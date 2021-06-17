Спустя несколько часов стали известны новые подробности переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена по украинской тематике, а также как они впоследствии могут повлиять на урегулирование конфликта в Донбассе

На переговорах в Женеве лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов — от состояния двусторонних отношений до глобальных процессов — и отдельное внимание уделили региональным конфликтам. Ситуацию на Украине, как уточнил президент РФ Владимир Путин, не очень подробно. Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Путин и Байден нашли точки соприкосновения по Украине

«Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. Насчёт вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась «мазком», здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — заявил он на итоговой пресс-конференции.

Российский лидер подчеркнул, что Москва перед Киевом имеет лишь одно обязательство — способствовать реализации Минских соглашений, если украинская сторона готова к этому, — и никаких дополнительных обязательств брать на себя не собирается. При этом Путин обратил внимание на тот факт, что Киев предпринимает шаги, полностью противоречащие Минским договорённостям, а именно — продвигая идею о передаче контроля за границей до выборов в Донбассе.

Выступая на своей пресс-конференции, которая состоялась позже, президент США Джо Байден сообщил: «Я подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений».

В отличие от российского коллеги, он не привёл никаких подробностей относительно того, в каком ключе обсуждалась украинская тематика.

«Есть много представителей экспертного сообщества, которые очень расстроены (итогами переговоров в Женеве. — Ред.), в частности, те, кто специализируется на Украине. Джо Байден подтвердил поддержку Минских соглашений, что является главным достижением российской стороны в ходе этих переговоров. Но это отвечает и американским интересам», — уверен доцент факультета международной службы Американского университета в Вашингтоне Кит Дарден.

Кроме того, как сообщил высокопоставленный представитель Белого дома на специальном брифинге для журналистов, Путин и Байден обсудили, есть ли возможности для того, чтобы попытаться разблокировать минский процесс. При этом чиновник отметил, что Украина относится к числу тех региональных вопросов, относительно которых у Москвы и Вашингтона есть явные и значительные разногласия. Зеркаль удивилась новой позиции Волкера © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Позже некоторые детали переговоров привёл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Украина была обозначена как проблема в арсенале завалов, образовавшихся в российско-американских отношениях, но детального обсуждения этой темы не последовало, тем не менее, поднимался вопрос о возможности возрождения регулярного диалога по Украине.

«У нас и раньше был такой спецпредставитель Волкер, с которым ещё Сурков проводил консультации, — американцы совершенно справедливо пытались из первых рук получить информацию о позиции сторон и получали таким образом информацию о позиции российской стороны. И вот говорили о том, что в принципе можно было бы воссоздать такой механизм», — уточнил он.

А дальше что?

На вопрос журналистов, доволен ли он итогами переговоров Путина и Байдена по украинской тематике, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак ответил, что «кажется, да, не уверенность, а некоторая надежда есть, что что-то изменится».

«Мы сказали, что Минские соглашения — это безальтернативная основа для политического, невоенного урегулирования конфликта. Надо следовать Минским соглашениям, прежде всего в политической сфере, — уточнил он, утвердительно ответив на вопрос, согласилась ли с этим американская сторона. — Да, конечно. Это не наша подсказка и не наша просьба. Это активная позиция. Будем надеяться, что она будет реализована». Украинский эксперт сказал, что будет с Донбассом, если буквально выполнить Минские соглашения © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По словам Козака, европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение по Донбассу, независимо от требований Минских соглашений, потому что сейчас вмешаются в процесс американцы, но российская сторона не против участия Вашингтона в процессе урегулирования украинского кризиса, если речь идёт о содействии с его стороны последовательному исполнению «Минска» для нормализации ситуации на юго-востоке Украины, а вот подключение США только ради увеличения числа участников переговоров и затруднения достижения договорённостей бессмысленно.

В свою очередь, Песков сообщил, что на переговорах в Женеве возможность включения США в «нормандский формат» не обсуждалась. По его словам, сам по себе этот формат, хотя его эффективность оставляет желать лучшего не по вине Москвы, но всё-таки самодостаточный, какие-то новые участники там вряд ли требуется.

«Как ни странно, понимание того, что по Украине, по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является имплементация Минских договорённостей, — такое понимание было подтверждено (американской стороной. — Ред.). Единственное, что можно сделать, это реализовать Минские договоренности, альтернативы у нас нет», — заявил Песков, назвав этот факт одним из плюсов переговоров в Женеве.

На сегодняшний день есть серьёзные проблемы внутри самой «нормандской четвёрки», не относящиеся к возможному участию в её работе американской стороны, — представители Франции и Германии заявили, что у них «не хватает квалификации», чтобы ответить на прямой вопрос, кто выступает стороной соглашения о перемирии в Донбассе, сказал Козак, поэтому говорить о возможности повлиять на Киев для выполнения им Минских соглашений через «нормандский формат» не приходится. Кроме того, на предложения инициировать саммит с участием глав государств и представить проект итогового заявления по вопросу о сторонах конфликта в Донбассе министерства иностранных дел и политические советники Украины, Германии и Франции также ответили, что не могут этого сделать. Рар назвал причины успеха переговоров Путина и Байдена © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мёртвой точки», — заявил Козак.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выступал за подключение США к процессу урегулирования в Донбассе, не уточняя, в каком именно формате.

