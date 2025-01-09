https://ukraina.ru/20250109/1060146512.html

Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области

Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области - 09.01.2025 Украина.ру

Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области

В целом атака на Бердин показала, что ВС РФ без особых проблем справляются с уничтожением вражеских колонн. Хотя там не было мощных оборонительных рубежей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-01-09T04:00

2025-01-09T04:00

2025-01-09T04:00

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По мнению эксперта, атака ВСУ на хутор Бердин в Курской области не имела тактического смысла. Ее стоит рассматривать как отвлекающий удар или попытку нащупать слабое место в российской обороне, добавил он.Если бы эта украинская "затея" удалась, ВС РФ вынуждены были бы стянуть туда войска, а Украина "сделала бы гадость" в другом месте, указал политолог.С другой стороны, у такого оружия есть свой минус – оно не является оружием "длинной руки", потому что оптоволокно может зацепиться за деревья, столбы, здания и порваться. Оно не может бить на 10 километров, указал историк."А обычные дроны из-за насыщенности средствами РЭБ гасятся и попадают не туда. Поэтому мы вынуждены были перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. И месяца через два, где-то к марту, у противника тоже появятся дроны с оптоволокном", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250107/1059909696.html

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