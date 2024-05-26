https://ukraina.ru/20240526/1055296953.html

Шольц выступил против ударов по России немецким оружием

Шольц выступил против ударов по России немецким оружием - 26.05.2024 Украина.ру

Шольц выступил против ударов по России немецким оружием

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 26 мая выступил против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по территории РФ, передает портал Tagesschau

2024-05-26T17:51

2024-05-26T17:51

2024-05-26T17:51

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"Существуют четкие правила (в отношении немецкого оружия - ред.), которые были оговорены с Украиной, и которые работают. <...> В любом случае, такая моя позиция", - сказал канцлер.По его словам, цель немецкой политики состоит в том, чтобы предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну.

https://ukraina.ru/20240526/1055294455.html

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оружие, новости, украина, киев, россия, олаф шольц, фрг