«То, что Байден и Путин говорят о Минских соглашениях, по сути означает сохранение статуса-кво. Но, возможно, под давлением Байдена Украина чисто декоративно перестанет столь массово и столь нагло нарушать Минские соглашения, перейдёт к тактике осады. Будем надеяться на то, что это хотя бы в небольшой степени уменьшит напряжённость на линии разграничения», — сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По мнению директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, никаких стратегических договорённостей по украинскому вопросу между Путиным и Байденом нет, но вероятно, что в ближайшее время заработает какой-то американо-российский диалог по реализации Минских соглашений, по достижению мирного урегулирования, будет ещё одна попытка выработать совместный поход по их достижению.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв: «Пока рано говорить, какие договорённости были у двух президентов по Украине. Мы увидим это чуть позже. Будем судить по действиям Вашингтона, о чём стороны договорились. Кроме гладких и довольно абстрактных заявлений пока ничего на поверхности для Украины нет. Сейчас нужно смотреть на поведение США, вероятно, пойдёт давление на улицу Банковую (на Офис президента Украины. — Ред.) с улицы Танковой (из посольства США на Украине. — Ред.) по поводу выполнения Минских соглашений. Путин вышел довольным, как минимум российская сторона осталась при своём, в том числе в вопросах Украины». Волошин предупредил об угрозе падения Киева из-за провокаций в Донбассе © Волошин

Киеву это явно не понравится

За переговорами в Женеве пристально следили из Киева. В преддверии встречи Путина и Байдена Зеленский в интервью западным СМИ говорил, что не видит ничего страшного в том, что лидеры двух держав обсудят ситуацию в Донбассе без Украины, но решать за Украину невозможно, подчеркнув, что

«договорённостей об Украине без Украины между Россией и США не будет».

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, американская сторона предварительно поработала с украинской стороной, которая делала жёсткие заявления, производила угрожающие действия, пытаясь вынудить США действовать жёстче с Россией, — этого не произошло, что говорит о более осторожном поведении Вашингтона.

Итоги саммита прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк: «Что действительно важно для нас? Конечно, говорили об Украине, как это и анонсировалось перед саммитом. Замечу, господин Путин опять настаивал на буквальном выполнении Минских соглашений. И здесь ведь есть проблема. Классический текст «Минска» и предложенная там последовательность пунктов однозначно играют в пользу РФ. Увы. Важно, что сегодня впервые из уст президента РФ прозвучало, что именно согласованные командой Порошенко пункты «Минска», их крайне невыгодная последовательность являются камнем преткновения и препятствуют реализации действительно эффективных нынешних предложений по реинтеграции Донецка и Луганска. Скажем так, у нас ещё не было настолько явных подтверждений того, что в «Минске» прошлой командой закреплены прежде всего интересы РФ». Золотарев рассказал, правда ли Минские соглашения крайне невыгодны для России © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Путин в ходе своего выступления не говорил о том, что Минские соглашения играют на руку Москве, он лишь напомнил, в какой последовательности прописаны шаги в документе, под которыми поставил подпись предыдущий президент Украины Пётр Порошенко и приверженность которому, между прочим, Зеленский подтвердил на саммите лидеров «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года.

На фоне переговоров Путина и Байдена в Женеве активизировались контакты украинской стороны с американскими дипломатами по теме подготовки визита Зеленского в Вашингтон, запланированного на июль, куда его пригласил Байден в телефонном разговоре 7 июня. Этот вопрос с военным атташе США Бриттани Стюарт и сотрудниками американского посольства обсудил заместитель главы Офиса президента Украины Роман Машовец, речь на этой встрече также шла о подготовке двусторонних соглашений по углублению украинского-американского оборонного сотрудничества, развитии проектов в сфере исследований и испытаний, предоставлении Украине помощи США в сфере безопасности. Кроме того, 16 июня уже после окончания российско-американского саммита в Швейцарии исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филип Рикер принял в Вашингтоне посла Украины в США Оксану Маркарову, мероприятие прошло в закрытом для прессы формате, никаких подробностей о темах, которые затрагивали дипломаты, нет.

Встреча в Женеве продемонстрировала, что новая американская администрация не смотрит на взаимодействие с Россией исключительно через призму украинского вопроса, хотя главным образом именно он испортил отношения между странами в 2014 году, к тому же стало очевидно, что идея Зеленского переписать Минские соглашения и создать альтернативные переговорные площадки по Донбассу не соответствует позиции Байдена, подчеркнувшего важное значение этого основополагающего документа, подписанного в белорусской столице 12 февраля 2015 года.