключевые олигархи страны становятся богаче, никаких реальных мер против них не предпринимается.

Очевидно, Банковая не готова бросить вызов Коломойскому, Ахметову, Пинчуку и другим влиятельным олигархам. Следовательно, решили нанести удар по Фирташу, который давно в опале у западных партнеров и находится в Вене, а также по гораздо менее влиятельному Павлу Фуксу. Ключевой вопрос заключается в том, будут ли санкции персональными либо они охватят подконтрольные бизнесменам активы, но это прояснится только после выхода указа Зеленского. Персональные санкции им не страшны, а осуществить реальную блокировку активов будет непросто. Структура их собственности весьма запутана, а часть и вовсе записана на офшоры, что существенно затруднит поиск юридических владельцев.

По мнению политолога Вадима Карасева, последние решения СНБО не более чем пиар-эффект.

«Фирташ — это целая корпорация, олицетворение команды, которая никогда и никому не отдаст титановый бизнес. Это лишь пиар — с олигархами же надо бороться. Подобраться к Коломойскому, Ахметову, Пинчуку нельзя, а вот к такого рода людям — чуть-чуть можно. Поэтому сериал «Слуга народа против олигархов» должен продолжаться. За Фукса не переживайте, у него все хорошо. Все останутся при своём: Фирташ — в Вене, Фукс — в Харькове, а дальше к кому? Это все кино», — считает Карасев.