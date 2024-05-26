Шольц выступил против ударов по России немецким оружием - 26.05.2024 Украина.ру
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Шольц выступил против ударов по России немецким оружием
Шольц выступил против ударов по России немецким оружием - 26.05.2024 Украина.ру
Шольц выступил против ударов по России немецким оружием
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 26 мая выступил против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по территории РФ, передает портал Tagesschau
2024-05-26T17:51
2024-05-26T17:51
оружие
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"Существуют четкие правила (в отношении немецкого оружия - ред.), которые были оговорены с Украиной, и которые работают. &lt;...&gt; В любом случае, такая моя позиция", - сказал канцлер.По его словам, цель немецкой политики состоит в том, чтобы предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну.
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оружие, Новости, Украина, Киев, Россия, Олаф Шольц, ФРГ

Шольц выступил против ударов по России немецким оружием

17:51 26.05.2024
 
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц 26 мая выступил против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по территории РФ, передает портал Tagesschau
"Существуют четкие правила (в отношении немецкого оружия - ред.), которые были оговорены с Украиной, и которые работают. <...> В любом случае, такая моя позиция", - сказал канцлер.
По его словам, цель немецкой политики состоит в том, чтобы предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
14:07
"Похоже на агонию": Лавров о западных угрозах бить оружием США по российским военнымРазговоры на Западе об ударах американским оружием по России отражают безысходность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину
 
оружиеНовостиУкраинаКиевРоссияОлаф ШольцФРГ
 
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Заголовок открываемого материала
18:20Прибалтика грозит вводом войск. Итоги 26 мая на Украине
17:51Шольц выступил против ударов по России немецким оружием
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