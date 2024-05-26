Российские средства ПВО за сутки сбили десятки украинских дронов — МО РФ - 26.05.2024 Украина.ру
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Российские средства ПВО за сутки сбили десятки украинских дронов — МО РФ
Российские средства ПВО за сутки сбили десятки украинских дронов — МО РФ - 26.05.2024 Украина.ру
Российские средства ПВО за сутки сбили десятки украинских дронов — МО РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской и еще два - над Брянской областями. Об этом 26 мая сообщило Минобороны РФ
2024-05-26T17:10
2024-05-26T17:10
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брянская область
вооруженные силы украины
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Всего за минувшие сутки российские военные сбили пять ракет ATACMS, одну противокорабельную ракету "Нептун", 41 беспилотник и 32 снаряда РСЗО различных типов.В свою очередь оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.
https://ukraina.ru/20240526/1055292943.html
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пво, новости, россия, брянская область, вооруженные силы украины, вс рф
ПВО, Новости, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Российские средства ПВО за сутки сбили десятки украинских дронов — МО РФ

17:10 26.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской и еще два - над Брянской областями. Об этом 26 мая сообщило Минобороны РФ
Всего за минувшие сутки российские военные сбили пять ракет ATACMS, одну противокорабельную ракету "Нептун", 41 беспилотник и 32 снаряда РСЗО различных типов.
В свою очередь оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
11:10
ПВО сбила украинские дроны над несколькими российскими областямиРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ
 
ПВОНовостиРоссияБрянская областьВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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