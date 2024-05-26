Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись - Слуцкий - 26.05.2024 Украина.ру
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Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись - Слуцкий
Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись - Слуцкий - 26.05.2024 Украина.ру
Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись - Слуцкий
Так называемый "саммит мира" в Швейцарии провалился, еще не начавшись. Об этом 26 мая заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале
2024-05-26T16:20
2024-05-26T16:20
владимир зеленский
новости
швейцария
россия
украина
слуцкий
джо байден
лдпр
госдума
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"Швейцарская "мирная конференция" все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада. Чистой воды профанация с нелегитимным клоуном-марионеткой во главе", - написал Слуцкий.Он отметил, что президент США Джо Байден вместо конференции в Швейцарии поедет в Лос-Анджелес собирать средства на предвыборную кампанию, Китай же признает проведение "мирных конференций" только при условии участия на равных и России, и Украины.В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет.Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, также не примет участие в конференции по Украине.Однако в воскресенье Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену и китайскому председателю Си Цзиньпину и призвал лидеров Китая и США поддержать саммит в Швейцарии "своим личным лидерством и участием".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, новости, швейцария, россия, украина, слуцкий, джо байден, лдпр, госдума
Владимир Зеленский, Новости, Швейцария, Россия, Украина, Слуцкий, Джо Байден, ЛДПР, Госдума

Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись - Слуцкий

16:20 26.05.2024
 
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Конференция, посвященная памяти Виталия Чуркина - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Так называемый "саммит мира" в Швейцарии провалился, еще не начавшись. Об этом 26 мая заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале
"Швейцарская "мирная конференция" все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада. Чистой воды профанация с нелегитимным клоуном-марионеткой во главе", - написал Слуцкий.
Он отметил, что президент США Джо Байден вместо конференции в Швейцарии поедет в Лос-Анджелес собирать средства на предвыборную кампанию, Китай же признает проведение "мирных конференций" только при условии участия на равных и России, и Украины.
"Кто такой сегодня Зеленский? Узурпатор, потерявший законные основания называться президентом Украины. И все его призывы - это лишь попытка "легитимизировать собственную нелегитимность" в глазах мирового сообщества", - подчеркнул лидер ЛДПР.
В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, также не примет участие в конференции по Украине.
Однако в воскресенье Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену и китайскому председателю Си Цзиньпину и призвал лидеров Китая и США поддержать саммит в Швейцарии "своим личным лидерством и участием".
14:52
Зеленский попросил лидеров США и КНР помочь урегулировать украинский конфликтПрезиденту США Джо Байдену и китайскому председателю Си Цзиньпину следует приехать на саммит по "формуле мира" для урегулирования украинского конфликта. Об этом в телеграм-канале сообщил Владимир Зеленский
 
Владимир ЗеленскийНовостиШвейцарияРоссияУкраинаСлуцкийДжо БайденЛДПРГосдума
 
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17:10Российские средства ПВО за сутки сбили десятки украинских дронов — МО РФ
16:20Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись - Слуцкий
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