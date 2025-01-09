Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области - 09.01.2025 Украина.ру
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Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области
Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области - 09.01.2025 Украина.ру
Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области
В целом атака на Бердин показала, что ВС РФ без особых проблем справляются с уничтожением вражеских колонн. Хотя там не было мощных оборонительных рубежей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-01-09T04:00
2025-01-09T04:00
новости
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По мнению эксперта, атака ВСУ на хутор Бердин в Курской области не имела тактического смысла. Ее стоит рассматривать как отвлекающий удар или попытку нащупать слабое место в российской обороне, добавил он.Если бы эта украинская "затея" удалась, ВС РФ вынуждены были бы стянуть туда войска, а Украина "сделала бы гадость" в другом месте, указал политолог.С другой стороны, у такого оружия есть свой минус – оно не является оружием "длинной руки", потому что оптоволокно может зацепиться за деревья, столбы, здания и порваться. Оно не может бить на 10 километров, указал историк."А обычные дроны из-за насыщенности средствами РЭБ гасятся и попадают не туда. Поэтому мы вынуждены были перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. И месяца через два, где-то к марту, у противника тоже появятся дроны с оптоволокном", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, украина, вс рф, дроны, бпла, оборона, контрнаступление, всу, сво, детали, спецоперация, атака
Новости, Россия, Курская область, Украина, ВС РФ, дроны, БПЛА, оборона, контрнаступление, ВСУ, СВО, детали, Спецоперация, атака

Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области

04:00 09.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
ВСУ Украина танки флаг оружие бтр - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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В целом атака на Бердин показала, что ВС РФ без особых проблем справляются с уничтожением вражеских колонн. Хотя там не было мощных оборонительных рубежей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
По мнению эксперта, атака ВСУ на хутор Бердин в Курской области не имела тактического смысла. Ее стоит рассматривать как отвлекающий удар или попытку нащупать слабое место в российской обороне, добавил он.
Если бы эта украинская "затея" удалась, ВС РФ вынуждены были бы стянуть туда войска, а Украина "сделала бы гадость" в другом месте, указал политолог.
"В целом атака на Бердин показала, что наши ребята без особых проблем справляются с уничтожением вражеских колонн. Хотя у нас там не было мощных оборонительных рубежей, сработали наши дроны на оптоволокне", — подчеркнул Поликарпов.
С другой стороны, у такого оружия есть свой минус – оно не является оружием "длинной руки", потому что оптоволокно может зацепиться за деревья, столбы, здания и порваться. Оно не может бить на 10 километров, указал историк.
"А обычные дроны из-за насыщенности средствами РЭБ гасятся и попадают не туда. Поэтому мы вынуждены были перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. И месяца через два, где-то к марту, у противника тоже появятся дроны с оптоволокном", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
Виталий Волков интервью
7 января, 07:00
Виталий Волков: Талибы* ищут дружбы с Москвой, а Запад в Сирии создал новую боевую единицу против РоссииЕсть угроза серьезного проникновения террористов в республики Центральной Азии по механизму иракского и сирийского ИГИЛ* с выходом к нефтяным месторождениям. И вероятность использования такого сценария повышается по мере того, как Украина будет терпеть поражения на фронте. США и Запад же не рассматривают Украину как один фронт против России.
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаВС РФдроныБПЛАоборонаконтрнаступлениеВСУСВОдеталиСпецоперацияатака
 
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Заголовок открываемого материала
04:00Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области
03:45Украинская армия больше не может воевать, но Зеленский хочет, чтобы за перемирие заплатил Запад — Ищенко
03:30Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку
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