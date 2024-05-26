https://ukraina.ru/20240526/1055296674.html

Российские средства ПВО за сутки сбили десятки украинских дронов — МО РФ

Российские средства ПВО за сутки сбили десятки украинских дронов — МО РФ - 26.05.2024 Украина.ру

Российские средства ПВО за сутки сбили десятки украинских дронов — МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской и еще два - над Брянской областями. Об этом 26 мая сообщило Минобороны РФ

2024-05-26T17:10

2024-05-26T17:10

2024-05-26T17:10

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Всего за минувшие сутки российские военные сбили пять ракет ATACMS, одну противокорабельную ракету "Нептун", 41 беспилотник и 32 снаряда РСЗО различных типов.В свою очередь оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

https://ukraina.ru/20240526/1055292943.html

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пво, новости, россия, брянская область, вооруженные силы украины, вс рф