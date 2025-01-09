https://ukraina.ru/20250109/1060144951.html

Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку

Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку - 09.01.2025 Украина.ру

Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку

Украина перебрасывала силы в Черниговскую область, и они не были задействованы на других направлениях. Для чего противник держит там группировку — неизвестно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-01-09T03:30

2025-01-09T03:30

2025-01-09T03:30

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По мнению некоторых экспертов, ВСУ могут решиться на новую авантюру в Брянской области, чтобы попытаться занять плацдарм между Погаром и Стародубом.Недавно ВС РФ наносили ракетный удар по Чернигову. Возможно, что по знаменитому учебному центру ВСУ в "Десне" тоже прилетало, но детальной информации об этой атаке нет, рассказал эксперт.Во всяком случае, Украина перебрасывала силы в Черниговскую область, и эти силы не были задействованы на других направлениях. То есть группировка у ВСУ там есть. Для чего противник ее держит – пока неизвестно, подчеркнул историк.Когда римские полководцы не знали, как поступить, они бросали тессеру (специальную игральную кость). Это был хороший элемент тактического искусства. У римлян он время от времени срабатывал, указал Поликарпов."Но не потому, что им везло, а потому что у них была обученная армия и работающая военная машина. Украина же будет бросать кубики, чтобы решить, в какую самоубийственную атаку бросить свои войска перед инаугурацией [избранного президента США Дональда] Трампа", — иронично резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250108/1060142522.html

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новости, украина, черниговская область, россия, дональд трамп, захар виноградов, всу, обучение, чернигов, брянская область, атака, наступление