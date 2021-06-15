Внимание всего мира приковано к Женеве, где состоится встреча на высшем уровне президентов РФ и США. Что пишут по её поводу американские СМИ, какие темы, по их мнению, будут на ней подниматься, каковы ожидания и рекомендации американских политиков и журналистов? Ответить на эти вопросы поможет небольшой обзор публикаций американских СМИ

Редакционная статья газеты «Нью-Йорк Таймс» начинается с прогноза о том, что оба участника встречи на высшем уровне, каждый на своей отдельной пресс-конференции по её итогам, заявят, что, несмотря на разногласия, они сделали мир безопаснее, договорившись ограничить недружественные действия.

«Это было бы немалым и необходимым достижением», — пишет газета, напоминая о недавнем высказывании Владимира Путина о «низшей точке» в отношениях между США и РФ. Марков рассказал, о чем 16 июня договорятся Путин и Байден по Донбассу © кадр из видео Украина.ру

Перечисляя «серьёзные угрозы международному порядку и глобальной стабильности», которые, по мнению газеты, РФ создаёт на Украине, в Сирии, в области кибербезопасности и прав человека, статья упоминает вопросы, по которым РФ и США могут сотрудничать к обоюдной выгоде: глобальное потепление, Иран, Китай, таяние арктических льдов и коронавирусная пандемия.

Необходимо «найти способы так управлять испорченными отношениями, чтобы ситуация не ухудшалась и чтобы соперники могли сотрудничать там, где это им нужно».

Газета отмечает, что Байден подвергается резкой критике «ястребов» из Вашингтона за встречу с российским президентом. «В глазах американцев Россия — это раздражитель, страна, находящаяся в упадке, но все еще способная нанести серьёзный ущерб».

С другой стороны, «к возможному удивлению некоторых американцев, в глазах многих россиян именно Соединённые Штаты ведут себя неподобающе и должны измениться; Соединенным Штатам необходимо признать, что время однополярного мира прошло, и они не могут навязать свою волю всему миру; Соединённые Штаты читают проповеди о демократии и правах человека и вводят санкции против несогласных, в то время как их собственная демократия находится в состоянии сопровождаемой хаосом поляризации».

Статья завершается утверждением о незримом присутствии на встрече Китая, «растущей силы, беспокоящей Москву не меньше, чем Вашингтон». Николай Стариков: Путин и Байден вряд ли договорятся по Украине © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Айлэн Берман, вице-президент близкого Республиканской партии Американского Совета по внешней политике, со страниц еженедельника «Ньюсуик» указывает на «четыре приоритетные темы», которые, по его мнению, президент Байден должен поднять во время встречи с российским коллегой.

Дать понять, что США готовят «серьёзный ответ» на «подрывную деятельность Кремля», к которой он относит «производимые в России фейковые новости» и «политическую агитацию». Поднять тему «свободы СМИ», в какую он включает присуждение статуса иностранного агента «Радио «Свобода» (СМИ-иноагент. — Ред.), и «послать сигнал о том, что его (Байдена. — Прим. пер.) администрация готова вложить значительные средства и технологии в «РСЕ/РС» и другие независимые СМИ». Пригрозить «жёсткой реакцией» на «российскую кибернетическую войну». И, наконец, «выразить свою заинтересованность состоянием прав человека и политических свобод в России». Примечательно, что в данной, выдержанной в исключительно враждебном по отношению к РФ тоне статье тема Украины затрагивается лишь вскользь и явно не считается «приоритетной».

Сенатор-республиканец Бенджамин Сасс критикует Джо Байдена за сам факт встречи с Владимиром Путиным, который, по его мнению, указывает на «слабость» американского президента. «Мы вознаграждаем Путина встречей на высшем уровне… мы отдаём ему вожделенный «Северный поток-2» и легимитизируем его действия».

С ним полемизирует обозреватель газеты «Вашингтон Пост» Дженнифер Рубин. Она напоминает, что Рональд Рейган встречался с руководителем СССР, который он называл «империей зла», несколько американских президентов встречались с лидерами Китая, несмотря на все взаимные противоречия, а Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном, чем повысил, по её мнению, статус последнего до лидера крупной державы. Встреча же Байдена с Путиным лишена этой особенности: «Россия — серьёзный игрок, хотим мы этого или нет».

Встречи на высшем уровне не «вознаграждения», они устраиваются с целью «избежать роста напряжённости и взаимного непонимания и, если это возможно, достичь прогресса по отдельным вопросам». Путин и Байден обменялись сигналами накануне встречи в Женеве © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Телеканал Си-Эн-Эн отмечает высказывания советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по поводу предстоящей встречи. Защищая решение Джо Байдена о её проведении, Салливан отмечает, что защита интересов США является жизненной необходимостью.

«Мы стремимся к тому, чтобы два президента могли послать чёткий сигнал… своим командам по вопросам стратегической стабильности, чтобы мы могли добиться прогресса в области контроля над вооружениями и других областях, связанных с ядерным оружием, чтобы снизить напряжённость и нестабильность в этом аспекте отношений наших стран».

В то же время его однопартиец, сенатор Роберт Менендес, председатель Сенатского комитета по внешней политике, продолжает отмечаться традиционно враждебными России заявлениями. Не забыв вспомнить о том, как во время администрации президента Обамы он «работал над тем, чтобы Россия ответила за свою агрессию против Украины», и подвергся «санкциям со стороны лично Путина за то, что отстаивал суверенитет и свободу Украины», Менендес призывает Байдена «ответить на агрессию Кремля», выражает надежду, что он будет «вести себя с Путиным более напористо, чем его предшественник», и призывает «пересмотреть отказ от санкций по «Северному потоку-2», если же он будет достроен, то «США должны работать на тем, чтобы он не заработал».