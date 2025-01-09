Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
Украина перебрасывала силы в Черниговскую область, и они не были задействованы на других направлениях. Для чего противник держит там группировку — неизвестно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
По мнению некоторых экспертов, ВСУ могут решиться на новую авантюру в Брянской области, чтобы попытаться занять плацдарм между Погаром и Стародубом.
Недавно ВС РФ наносили ракетный удар по Чернигову. Возможно, что по знаменитому учебному центру ВСУ в "Десне" тоже прилетало, но детальной информации об этой атаке нет, рассказал эксперт.
"Что именно сейчас происходит в "Десне", мы тоже не знаем. Может быть, там идет накопление войск. А, может быть, там проходят обучение какие-то бригады", — отметил Поликарпов.
Во всяком случае, Украина перебрасывала силы в Черниговскую область, и эти силы не были задействованы на других направлениях. То есть группировка у ВСУ там есть. Для чего противник ее держит – пока неизвестно, подчеркнул историк.
Когда римские полководцы не знали, как поступить, они бросали тессеру (специальную игральную кость). Это был хороший элемент тактического искусства. У римлян он время от времени срабатывал, указал Поликарпов.
"Но не потому, что им везло, а потому что у них была обученная армия и работающая военная машина. Украина же будет бросать кубики, чтобы решить, в какую самоубийственную атаку бросить свои войска перед инаугурацией [избранного президента США Дональда] Трампа", — иронично резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
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