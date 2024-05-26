https://ukraina.ru/20240526/1055296953.html
Шольц выступил против ударов по России немецким оружием
Шольц выступил против ударов по России немецким оружием - 26.05.2024 Украина.ру
Шольц выступил против ударов по России немецким оружием
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 26 мая выступил против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по территории РФ, передает портал Tagesschau
2024-05-26T17:51
2024-05-26T17:51
2024-05-26T17:51
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"Существуют четкие правила (в отношении немецкого оружия - ред.), которые были оговорены с Украиной, и которые работают. <...> В любом случае, такая моя позиция", - сказал канцлер.По его словам, цель немецкой политики состоит в том, чтобы предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну.
https://ukraina.ru/20240526/1055294455.html
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оружие, новости, украина, киев, россия, олаф шольц, фрг
оружие, Новости, Украина, Киев, Россия, Олаф Шольц, ФРГ
Шольц выступил против ударов по России немецким оружием
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 26 мая выступил против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по территории РФ, передает портал Tagesschau