Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку - 09.01.2025 Украина.ру
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Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку
Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку - 09.01.2025 Украина.ру
Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку
Украина перебрасывала силы в Черниговскую область, и они не были задействованы на других направлениях. Для чего противник держит там группировку — неизвестно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-01-09T03:30
2025-01-09T03:30
новости
украина
черниговская область
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дональд трамп
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всу
обучение
чернигов
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По мнению некоторых экспертов, ВСУ могут решиться на новую авантюру в Брянской области, чтобы попытаться занять плацдарм между Погаром и Стародубом.Недавно ВС РФ наносили ракетный удар по Чернигову. Возможно, что по знаменитому учебному центру ВСУ в "Десне" тоже прилетало, но детальной информации об этой атаке нет, рассказал эксперт.Во всяком случае, Украина перебрасывала силы в Черниговскую область, и эти силы не были задействованы на других направлениях. То есть группировка у ВСУ там есть. Для чего противник ее держит – пока неизвестно, подчеркнул историк.Когда римские полководцы не знали, как поступить, они бросали тессеру (специальную игральную кость). Это был хороший элемент тактического искусства. У римлян он время от времени срабатывал, указал Поликарпов."Но не потому, что им везло, а потому что у них была обученная армия и работающая военная машина. Украина же будет бросать кубики, чтобы решить, в какую самоубийственную атаку бросить свои войска перед инаугурацией [избранного президента США Дональда] Трампа", — иронично резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
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новости, украина, черниговская область, россия, дональд трамп, захар виноградов, всу, обучение, чернигов, брянская область, атака, наступление
Новости, Украина, Черниговская область, Россия, Дональд Трамп, Захар Виноградов, ВСУ, обучение, Чернигов, Брянская область, атака, наступление

Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку

03:30 09.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
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Украина перебрасывала силы в Черниговскую область, и они не были задействованы на других направлениях. Для чего противник держит там группировку — неизвестно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
По мнению некоторых экспертов, ВСУ могут решиться на новую авантюру в Брянской области, чтобы попытаться занять плацдарм между Погаром и Стародубом.
Недавно ВС РФ наносили ракетный удар по Чернигову. Возможно, что по знаменитому учебному центру ВСУ в "Десне" тоже прилетало, но детальной информации об этой атаке нет, рассказал эксперт.
"Что именно сейчас происходит в "Десне", мы тоже не знаем. Может быть, там идет накопление войск. А, может быть, там проходят обучение какие-то бригады", — отметил Поликарпов.
Во всяком случае, Украина перебрасывала силы в Черниговскую область, и эти силы не были задействованы на других направлениях. То есть группировка у ВСУ там есть. Для чего противник ее держит – пока неизвестно, подчеркнул историк.
Когда римские полководцы не знали, как поступить, они бросали тессеру (специальную игральную кость). Это был хороший элемент тактического искусства. У римлян он время от времени срабатывал, указал Поликарпов.
"Но не потому, что им везло, а потому что у них была обученная армия и работающая военная машина. Украина же будет бросать кубики, чтобы решить, в какую самоубийственную атаку бросить свои войска перед инаугурацией [избранного президента США Дональда] Трампа", — иронично резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:05
Хочет перемирия, критикует "бусификацию" и бредит роботами. Чем занимается неонацист Андрей БилецкийВ начале января в информационном пространстве Украины снова часто замелькал известный неонацист и основатель "Азова" Андрей Билецкий по кличке "Белый вождь". Украинские эксперты и комментаторы связывают это с приближением выборов, на которых Билецкий, вероятно, захочет вернуться в парламент или даже замахнуться на военный переворот.
 
НовостиУкраинаЧерниговская областьРоссияДональд ТрампЗахар ВиноградовВСУобучениеЧерниговБрянская областьатаканаступление
 
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04:00Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области
03:45Украинская армия больше не может воевать, но Зеленский хочет, чтобы за перемирие заплатил Запад — Ищенко
03:30Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку
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