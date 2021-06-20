Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что СНБО не имеет права накладывать санкции в отношении собственных граждан, как это было в случае с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком. Его слова прозвучали в интервью «Радио свобода»* 20 июня

Разумков был единственным участником Совета национальной безопасности и обороны Украины, который отказался поддержать ввод санкций в отношении Медведчука.

«Если мы говорим о каналах или о гражданах Украины, я считаю, что, согласно закону о санкциях — я уже много об этом говорил — санкции можно применять к иностранным субъектам хозяйствования или иностранным гражданам, которых мы не можем, скажем так, достать через украинский суд», — отметил Разумков.

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков примеряется к президентству © rada.gov.ua

Разумков добавил, что считает для себя неправильным действовать «в нарушение своих каких-то внутренних видений».

Следует отметить, что Разумков в последнее время практически не скрывает своих президентских амбиций, что неоднократно провоцировало его конфликты с командой Зеленского на фоне снижающихся рейтингов последнего.