Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
В целом атака на Бердин показала, что ВС РФ без особых проблем справляются с уничтожением вражеских колонн. Хотя там не было мощных оборонительных рубежей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
По мнению эксперта, атака ВСУ на хутор Бердин в Курской области не имела тактического смысла. Ее стоит рассматривать как отвлекающий удар или попытку нащупать слабое место в российской обороне, добавил он.
Если бы эта украинская "затея" удалась, ВС РФ вынуждены были бы стянуть туда войска, а Украина "сделала бы гадость" в другом месте, указал политолог.
"В целом атака на Бердин показала, что наши ребята без особых проблем справляются с уничтожением вражеских колонн. Хотя у нас там не было мощных оборонительных рубежей, сработали наши дроны на оптоволокне", — подчеркнул Поликарпов.
С другой стороны, у такого оружия есть свой минус – оно не является оружием "длинной руки", потому что оптоволокно может зацепиться за деревья, столбы, здания и порваться. Оно не может бить на 10 километров, указал историк.
"А обычные дроны из-за насыщенности средствами РЭБ гасятся и попадают не туда. Поэтому мы вынуждены были перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. И месяца через два, где-то к марту, у противника тоже появятся дроны с оптоволокном", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
7 января, 07:00Виталий Волков: Талибы* ищут дружбы с Москвой, а Запад в Сирии создал новую боевую единицу против РоссииЕсть угроза серьезного проникновения террористов в республики Центральной Азии по механизму иракского и сирийского ИГИЛ* с выходом к нефтяным месторождениям. И вероятность использования такого сценария повышается по мере того, как Украина будет терпеть поражения на фронте. США и Запад же не рассматривают Украину как один фронт против России.