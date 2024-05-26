Российские средства ПВО за сутки сбили десятки украинских дронов — МО РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской и еще два - над Брянской областями. Об этом 26 мая сообщило Минобороны РФ
Всего за минувшие сутки российские военные сбили пять ракет ATACMS, одну противокорабельную ракету "Нептун", 41 беспилотник и 32 снаряда РСЗО различных типов.
В свою очередь оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.