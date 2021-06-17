На переговорах в Женеве лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов — от состояния двусторонних отношений до глобальных процессов — и отдельное внимание уделили региональным конфликтам. Ситуацию на Украине, как уточнил президент РФ Владимир Путин, не очень подробно.
Путин и Байден нашли точки соприкосновения по Украине
«Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. Насчёт вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась «мазком», здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — заявил он на итоговой пресс-конференции.
Российский лидер подчеркнул, что Москва перед Киевом имеет лишь одно обязательство — способствовать реализации Минских соглашений, если украинская сторона готова к этому, — и никаких дополнительных обязательств брать на себя не собирается. При этом Путин обратил внимание на тот факт, что Киев предпринимает шаги, полностью противоречащие Минским договорённостям, а именно — продвигая идею о передаче контроля за границей до выборов в Донбассе.
Выступая на своей пресс-конференции, которая состоялась позже, президент США Джо Байден сообщил: «Я подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений».
В отличие от российского коллеги, он не привёл никаких подробностей относительно того, в каком ключе обсуждалась украинская тематика.
«Есть много представителей экспертного сообщества, которые очень расстроены (итогами переговоров в Женеве. — Ред.), в частности, те, кто специализируется на Украине. Джо Байден подтвердил поддержку Минских соглашений, что является главным достижением российской стороны в ходе этих переговоров. Но это отвечает и американским интересам», — уверен доцент факультета международной службы Американского университета в Вашингтоне Кит Дарден.
Кроме того, как сообщил высокопоставленный представитель Белого дома на специальном брифинге для журналистов, Путин и Байден обсудили, есть ли возможности для того, чтобы попытаться разблокировать минский процесс. При этом чиновник отметил, что Украина относится к числу тех региональных вопросов, относительно которых у Москвы и Вашингтона есть явные и значительные разногласия.
Позже некоторые детали переговоров привёл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Украина была обозначена как проблема в арсенале завалов, образовавшихся в российско-американских отношениях, но детального обсуждения этой темы не последовало, тем не менее, поднимался вопрос о возможности возрождения регулярного диалога по Украине.
«У нас и раньше был такой спецпредставитель Волкер, с которым ещё Сурков проводил консультации, — американцы совершенно справедливо пытались из первых рук получить информацию о позиции сторон и получали таким образом информацию о позиции российской стороны. И вот говорили о том, что в принципе можно было бы воссоздать такой механизм», — уточнил он.
А дальше что?
На вопрос журналистов, доволен ли он итогами переговоров Путина и Байдена по украинской тематике, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак ответил, что «кажется, да, не уверенность, а некоторая надежда есть, что что-то изменится».
«Мы сказали, что Минские соглашения — это безальтернативная основа для политического, невоенного урегулирования конфликта. Надо следовать Минским соглашениям, прежде всего в политической сфере, — уточнил он, утвердительно ответив на вопрос, согласилась ли с этим американская сторона. — Да, конечно. Это не наша подсказка и не наша просьба. Это активная позиция. Будем надеяться, что она будет реализована».
По словам Козака, европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение по Донбассу, независимо от требований Минских соглашений, потому что сейчас вмешаются в процесс американцы, но российская сторона не против участия Вашингтона в процессе урегулирования украинского кризиса, если речь идёт о содействии с его стороны последовательному исполнению «Минска» для нормализации ситуации на юго-востоке Украины, а вот подключение США только ради увеличения числа участников переговоров и затруднения достижения договорённостей бессмысленно.
В свою очередь, Песков сообщил, что на переговорах в Женеве возможность включения США в «нормандский формат» не обсуждалась. По его словам, сам по себе этот формат, хотя его эффективность оставляет желать лучшего не по вине Москвы, но всё-таки самодостаточный, какие-то новые участники там вряд ли требуется.
«Как ни странно, понимание того, что по Украине, по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является имплементация Минских договорённостей, — такое понимание было подтверждено (американской стороной. — Ред.). Единственное, что можно сделать, это реализовать Минские договоренности, альтернативы у нас нет», — заявил Песков, назвав этот факт одним из плюсов переговоров в Женеве.
На сегодняшний день есть серьёзные проблемы внутри самой «нормандской четвёрки», не относящиеся к возможному участию в её работе американской стороны, — представители Франции и Германии заявили, что у них «не хватает квалификации», чтобы ответить на прямой вопрос, кто выступает стороной соглашения о перемирии в Донбассе, сказал Козак, поэтому говорить о возможности повлиять на Киев для выполнения им Минских соглашений через «нормандский формат» не приходится. Кроме того, на предложения инициировать саммит с участием глав государств и представить проект итогового заявления по вопросу о сторонах конфликта в Донбассе министерства иностранных дел и политические советники Украины, Германии и Франции также ответили, что не могут этого сделать.
«Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мёртвой точки», — заявил Козак.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выступал за подключение США к процессу урегулирования в Донбассе, не уточняя, в каком именно формате.
«То, что Байден и Путин говорят о Минских соглашениях, по сути означает сохранение статуса-кво. Но, возможно, под давлением Байдена Украина чисто декоративно перестанет столь массово и столь нагло нарушать Минские соглашения, перейдёт к тактике осады. Будем надеяться на то, что это хотя бы в небольшой степени уменьшит напряжённость на линии разграничения», — сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
По мнению директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, никаких стратегических договорённостей по украинскому вопросу между Путиным и Байденом нет, но вероятно, что в ближайшее время заработает какой-то американо-российский диалог по реализации Минских соглашений, по достижению мирного урегулирования, будет ещё одна попытка выработать совместный поход по их достижению.
Похожей точки зрения придерживается и руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв: «Пока рано говорить, какие договорённости были у двух президентов по Украине. Мы увидим это чуть позже. Будем судить по действиям Вашингтона, о чём стороны договорились. Кроме гладких и довольно абстрактных заявлений пока ничего на поверхности для Украины нет. Сейчас нужно смотреть на поведение США, вероятно, пойдёт давление на улицу Банковую (на Офис президента Украины. — Ред.) с улицы Танковой (из посольства США на Украине. — Ред.) по поводу выполнения Минских соглашений. Путин вышел довольным, как минимум российская сторона осталась при своём, в том числе в вопросах Украины».
Киеву это явно не понравится
За переговорами в Женеве пристально следили из Киева. В преддверии встречи Путина и Байдена Зеленский в интервью западным СМИ говорил, что не видит ничего страшного в том, что лидеры двух держав обсудят ситуацию в Донбассе без Украины, но решать за Украину невозможно, подчеркнув, что
«договорённостей об Украине без Украины между Россией и США не будет».
По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, американская сторона предварительно поработала с украинской стороной, которая делала жёсткие заявления, производила угрожающие действия, пытаясь вынудить США действовать жёстче с Россией, — этого не произошло, что говорит о более осторожном поведении Вашингтона.
Итоги саммита прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк: «Что действительно важно для нас? Конечно, говорили об Украине, как это и анонсировалось перед саммитом. Замечу, господин Путин опять настаивал на буквальном выполнении Минских соглашений. И здесь ведь есть проблема. Классический текст «Минска» и предложенная там последовательность пунктов однозначно играют в пользу РФ. Увы. Важно, что сегодня впервые из уст президента РФ прозвучало, что именно согласованные командой Порошенко пункты «Минска», их крайне невыгодная последовательность являются камнем преткновения и препятствуют реализации действительно эффективных нынешних предложений по реинтеграции Донецка и Луганска. Скажем так, у нас ещё не было настолько явных подтверждений того, что в «Минске» прошлой командой закреплены прежде всего интересы РФ».
Путин в ходе своего выступления не говорил о том, что Минские соглашения играют на руку Москве, он лишь напомнил, в какой последовательности прописаны шаги в документе, под которыми поставил подпись предыдущий президент Украины Пётр Порошенко и приверженность которому, между прочим, Зеленский подтвердил на саммите лидеров «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года.
На фоне переговоров Путина и Байдена в Женеве активизировались контакты украинской стороны с американскими дипломатами по теме подготовки визита Зеленского в Вашингтон, запланированного на июль, куда его пригласил Байден в телефонном разговоре 7 июня. Этот вопрос с военным атташе США Бриттани Стюарт и сотрудниками американского посольства обсудил заместитель главы Офиса президента Украины Роман Машовец, речь на этой встрече также шла о подготовке двусторонних соглашений по углублению украинского-американского оборонного сотрудничества, развитии проектов в сфере исследований и испытаний, предоставлении Украине помощи США в сфере безопасности. Кроме того, 16 июня уже после окончания российско-американского саммита в Швейцарии исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филип Рикер принял в Вашингтоне посла Украины в США Оксану Маркарову, мероприятие прошло в закрытом для прессы формате, никаких подробностей о темах, которые затрагивали дипломаты, нет.
Встреча в Женеве продемонстрировала, что новая американская администрация не смотрит на взаимодействие с Россией исключительно через призму украинского вопроса, хотя главным образом именно он испортил отношения между странами в 2014 году, к тому же стало очевидно, что идея Зеленского переписать Минские соглашения и создать альтернативные переговорные площадки по Донбассу не соответствует позиции Байдена, подчеркнувшего важное значение этого основополагающего документа, подписанного в белорусской столице 12 февраля 2015 года.