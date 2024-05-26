https://ukraina.ru/20240526/1055297210.html

Прибалтика грозит вводом войск. Итоги 26 мая на Украине

Прибалтика грозит вводом войск. Итоги 26 мая на Украине - 26.05.2024 Украина.ру

Прибалтика грозит вводом войск. Итоги 26 мая на Украине

Прибалтийские государства пригрозили вводом своих войск на Украину

2024-05-26T18:20

2024-05-26T18:20

2024-05-26T18:41

эксклюзив

хроники

нато

олаф шольц

йенс столтенберг

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

германия

россия

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Прибалтийские государства послали "грозное предупреждение" России, заявив о готовности ввести войска на Украину в случае серьезных успехов российских военных, сообщило немецкое издание Der Spiegel."Если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики - они сами введут войска на Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны",— указывалось в публикации.В статье отмечалось, что политики из стран Прибалтики предупредили об этом Германию на конференции Леннарта Мери в Таллине.При этом на Украине не верят в искренность государств Прибалтики не верят."Какие только страшилки не придумают, чтобы мотивировать Германию дать ракеты. Подозреваем, Германия пропустит этот аргумент мимо ушей", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. Макрон заявил, что "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Позже, 24 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist отметил, что ввод сухопутных войск на Украину не является планом Альянса."Это не является планом... Мы не имеем никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину, потому что наша цель... была двойной: поддержать Украину, как мы это делаем, но также гарантировать, что это не перерастет в полномасштабный конфликт", - указал он.В то же время Столтенберг призвал к разрешению Украине бить вглубь России западным оружием."Пришло время для союзников рассмотреть вопрос о том, не стоит ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы, отказ Украине в возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории очень затрудняет её самозащиту", - заявил Столтенберг в интервью.По его словам, ВС РФ будут продолжать давить и занимать новые позиции. При этом армия России готова "заплатить высокую цену" за продвижение вперёд."Мы не видели ничего близкого к этому", - отметил генсек НАТО.При этом, Столтенберг признал риск эскалации. Он отметил, что задача состоит в том, чтобы "не допустить превращения этой войны в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе". По словам генсека НАТО, есть разница между поставками оружия, обучением военных и военными действиями."Мы проводим учения, мы предоставляем оружие, боеприпасы Украине, но мы не будем принимать непосредственного участия с территории НАТО в боевых действиях над Украиной или в Украине. Это совсем другое дело", - указал Столтенберг.В воскресенье, 26 мая, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что пока не видит причин для расширения зоны применения западного оружия в войне в Украине.Существуют "чёткие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной и которые работают", отметил Шольц."По крайней мере, это моя позиция", – указал Шольц.По словам федерального канцлера Германии, целью его политики в отношении Украины является "предотвращение перерастания конфликта в большую войну", указав, что до сих пор Германия ставила поставки оружия на Украину в зависимость от того, не будет ли оно использоваться для ударов по территории России.Тем временем в представитель ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что западные государства должны обеспечить противовоздушную оборону над западными областями Украины."Коалиция желающих могла бы распространить собственную противовоздушную оборону в коридоре от 70 до 100 км на западную территорию Украины", - отметил Кизеветтер.По его словам, это бы разгрузило Вооружённые силы Украины – они могли бы сосредоточиться на противовоздушной обороне дальше на востоке Украины.Кизеветтер также сообщил, что некоторые страны, такие как Литва, рассматривают возможность направления на Украину полевых госпиталей, инженеров-сапёров или логистических и ремонтных подразделений."Мы не должны ничего исключать и должны изучить, кто в состоянии это сделать", – добавил он.Это "вполне допустимо" по международному праву и имеет смысл с точки зрения политики безопасности, заявил Кизеветтер.Тем временем Владимир Зеленский продолжил пугать Запад российским наступлением."Буквально сейчас, на днях, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления. Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад - у нашей границы собирается еще одна группировка войск", - заявил Зеленский, выступая в Харькове с обращением к мировым лидерам.При этом, по сообщениям украинских СМИ, в Генштабе ВСУ в быстрый прорыв фронта российскими войсками не верят."Наш источник в Генштабе рассказал, что российская армия сейчас пытается растянуть силы ВСУ по всей линии фронта, при этом уничтожая нашу тяжёлую технику. Подобная стратегия рассчитана на длительное время и не преследует целью быстрых прорывов фронта, противник хочет измотать нашу армию, а потом уже перейти к следующему этапу", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Тем временем стало известно об освобождении новых населённых пунктов в Харьковской области."Ещё одно видео, подтверждающее освобождение нашими войсками Ивановского. На кадрах бойцы 3-й штурмовой роты, 47-дивизии, 1-й гвардейской танковой армии", - сообщил российский военкор Александр Симонов в своём телеграм-канале.Он указал, что в настоящий момент наступление на Купянском направлении продолжается. По словам Симонова, вероятнее всего, в следующий раз российский флаг взовьётся над Степовой Новосёловкой.

https://ukraina.ru/20240526/1055293364.html

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эксклюзив, хроники, нато, олаф шольц, йенс столтенберг, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, германия, россия, украина, генштаб, харьковская область, прибалтика